Джо Байден объявил об участии в президентской гонке 2020 года

Бывший вице-президент США Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах в ноябре 2020 года. Об этом 76-летний американский демократ заявил на своей странице в Twitter в четверг, 25 апреля.

"Основополагающие ценности этой нации, наше положение в мире, наша настоящая демократия, все, что сделало Америку Америкой - все это находится под угрозой", - так пояснил он свое решение баллотироваться на выборах, которые пройдут через полтора года. В видео, сопровождающем его заявление, Байден указывает, что он не может бездействовать, глядя на то, как нынешний президент США Дональд Трамп "основополагающим образом изменяет сущность американской нации".

Вице-президент США с 2009 по 2017 года

Джо Байден был вице-президентом США с 2009 по 2017 годы, во время двух президентских сроков Барака Обамы. С 1973 по 2009 годы он представлял штат Делавэр в Сенате США. В числе прочего, он возглавлял комитет по иностранным делам и юридический комитет.

Между тем у демократов уже набралось рекордное число кандидатур на предстоящие выборы: Байден стал уже 20-м членом Демократической партии, объявившим о намерении участвовать в президентской гонке. По данным опроса сайта RealClearPolitics, нынешний рейтинг Байдена среди демократов составляет 29,3 процента. Тем самым он опережает, в частности, 77-летнего сенатора Берни Сандерса (23 процента).

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