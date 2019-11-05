 Джонсон обвинил лейбористов в досрочном освобождении лондонского террориста | Новости из Германии о Европе | DW | 01.12.2019

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Европа

Джонсон обвинил лейбористов в досрочном освобождении лондонского террориста

Усман Хан, подозреваемый в совершении теракта на Лондонском мосту, ранее отбыл заключение по статье о терроризме и вышел из тюрьмы досрочно.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон в воскресенье, 1 декабря, обвинил бывшее правительство лейбористов в том, что Усман Хан, подозреваемый в совершении теракта на Лондонском мосту и ранее отбывший наказание по статье о терроризме, смог освободиться из тюрьмы досрочно.

Джонсон высказал мнение, что данный сценарий стал возможен из-за тех поправок в законодательство, которые "были предприняты Лейбористской партией", находившейся у власти с 1997 по 2010 годы.

Корбин требует всестороннего расследования

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Реагируя на критику Джонсона, лидер лейбористов Джереми Корбин заявил телеканалу Sky News, что осужденные террористы необязательно должны отбывать весь срок.

"Думаю, это зависит от обстоятельств и от приговора, но также в решающей степени - и от их действий в тюрьме", - подчеркнул он. Корбин также добавил, что из нападения Усмана Хана следует извлечь уроки и провести "всестороннее расследование" обстоятельств, связанных с его тюремным заключением и последующим освобождением.

Согласно закону Англии и Уэльса об уголовном правосудии от 2003 года при вынесении обвинительного приговора в отношении опасных преступников судья имеет возможность установить лишь минимальный срок отбытия заключения.

Теракт на Лондонском мосту

В результате ножевой атаки на Лондонском мосту 29 ноября погибли мужчина и женщина, еще три человека госпитализированы. По версии следствия, Усман Хан нанес первые ранения в ходе семинара по реинтеграции бывших заключенных, организованном Кембриджским университетом в центре Лондона, затем предполагаемый преступник покинул здание и продолжил нападать на прохожих на Лондонском мосту.

Хан был известен властям, поскольку был осужден в 2012 году за терроризм. Его досрочно освободили в декабре 2018 года.

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