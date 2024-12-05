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Джули Грегсон
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Джули Грегсон: избранные публикации
Либерализация абортов стала темой предвыборной борьбы в ФРГ
300 депутатов бундестага хотят декриминализировать в ФРГ аборты на ранней стадии беременности. Консерваторы против.
Культура
05.12.2024
5 декабря 2024 г.
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