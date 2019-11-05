Джонсон обвинил лейбористов в досрочном освобождении лондонского террориста

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон в воскресенье, 1 декабря, обвинил бывшее правительство лейбористов в том, что Усман Хан, подозреваемый в совершении теракта на Лондонском мосту и ранее отбывший наказание по статье о терроризме, смог освободиться из тюрьмы досрочно.

Джонсон высказал мнение, что данный сценарий стал возможен из-за тех поправок в законодательство, которые "были предприняты Лейбористской партией", находившейся у власти с 1997 по 2010 годы.

Корбин требует всестороннего расследования

Реагируя на критику Джонсона, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил телеканалу Sky News, что осужденные террористы необязательно должны отбывать весь срок.

"Думаю, это зависит от обстоятельств и от приговора, но также в решающей степени - и от их действий в тюрьме", - подчеркнул он. Корбин также добавил, что из нападения Усмана Хана следует извлечь уроки и провести "всестороннее расследование" обстоятельств, связанных с его тюремным заключением и последующим освобождением.

Согласно закону Англии и Уэльса об уголовном правосудии от 2003 года при вынесении обвинительного приговора в отношении опасных преступников судья имеет возможность установить лишь минимальный срок отбытия заключения.

Теракт на Лондонском мосту

В результате ножевой атаки на Лондонском мосту 29 ноября погибли мужчина и женщина, еще три человека госпитализированы. По версии следствия, Усман Хан нанес первые ранения в ходе семинара по реинтеграции бывших заключенных, организованном Кембриджским университетом в центре Лондона, затем предполагаемый преступник покинул здание и продолжил нападать на прохожих на Лондонском мосту.

Хан был известен властям, поскольку был осужден в 2012 году за терроризм. Его досрочно освободили в декабре 2018 года.

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