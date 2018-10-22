 Джон Болтон возложил венок на месте убийства Бориса Немцова | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.10.2018

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Мир

Джон Болтон возложил венок на месте убийства Бориса Немцова

Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей, память о нем продолжает вдохновлять людей, говорится в сообщении посольства США в РФ.

Джон Болтон на месте убийства Бориса Немцова в Москве

Джон Болтон на месте убийства Бориса Немцова в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник, 23 октября, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и к мемориалу города-героя Керчи у стен Кремля. Затем он остановился на Большом Москворецком мосту и возложил там венок на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает "Интерфакс".

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Чтобы объединиться, российским оппозиционерам необходимо найти общие темы и быть готовым к неожиданным альянсам, считают участники третьего Форума Бориса Немцова. Репортаж DW из Праги. (10.10.2018)

"Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей", - говорится в сообщении дипмиссии США в Twitter.

Болтон 22 октября встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, на 23 октября у него, среди прочего, запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они будут обсуждать двусторонние отношения, региональные конфликты, сирийское урегулирование и вопросы стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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