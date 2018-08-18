 Джокер - сводный брат Буратино (фото) | Кадр дня | DW | 20.08.2018

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Кадр за кадром

Джокер - сводный брат Буратино (фото)

В немецком Затерланде состоялся чемпионат художественной резьбы по дереву цепными пилами.

Деревянный Джокер

Во времена Папы Карло бензопилу еще не изобрели. Современные последователи доброго сказочного старика предпочитают создавать других героев. Этот деревянный немецкий Джокер получился не менее зловещим, чем голливудский оригинал.

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По следам братьев Гримм - от Ханау до Бремена

  • Красная Шапочка. Иллюстрация начала XX века

    Немецкая дорога сказок

    Братья Гримм

    "В далеком царстве, в далеком государстве…" - хорошо знакомое начало многих сказок. Самыми известными собирателями сказок и легенд в Германии были братья Якоб и Вильгельм Гримм. "Красная Шапочка", "Золушка", "Белоснежка", "Рапунцель"… Всего они записали и обработали более двухсот таких историй, переведенных позже более чем на 170 языков мира.

  • Гравюра XIX века

    Немецкая дорога сказок

    Мир сказок, мифов и легенд

    Туристический маршрут Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) протяженностью 600 километров ведет из Ханау в Бремен по территории пяти федеральных земель. На этой гравюре XIX века братья Гримм изображены в гостях у Доротеи Виманн, чьи пересказы народных преданий стали одним из важнейших источников их собрания "Детских и семейных сказок", впервые изданного в 1812 году.

  • Ханау

    Немецкая дорога сказок

    Ханау

    Путешествие по Немецкой дороге сказок начинается в гессенском городе Ханау, где родились Якоб (1785-1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859). Этот памятник установлен в центре города на Рыночной площади.

  • Штайнау

    Немецкая дорога сказок

    Штайнау

    В Штайнау-ан-дер-Штрасе братья Гримм провели детство. Их отец Филипп Вильгельм Гримм был амтманом - главным чиновником округа Штайнау. Семья жила в этом доме. Сейчас в нем работает музей, а на площади перед ратушей, где они часто играли, в 1985 году был установлен Сказочный фонтан.

  • Марбург

    Немецкая дорога сказок

    Марбург

    В Марбурге братья Гримм посещали университет, где изучали юридические науки. По городу сейчас проложен сказочный прогулочный маршрут - Тропа Гриммов (Grimm-Dich-Pfad).

  • Кассель

    Немецкая дорога сказок

    Кассель

    В Касселе братья Гримм прожили четверть века. Именно здесь они записали и обработали большинство своих сказок и легенд. Их творчеству в этом городе на реке Фульда посвящен музей "Вселенная братьев Гримм" (Grimmwelt).

  • Замок Ханштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Ханштайн

    Вниз по течению Фульды - там, где она сливается с Везером, раскинулся лесной массив Кауфунгер Вальд, в котором происходит действие многих сказок братьев Гримм. Недалеко находятся развалины древнего замка Ханштайн, служившие, как гласят легенды, прибежищем для рыцарей-разбойников. Кстати, в этом замке в 2012 году проходили съемки немецкого фильма "Лекарь: Ученик Авиценны" (Der Medicus).

  • Замок Людвигштайн

    Немецкая дорога сказок

    Замок Людвигштайн

    По соседству находится еще одна средневековая достопримечательность - замок Людвигштайн, построенный в 1415 году. В начале прошлого века внимание на него обратили основатели молодежной группы "Вандерфогель" ("Перелетные птицы"), положившей начало одноименному культурно-образовательному и туристическому движению. Они восстановили замок. Сейчас в нем работает молодежная турбаза.

  • Хессиш-Лихтенау

    Немецкая дорога сказок

    Хессиш-Лихтенау

    В городе Хессиш-Лихтенау можно посетить музей "Госпожи Метелицы" (Holleum - Frau Holle-Museum), расположенный в Старой ратуше. Согласно легенде, записанной братьями Гримм, когда она вытряхивает свою перину, во всем белом свете идет снег.

  • Гёттинген

    Немецкая дорога сказок

    Гёттинген

    Первое письменное упоминание о Гёттингене датировано 953 годом. Братья Гримм были профессорами здешнего университета, однако в 1837 году лишились должностей из-за либеральных взглядов. Один из символов города - бронзовая фигурка "Гусиной пастушки", которую целуют здешние аспиранты после сдачи экзаменов. "Гусиная пастушка" даже считается самой часто целуемой девушкой в мире.

  • Сабабург

    Немецкая дорога сказок

    Сабабург

    Замок "Спящей красавицы" - Сабабург был заложен в 1334 году. В XIX веке стал считаться в народе сказочным замком братьев Гримм. Расположен среди лесного массива Райнхардсвальд между Касселем и Гёттингеном.

  • Гамельн

    Немецкая дорога сказок

    Гамельн

    Нижнесаксонский город Гамельн является местом действия всемирно известной сказки о Гамельнском крысолове. В центре сохранилось много зданий в стиле Везерского ренессанса. С середины мая по середину сентября в городе проходит сказочный фестиваль с уличными представлениями по воскресеньям.

  • Альсфельд

    Немецкая дорога сказок

    Альсфельд

    Особую роль в жизни Альсфельда играет Красная Шапочка. Здесь утверждают, что братья Гримм, работая над сказкой, нарядили свою героиню в традиционный местный костюм - "Швельмер трахт". Гостей города ожидают прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и позднеготическая ратуша, а также Дом-музей сказок.

