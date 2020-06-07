Дикая природа большого города: зачем Берлину понадобились рейнджеры

В немецких мегаполисах становится не только больше людей, но и больше диких животных. В рамках пилотного проекта в Берлине появились "рейнджеры городской природы"
Хоум-офис, столь модная нынче работа "на удаленке"? Орнитолог Тони Бекер (Toni Becker) и биолог Юлия Кионка (Julia Kionka) предпочитают свое обычное рабочее место - посреди дикой природы большого города. Сегодня, например, это микрорайон Штралау на востоке Берлина - вытянутый полуостров в пойме реки Шпрее, с одного берега которого виден знаменитый Трептов-парк, а с другого - бывший индустриальный порт района Руммельсбург.
В последние годы здесь появился яхтенный порт и жилые комплексы. Здесь тихо и много зелени - раздолье не только для молодых семей с маленькими детьми, но и для животных. И двухчасовая прогулка по району в сопровождении "рейнджеров городской природы" Юлии Кионка и Тони Бекера превращается в экскурсию на тему биологического разнообразия и экологии.
"Рейнджеры" большого города
Берлин считается одной из самых зеленых столиц Европы, чуть ли не треть территории города покрыто зеленью или водой; в городе насчитывается свыше 20 тысяч биологических видов. Эксперты иногда называют большие города "горячими точками" биологического разнообразия.
В конце мая власти Берлина запустили двухлетний пилотный проект, в рамках которого "рейнджеры городской природы" должны помочь гражданам лучше понять не только все многообразие флоры и фауны, но и осознать свою ответственность за его сохранение. Проект реализует городской Фонд охраны природы (Stiftung Naturschutz Berlin), основанный еще в 1981 году.
Два десятка рейнджеров с биноклями и фотоаппаратами регулярно обходят все 12 городских районов Берлина. Задача номер один - наблюдение за городской природой. Ведь в Берлине становится не только больше людей, но и животных. Вот только специалистов этот факт не радует: звери и птицы стремятся в мегаполисы не от хорошей жизни. Как говорит Юлия Кионка, из-за массового использования пестицидов в сельском хозяйстве гибнут насекомые, нарушаются пищевые цепочки, и в результате животные в поисках пропитания перемещаются туда, где есть чем полакомиться и где не так шумно.
Это один аспект, общий для всех немецких городов. Но есть и второй, особый для Берлина. По словам Тони Бекера, буйство берлинской природы отчасти обусловлено его историей. Вдоль Берлинской стены, много лет разделявшей город на западную и восточную части, существовало множество тихих безлюдных ареалов, которые стали нишами для диких животных. В результате прогулка по городу в сопровождении рейнджеров превращается в своего рода "сафари".
Big Five животного мира Берлина
Наподобие африканских Big Five - главных представителей саванн - в Берлине тоже можно было бы составить хит-парад животных, обитающих в городе.
По версии рейнджеров, в него бы вошли кабаны, лисы, летучие мыши, куницы и все птицы города, вместе взятые, перечислять которых по отдельности заняло бы слишком много времени. Берлинские кабаны - отдельная большая тема. Городское полицейское управление время от времени сообщает об инцидентах с участием этих диких животных. Стаи кабанов регулярно перебегают дороги - иногда полицейским патрулям приходится перекрывать из-за них улицы (соответствующие видеозаписи появляются в социальных сетях), иногда кабаны становятся причинами ДТП.
В минувшие выходные, например, выбежавшее из леса стадо кабанов сбило водителя мотороллера - да так, что он оказался в больнице. Но есть и чужаки - так называемые "инвазивные" биологические виды, которые оказались в Берлине не в результате эволюционных процессов, а благодаря человеческой безответственности. В качестве примера рейнджеры приводят вид пресноводных черепах, купленных кем-то когда-то в зоомагазине, быстро надоевших и выброшенных в водоемы, где они начали размножаться.
Штраф в 1000 евро за кормление диких животных
Задача номер два - просвещение. Стоит ни о чем не подозревающему гражданину покормить булкой диких лебедей, как Тони Бекер обращается к нему с вежливым, но очень убедительным монологом о вреде вмешательства извне в пищевую цепочку водоплавающих и о законах, которые запрещают кормить животных.
"Чаще всего нас спрашивают о том, как называется та или иная птица. То есть, людей не очень интересуют конкретные меры по охране природы, - говорит Тони Бекер. - Но мы рассказываем, что животным нужны защищенные ареалы для обитания. И что животные ищут эти места особенно в начале года. Иногда приходится и законы цитировать, но это крайняя мера".
Кстати, по немецким законам штраф за кормление диких животных может достигать суммы в 1000 евро. Но подобные штрафы выписывают не рейнджеры, а сотрудники ведомств по охране порядка. Как говорят рейнджеры, пандемия коронавируса подстегнула интерес жителей Берлина к городской природе - свободного времени стало больше, а возможностей путешествовать меньше, поэтому все отправились в лесопарковые зоны, из-за чего там стало не только больше людей, но и больше мусора.
Мобильное приложение для ведомства по вопросам порядка
Поэтому задача номер три "рейнджеров городской природы" - следить за порядком. В их смартфонах установлено мобильное приложение, позволяющее делать это быстро и эффективно: достаточно загрузить фотографию переполненного мусорного бака с указанием геолокации, как информация окажется в муниципальном предприятии по уборке и переработке мусора.
И такие приложения, кстати, устанавливают на своих смартфонах и обычные берлинцы, неравнодушные к облику своего города. Сигналы в ведомство по вопросам порядка поступают от них самые разные - о нелегально выставленной просто на улицу ненужной мебели, об изуродованных граффити стенах или мостах, а иногда - и просто о машинах, припаркованных в неположенном месте.
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