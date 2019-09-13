Диалог с властью. У белорусов - с помощью петиций

Весной этого года в Беларуси активно собирали подписи в поддержку гражданина Ирана Мехрдада Джамшидияна. Белорусы хотели не допустить высылки мужчины на родину, где ему угрожала смертная казнь. В Иране Мехрдада обвиняют в убийстве матери и брата, которое было совершено в конце августа 2012 года, когда Джамшидиян находился в Беларуси (Мехрдад приехал в Беларусь в 1993 году. - Ред.). Кроме того, в Беларуси иранец принял христианство - а согласно иранским законам вероотступничество карается смертью.

Спасти жизнь помогла петиция

Две петиции - одна против высылки, а вторая против безосновательного нахождения Джамшидияна в изоляторе временного содержания в Минске - в сумме собрали около двух тысяч подписей. Однако, они были проиграны по формальному признаку - Департамент по гражданству и миграции оставил обращения без рассмотрения, так как у подписавшихся не было юридических оснований отстаивать интересы Мехрдада.

Яна Гончарова

На верную смерть Джамшидияна все-таки не выслали. Специалист по коммуникациям правозащитной организации Human Constanta Яна Гончарова, которая организовала кампанию в поддержку Мехрдада Джамшидияна, говорит, что петиции запускали в надежде вызвать общественный резонанс и не прогадали - о деле написали почти все СМИ Беларуси: "Петиция дала нам возможность показать властям, что дело Мехрдада серьезное, за ним следят неравнодушные граждане и журналисты".

По мнению Гончаровой, в этом случае сработала не сама петиция, а шум вокруг нее. В итоге Мехрдада Джамшидияна отпустили на свободу и разрешили остаться в Беларуси. Теперь иранец пытается найти работу.

О чем просят белорусы в коллективных обращениях

Коллективные обращения в поддержку Мехрдада были опубликованы на ресурсе petitions.by - он дает возможность создавать официальные петиции, которые впоследствии должны быть рассмотрены госорганами (популярный мировой сайт change.org использовать в Беларуси бесполезно из-за несоответствия требованиям белорусского законодательства. - Ред.). Создатель платформы Владимир Ковалкин в интервью для DW рассказал, что на данный момент на сайте зарегистрировано более 300 тысяч пользователей и около двух с половиной тысяч петиций.

Владимир Ковалкин

Самая многочисленная петиция на сайте petitions.by собрала более 16 тысяч подписей. В ней содержалось требование сделать 2 января 2019 года выходным днем в Беларуси - своей цели петиция, к сожалению, не достигла. Второе по численности коллективное обращение (почти 16 тысяч) инициировали водители маршруток - их не устраивали новые правила пассажирских перевозок. В этом случае власть все же пошла на определенный компромисс.

Владимир Ковалкин говорит, что юридически нет никакой связи между успешностью петиции и количеством подписавшихся: "Однако, чем больше подписей, тем больше вероятность протестного потенциала, провоцировать который местные власти не хотят. А значит, к петиции с большим количеством подписей чиновники отнесутся максимально внимательно".

Вместе с тем, с политическими петициями дела обстоят сложнее, особенно, если они адресуются силовым ведомствам, рассказывает Ковалкин. Так, петиция против нового закона, изменяющего основания для отсрочки от призыва в белорусскую армию, собрала десять тысяч подписей буквально за сутки (3-е место по численности подписей. - Ред.), но закон все же был принят. Однако нельзя сказать, что активность граждан осталась незамеченной. Власти пошли на минимальные уступки - новые положения закона начнут действовать только со следующего года.

Петиция - удача для местных властей

Владимир Ковалкин рассказывает, что больше всего побед у петиций на локальном уровне - местные власти чаще всего идут навстречу: "На локальном уровне проблемы в Беларуси решаются не потому, что без петиций чиновники ничего не хотят делать, а потому, что на это нет бюджета. Поэтому для местных органов власти петиции зачастую не проблема, а удача - ведь с помощью нее можно обосновать увеличения бюджета". Ковалкин говорит, что таким образом можно решить разные бытовые проблемы граждан, которые касаются детских садов и площадок, дорог, организации парковок и так далее.

Одной из самых громких локальных петиций является довольно сложный случай с минским районом Осмоловка, который белорусские власти хотели снести. Осмоловка представляет ценность не только для ее жителей - это был первый послевоенный район Минска, который сейчас является архитектурной диковинкой города. Белорусы боролись за район около четырех лет, вели информационную кампанию, активную переписку с госорганами и собрали около семи тысяч подписей под петицией. В итоге, уникальную Осмоловку удалось сохранить.

Одной из самых важных составляющих успешной петиции на локальном уровне Владимир Ковалкин называет умение работать с местным сообществом - без такой поддержки построить кампанию невозможно. Также важную роль в организации коллективного обращения играют знание работы государственных органов, юридическая подготовка и активное взаимодействие с медиа и соцсетями. Поэтому petitions.by оказывает поддержку создателям петиций в ведении кампании, а сейчас даже организовал "школу кампейнеров".

Единственный способ коммуникации с властью

Анализируя свой опыт подачи коллективных обращений, Яна Гончарова говорит, что смысл петиции не всегда в самой петиции, а скорее в привлечении внимания общественности. Так, например, как в случае с иранцем Мехрдадом Джамшидияном, петиция может проиграть, но из-за скандала вокруг нее требования будут услышаны властью.

"В отсутствие нормальной работы законодательной власти, петиции забрали на себя важную функцию - согласование общественных и властных интересов", - считает создатель платформы petitions.by. По его мнению, в Беларуси петиции - это едва ли не единственный легитимный инструмент коллективного общественного действия и коммуникации с властью.

Более того, коллективные обращения хороши тем, что они коммуницируют не только с властью, но и со всем обществом в целом. "Сама петиция, как камень брошенный в воду, вызывает обсуждение в медиа и соцсетях, и захватывает большое количество людей, даже тех, кто не ее подписал или выступает против петиции", - говорит Владимир Ковалкин.

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