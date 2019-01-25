Джордж Сорос в Давосе предостерег от китайских технологий

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что опасается использования современных технологий в авторитарных государствах. Об этом он завил вечером в четверг, 24 января, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе. "Смертельной опасностью" для открытого гражданского общества он назвал возможность использования, к примеру, самообучающихся машин и искусственного интеллекта в качестве инструмента контроля со стороны тоталитарных властей.

Китайская антиутопия - система социального рейтинга

В качестве примера Сорос вводимую властями Китая систему социального рейтинга, по которой происходит оценка граждан на предмет того, не представляют ли они опасность для государства. Основной целью внедрения системы, по заявлению китайских властей, является "построение гармоничного социалистического общества". Главной ценностью такого общества является честность, которая должна проявляться во всем, от поведения в интернете до почитания родителей.

Чтобы развить это качество в народе, каждому гражданину Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность и, к примеру, своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы. За проступки разной степени тяжести вычитаться. "Она подчиняет судьбу индивидуума в еще не оцененном масштабе интересам однопартийного государства", - отмечает Сорос.

В мире много авторитарных государств, но именно Китай является самым богатым, сильным и передовым в технологическом плане авторитарным режимом. Это, по мнению финансиста, делает китайского лидера Си Цзиньпина "самым опасным противником открытых обществ".

Сорос: Китайское лидерство опасно для мира

Острой критике Сорос подверг и политико-экономическую экспансию Китая. В частности, отметил он, с помощью инфраструктурных инвестиций в рамках проекта "Новый шелковый путь" Китай пытается расширить свое политическое и экономическое влияние на страны-участницы.

"Вместо того, чтобы вступить в торговую войну практически со всем миром, президент Трамп должен сосредоточиться на Китае", - считает финансист. Китайским телекоммуникационным концернам ZTE и Huawei в США, считает он, дают зеленый свет. Если китайские фирмы смогут установить доминирующие позиции на рынке технологии высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G), то, по мнению Сороса, для остального мира это будет означать непредсказуемые риски в сфере информационной безопасности.

Смотрите также:

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Nokia 3310 снова с нами! Финская HMD Global, выкупившая права на бренд Nokia, возрождает модель телефона Nokia 3310. Фирма сделала ставку на ретро, вернувшись к дизайну кнопочного мобильника, и на аккумулятор. Батареи хватит на 22 часа непрерывного телефонного разговора, а если говорить мало, то на месяц. Разработчик представит и новые модели смартфонов Nokia, в том числе и с культовой игрой "змейка".

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Nokia готовится вернуться на рынок В Барселоне финский концерн HMD представил три модели смартфонов под брендом Nokia в средней ценовой категории. Похоже, бывший лидер всерьез вознамерился вернуться на рынок мобильных устройств. А рынок этот не мал – лишь в 2016 г. во всем мире было продано 1,5 миллиарда смартфонов. Лидером продаж является Apple, за ним с небольшим отрывом следует южнокорейский Samsung.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Для любителей кнопочных моделей Даже сторонник инноваций на рынке мобильных устройств - канадская компания BlackBerry - делает ставку на зарекомендовавшие себя кнопочные технологии. В Барселоне она представила модель смартфона KEYone с самой настоящей клавиатурой. Это первое устройство BlackBerry, разработанное китайской фирмой TCL Communication, которой концерн передал права на производство своих смартфонов.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Новые ориентиры Samsung Обычно на мобильном конгрессе в Барселоне Samsung представляет новую модель своего флагманского смартфона Galaxy S. Но не в этот раз. После скандала с Galaxy S7 корейский производитель сделал ставку на новые продукты и представил несколько планшетов - например вот этот Galaxy Tab S3.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Больше чем планшет Еще одна новинка от Samsung – планшетный ноутбук Galaxy Book. Он будет поставляться в комплекте с клавиатурой, но может использоваться и без нее. А вот свое флагманское устройство Galaxy S8 корейцы покажут, скорее всего, в апреле. Не исключено, что другие производители используют этот временной зазор в свою пользу.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Конкуренты не спят Китайский Huawei намерен опередить Samsung и стать вторым по числу продаж на рынке мобильных устройств. На MWC в Барселоне Huawei представил модели смартфонов P10 und P10 Plus. Разработчики делают ставку на сверхпрочность этих устройств и камеры, разработанные совместно с Leica. Кроме того, эти смартфоны оборудованы более емкими аккумуляторами, батареи хватает на два дня.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Умные часы от Huawei Помимо смартфонов в Барселоне китайская компания представила и "умные часы" - Huawei Watch 2 и Huawei Watch Classic. Объем памяти обоих гаджетов 4 ГБ, оба варианта оснащены и системой Google Android Pay для совершения бесконтактных платежей. Кроме того, более дорогая модель Watch 2 имеет лоток для nano-SIM-карты, что позволяет вести телефонный разговор без подключения к смартфону.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G Большой размер экрана Концерн LG представил в Барселоне смартфон LG G6 с необычным соотношением сторон дисплея 18:9. Новый флагман южнокорейского производителя умещается на ладони, но при этом имеет большой экран. По итогам прошлого года LG понес убытки на рынке мобильных устройств и сейчас делает ставку на новую модель, чтобы исправить ситуацию.

MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G 5G - cвязь будущего Самая ожидаемая новинка MWC в Барселоне - это новый стандарт мобильной связи 5G. До его повсеместного внедрения пройдет еще несколько лет, но отрасль уже в предвкушении успеха, который обеспечит новейшая технология, позволяющая осуществлять сверхскоростной обмен данными. Новая модель мобильного телефона Xperia XZ от Sony уже располагает всеми необходимыми для этого техническими характеристиками. Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова

