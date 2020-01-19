 Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений | Новости из Германии о Европе | DW | 19.01.2020

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Европа

Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Потепление в отношениях между Лондоном и Москвой наступит только после того, как Россия прекратит свои дестабилизирующие действия, заявил Джонсон Путину в Берлине.

Борис Джонсон и Владимир Путин в Берлине

Борис Джонсон и Владимир Путин в Берлине

Отношения между Россией и Великобританией не улучшатся, пока Москва не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", заявил британский премьер Борис Джонсон на встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в воскресенье, 19 января, в Берлине в кулуарах международной конференции по Ливии.

"Премьер-министр сказал, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующие действия, которые несут угрозу Соединенному Королевству и его союзникам и подрывают безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - сообщила журналистам пресс-секретарь британского правительства.

При этом она добавила, что основными темами встречи Джонсона и Путина в Берлине были вопросы безопасности в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

Лондон непоколебим по "делу Скрипаля"

Комментируя линию Великобритании после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года, представитель британского правительства подчеркнула, что политика остается прежней. "Он (Борис Джонсон. - Ред.) ясно дал понять (Владимиру Путину. - Ред.), что позиция Соединенного Королевства по Солсбери, где было безответственно использовано химическое оружие и произведена вопиющая попытка убить невинных людей на британской земле, останется неизменной", - подчеркнула представитель британского правительства. По ее словам, Джонсон указал российскому лидеру, что подобные действия не должны повториться.

Контекст

DW о том, как отравление в Солсбери год назад экс-двойного агента Скрипаля и его дочери ядом "Новичок" отразилось на экономическом сотрудничестве России и Великобритании. (04.03.2019)

Оба подозреваемых в отравлении Скрипалей были представлены на телеканале RT как безобидные туристы. Но оказывается, что, по всей видимости, они - герои России, пишет Райнхард Фезер. (10.10.2018)

Дело об отравлении Сергея Скрипаля

4 марта 2018 года в городе Солсбери с сильным отравлением были госпитализированы Сергей Скрипаль, бывший российский разведчик, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ), осужденный в РФ за шпионаж в пользу британской разведки, был в 2006 году приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Выяснилось, что Скрипаль был отравлен сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок". Один из разработчиков яда, живущий в США российский химик Вил Мирзаянов заявил, что только Москва могла стоять за нападением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства и выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.

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  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

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    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

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    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

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    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

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    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

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    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 14:43

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW.  

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