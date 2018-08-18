Джокер - сводный брат Буратино (фото)

В немецком Затерланде состоялся чемпионат художественной резьбы по дереву цепными пилами.
Во времена Папы Карло бензопилу еще не изобрели. Современные последователи доброго сказочного старика предпочитают создавать других героев. Этот деревянный немецкий Джокер получился не менее зловещим, чем голливудский оригинал.
Смотрите также:
По следам братьев Гримм - от Ханау до Бремена
Самые колоритные голливудские "кинозлодеи" родом из Германии
В баварском Ингольштадте отмечают 200-летие первой публикации романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей".
Немцы любят отдыхать в своей стране. В Германии достаточно мест, не менее красивых и романтических, чем популярные заграничные достопримечательности.
770 лет назад, 15 августа 1248 года, в Кельне был заложен фундамент нового городского собора, ставшего выдающимся памятником готики в Германии.
Марина Цветаева называла Гамельн "славным городком". Связанная с ним немецкая легенда повествует о потерянном поколении и загадочном крысолове. Своей актуальности она не теряет.