Диалог в Минске: попытка восстановить доверие между Востоком и Западом

Двухдневная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) открылась в Минске в среду, 31 октября. Как отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, впервые такая конференция проходит в Беларуси - стране, находящейся на геополитическом разломе. Председатель MSC Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) заявил, что между Востоком и Западом впервые со времен холодной войны потеряно взаимное доверие, "поэтому MSC не выбрала бы лучшего места для организации встречи в этом году. У Минска долгая история как места для международных усилий по разрешению конфликтов и кризисов".

В проходящем в Минске форуме принимают участие президенты Армении и Беларуси Армен Саркисян и Александр Лукашенко, премьер-министры Беларуси, Молдовы и Сербии, руководители военных ведомств ряда стран НАТО и ОДКБ, генсек ОБСЕ Томас Гремингер, еврокомиссар Йоханнес Хан (Johannes Hahn), другие высокопоставленные чиновники, парламентарии, представители гражданского общества и ВПК. Любопытно, что проведение MSC стало поводом для приезда в Минск французского политолога Анаис Марин, которая с 1 ноября вступает в должность специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси и чей мандат белорусские власти не признают.

В среду, до официального открытия конференции состоялась дискуссия по урегулированию конфликта на востоке Украины, во второй половине дня - по отношениям Восток-Запад.

Минский процесс: хорошо, но недостаточно?

На пленарном заседании по минскому процессу звучали диаметрально противоположные оценки эффективности минских соглашений. Начиная с того, что их нужно выполнять так, как предусмотрено подписанными документами, и заканчивая тем, что минский процесс зашел в тупик и что нужны новые форматы переговоров - вплоть до созыва исторического саммита ОБСЕ уровня Хельсинки (саммит 1975 года, закрепивший нынешнюю систему безопасности в Европе. - Ред.) или, как минимум, переноса переговорной площадки из Минска с изменением состава переговорщиков.

Яцек Чапутович

Сторонники поиска иных форматов утверждают, что в рамках минских соглашений уже невозможно решить проблемы, являющиеся сегодня причинами конфликта. Сторонники сохранения минского процесса (с переговорной площадкой в Минске) задают вопрос, какая разница - Будапешт, Вена, Астана или Минск? По их мнению, поиски других форматов - это уход от решения проблем.

Гремингер: "надо помочь расширить пространство для маневра"

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в кулуарах форума заявил журналистам, что диалог состоялся интересный - но в то же время отметил, что у него "к сожалению, осталось впечатление, что стороны не слышат друг друга". Директор Лондонского Центра европейских реформ Чарльз Грант охарактеризовал атмосферу дискуссии как конструктивную, учитывая сложность конфликта.

По словам генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, проходящая в Минске конференция "очень своевременная, особенно при сегодняшних обстоятельствах в ситуации разлома между Востоком и Западом, это попытка формировать пространство для диалога". Пленарное заседание по минскому процессу он оценил как "попытку выйти из текущего положения кризиса на Украине". По его словам, сейчас пространство для маневра трехсторонней контактной группы по Украине, которая каждые две недели встречается в Минске, крайне ограничено: "Нам надо помочь расширить это пространство, чтобы заниматься по-настоящему важными аспектами и придать импульс существующим форматам".

Лукашенко вновь за "Хельсинки-2"

Выступая на официальном открытии конференции, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что тревожная ситуация сложилась вокруг договоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США. "Великие державы теряют статус гарантов стабильности. Они не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов", - сказал президент.

Лукашенко напомнил о прошлогодней белорусской инициативе "Хельсинки-2". Он подчеркнул, что речь не идет об отказе от действующей системы безопасности, но "в условиях, когда эта система дает сбой, а ведь она не позволила предотвратить кровавые конфликты в Европе, например в Югославии, в той же Украине, нужно принимать меры, чтобы восстановить ее эффективную работу, ну или заменить - если не получится восстановить". Для этого белорусский лидер предложил провести встречу на высшем уровне под эгидой ОБСЕ. По его словам, "Хельсинки-2" - это только метафора, указывающая направления ведения переговоров.

Что касается урегулирования ситуации в Украине, то Лукашенко раскритиковал поставку в зону конфликта летального оружия и констатировал потерю доверия между Москвой и Киевом, от усилий которых, по его словам, зависит решение проблемы в Донбассе.

Кроме того, президент Беларуси раскритиковал инициативу Польши по размещению американского "Форта Трамп" у белорусских границ. Комментируя это высказывание, глава МИД Польши Яцек Чапутович сказал журналистам, что польская инициатива по привлечению американских военных является ответом на агрессивные действия России и не направлена против Беларуси.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) проводится с 1963 года. С февраля 2009 года председателем конференции является немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

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