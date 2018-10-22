Джон Болтон возложил венок на месте убийства Бориса Немцова

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник, 23 октября, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и к мемориалу города-героя Керчи у стен Кремля. Затем он остановился на Большом Москворецком мосту и возложил там венок на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает "Интерфакс".
"Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей", - говорится в сообщении дипмиссии США в Twitter.
Болтон 22 октября встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, на 23 октября у него, среди прочего, запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они будут обсуждать двусторонние отношения, региональные конфликты, сирийское урегулирование и вопросы стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Автор: Евлалия Самедова, Москва