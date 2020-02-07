Дикие попугаи в Германии угрожают цветению магнолий (фото)

Кельн • Германия, как странно это не звучит, является родиной многих тысяч индийских кольчатых попугаев. Выпущенные или улетевшие сами на свободу много-много лет назад, они прекрасно приспособились к жизни в здешних городских парках и окрестностях.

В последние годы целые банды этих пернатых существенно портят настроение любителям весеннего пробуждения природы - жадно поедают бутоны на разных деревьях вроде каштанов или магнолий. Если они уже выбрали какое-то из них для своего очередного пиршества, то в полной мере насладиться цветением здесь уже вряд ли получится - придется искать место, куда попугаи еще не добрались. Благо, что все деревья оставить без бутонов они все же не могут. Эти фотографии были сделаны в середине нынешнего февраля в Кельне.

Светлое время суток эти попугаи проводят, разбившись на небольшие группы в садах и парках Кельна, а вечером слетаются на место ночевки - деревья на набережной в Старом городе

В рационе попугаев - вкусная и здоровая пища

Отметим, что в пищу эти экзотические обитатели употребляют плоды, цветы, листья, почки и кору около полусотни произрастающих в Германии растений, как местных, так и завезенных. Среди них - плющи, лесной и грецкие орехи, вишни, яблони, сливы, клены, березы, каштаны, ясени, тутовые деревья, тополя и лиственницы.

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