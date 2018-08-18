Джокер - сводный брат Буратино (фото)

Во времена Папы Карло бензопилу еще не изобрели. Современные последователи доброго сказочного старика предпочитают создавать других героев. Этот деревянный немецкий Джокер получился не менее зловещим, чем голливудский оригинал.

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По следам братьев Гримм - от Ханау до Бремена

Немецкая дорога сказок Братья Гримм "В далеком царстве, в далеком государстве…" - хорошо знакомое начало многих сказок. Самыми известными собирателями сказок и легенд в Германии были братья Якоб и Вильгельм Гримм. "Красная Шапочка", "Золушка", "Белоснежка", "Рапунцель"… Всего они записали и обработали более двухсот таких историй, переведенных позже более чем на 170 языков мира.

Немецкая дорога сказок Мир сказок, мифов и легенд Туристический маршрут Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) протяженностью 600 километров ведет из Ханау в Бремен по территории пяти федеральных земель. На этой гравюре XIX века братья Гримм изображены в гостях у Доротеи Виманн, чьи пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников их собрания "Детских и семейных сказок", впервые изданного в 1812 году.

Немецкая дорога сказок Ханау Путешествие по Немецкой дороге сказок начинается в гессенском городе Ханау, где родились Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859). Этот памятник установлен в центре города на Рыночной площади.

Немецкая дорога сказок Штайнау В Штайнау-ан-дер-Штрасе братья Гримм провели детство. Их отец Филипп Вильгельм Гримм был амтманом - главным чиновником округа Штайнау. Семья жила в этом доме. Сейчас в нем работает музей, а на площади перед ратушей, где они часто играли, в 1985 году был установлен Сказочный фонтан.

Немецкая дорога сказок Марбург В Марбурге братья Гримм посещали университет, где изучали юридические науки. По городу сейчас проложен сказочный прогулочный маршрут - Тропа Гриммов (Grimm-Dich-Pfad).

Немецкая дорога сказок Кассель В Касселе братья Гримм прожили четверть века. Именно здесь они записали и обработали большинство своих сказок и легенд. Их творчеству в этом городе на реке Фульда посвящен музей "Вселенная братьев Гримм" (Grimmwelt).

Немецкая дорога сказок Замок Ханштайн Вниз по течению Фульды - там, где она сливается с Везером, раскинулся лесной массив Кауфунгер Вальд, в котором происходит действие многих сказок братьев Гримм. Недалеко находятся развалины древнего замка Ханштайн, служившие, как гласят легенды, прибежищем для рыцарей-разбойников. Кстати, в этом замке в 2012 году проходили съемки немецкого фильма "Лекарь: Ученик Авиценны" (Der Medicus).

Немецкая дорога сказок Замок Людвигштайн По соседству находится еще одна средневековая достопримечательность - замок Людвигштайн, построенный в 1415 году. В начале прошлого века внимание на него обратили основатели молодежной группы "Вандерфогель" ("Перелетные птицы"), положившей начало одноименному культурно-образовательному и туристическому движению. Они восстановили замок. Сейчас в нем работает молодежная турбаза.

Немецкая дорога сказок Хессиш-Лихтенау В городе Хессиш-Лихтенау можно посетить музей "Госпожи Метелицы" (Holleum - Frau Holle-Museum), расположенный в Старой ратуше. Согласно легенде, записанной братьями Гримм, когда она вытряхивает свою перину, во всем белом свете идет снег.

Немецкая дорога сказок Гёттинген Первое письменное упоминание о Гёттингене датировано 953 годом. Братья Гримм были профессорами здешнего университета, однако в 1837 году лишились должностей из-за либеральных взглядов. Один из символов города - бронзовая фигурка "Гусиной пастушки", которую целуют здешние аспиранты после сдачи экзаменов. "Гусиная пастушка" даже считается самой часто целуемой девушкой в мире.

Немецкая дорога сказок Сабабург Замок "Спящей красавицы" - Сабабург был заложен в 1334 году. В XIX веке стал считаться в народе сказочным замком братьев Гримм. Расположен среди лесного массива Райнхардсвальд между Касселем и Гёттингеном.

Немецкая дорога сказок Гамельн Нижнесаксонский город Гамельн является местом действия всемирно известной сказки о Гамельнском крысолове. В центре сохранилось много зданий в стиле Везерского ренессанса. С середины мая по середину сентября в городе проходит сказочный фестиваль с уличными представлениями по воскресеньям.

Немецкая дорога сказок Альсфельд Особую роль в жизни Альсфельда играет Красная Шапочка. Здесь утверждают, что братья Гримм, работая над сказкой, нарядили свою героиню в традиционный местный костюм - "Швельмер трахт". Гостей города ожидают прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и позднеготическая ратуша, а также Дом-музей сказок.

Немецкая дорога сказок Бремен Бремен и Бременские музыканты давно стали неразлучной компанией. Сказка учит нас, что вместе мы сильнее. Братья Гримм записали эту историю в начале XIX века. Сегодня в Бремене можно найти много памятников знаменитой четверке - ослу, собаке, кошке и петуху. Самый известный из них установили в 1951 году на площади перед ратушей. Автор: Максим Нелюбин



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