  • Бремен

    Немецкая дорога сказок

    Бремен

    Бремен и Бременские музыканты давно стали неразлучной компанией. Сказка учит нас, что вместе мы сильнее. Братья Гримм записали эту историю в начале XIX века. Сегодня в Бремене можно найти много памятников знаменитой четверке - ослу, собаке, кошке и петуху. Самый известный из них установили в 1951 году на площади перед ратушей.

    Автор: Максим Нелюбин


Самые колоритные голливудские "кинозлодеи" родом из Германии

  • Фальк Хентшель

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Фальк Хенчель (Falk Hentschel): тело как капитал

    Этот актер из Лейпцига блистал в роли киллера в картине "Рыцарь дня" с Томом Крузом, а в "Уличных танцах 2" демонстрировал свое фантастическое тело профессионального танцора. Universal Pictures сообщила недавно, что Фалька пригласил режиссер "Форреста Гампа" Роберт Земекис в пока еще безымянную драму об амнезии после брутального нападения.

  • Кристоф Вальц

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Кристоф Вальц (Christoph Waltz): обаятельный негодяй

    Голливуд любит приглашать немецкоязычных актеров на роли злодеев. Последним ценным импортом такого рода был Кристоф Вальц - австрийский актер, которого многие считают немецким, поскольку он часто снимался в Германии. Роль штандартенфюрера СС в фильме "Бесславные ублюдки" принесла ему "Оскара". Затем последовали другие интриганы и психопаты с джентльменской личиной и дьявольской сущностью.

  • Герт Фрёбе

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Герт Фрёбе (Gert Fröbe): достойный противник

    Колоритные злодеи, террористы и агенты вражеской разведки всегда были врагами Джеймса Бонда. В фильме "Голдфингер", который считается лучшим из фильмов бондианы, заглавную роль Аурика Голдфингера сыграл немец Герт Фрёбе, которого взяли вместо запросившего слишком большой гонорар Орсона Уэллса. Разносторонний актер стал первым немцем в роли главного противника Бонда, но не единственным.

  • Готфрид Йон

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Готфрид Йон (Gottfried John): с советским акцентом

    Злодеи в бондиане частенько говорят по-русски. Незабываемый образ советского генерал-майора Аркадия Урумова создал в фильме "Золотой глаз" немецкий актер Готфрид Йон.

  • Андреас Вишневски

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Андреас Вишневски (Andreas Wisniewski): крепкая хватка

    Родившийся в Берлине Андреас Вишневски пришел в кино из балета, актерскую карьеру сделал в Великобритании и США, а уже потом начал сниматься и в немецких сериалах. В фильме про похождения агента британской разведки Джеймса Бонда "Искры из глаз" Вишневски сыграл киллера Некроса, в боевике "Крепкий орешек" - одного из немецких террористов.

  • Курд Юргенс

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Курд Юргенс (Curd Jürgens): из породы аристократов

    Хладнокровных и расчетливых бонвиванов и бизнесменов играл немецкий актер Курд Юргенс. На фото - "злодей", противостоящий Джеймсу Бонду в фильме "Шпион, который меня любил", миллионер Карл Стромберг (слева).

  • Гётц Отто

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Гётц Отто (Götz Otto): сдачи не надо

    Наибольшую известность актеру принесла роль злодея в серии бондианы "Завтра не умрет никогда". Во время кастинга ему дали 20 секунд на то, чтобы представить себя. Актер сказал: "Я высокий. Я злой. Я лысый. Я немец. Это пять секунд. Можно без сдачи". Отто играл также роли эсэсовцев в фильмах "Список Шиндлера" и "Бункер".

  • Клеменс Шик

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Клеменс Шик (Clemens Schick): мужчина мечты

    Список немецких актеров, сыгравших злодеев в фильмах о Бонде, можно продолжать до бесконечности. В "Казино "Рояль", где в роли агента британской разведки дебютировал Дэниел Крэйг, правую руку главного злодея Лё Шиффра сыграл немецкий актер Клеменс Шик. Этот его фотопортрет был экспонатом выставки "Мужчины мечты" в 2001 году в Гамбурге.

  • Юрген Прохнов

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Юрген Прохнов (Jürgen Prochnow): внушающий страх

    Мировая известность Юргена Прохнова началась с положительной роли капитана подводной лодки. В Голливуде, однако, он играл злодеев самого широкого профиля. Причем весьма талантливо. После выхода одной из картин реальная жена актера, по его словам, отказывалась находиться с ним ночью в одной комнате.

  • Тиль Швайгер

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Тиль Швайгер (Til Schwaiger): наперекор стереотипам

    Определенной известности в Голливуде Швайгер добился, но не славы. В американских фильмах актер появляется в амплуа классического злодея ("Лара Крофт", "Король Артур" и др.). А вот стереотипных эсэсовцев он играть отказывается, даже если предложение поступает от самого Спилберга. Принципы - важнее карьеры. В "Бесславных ублюдках" Тарантино Швайгер сыграл немца, ненавидящего нацистов.

  • Томас Кречман

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Томас Кречман (Thomas Kretschmann): игра по правилам

    А вот не менее талантливый Томас Кречман от ролей нацистов в Голливуде не отказывался и приобрел известность сначала за океаном, а уже потом в Германии. Нацистского офицера Кречман также сыграл в российском фильме "Сталинград" Федора Бондарчука.

  • Клаус Кински

    Немецкие злодеи Голливуда (фотогалерея)

    Клаус Кински (Klaus Kinski): бестия

    Репутацию буяна и злодея, как в кино, так и жизни, Кински приобрел без помощи Голливуда. С наибольшей силой его "зловещий дух" проявился в фильмах Вернера Херцога. Именно у этого режиссера Кински сыграл своих главных злодеев: Лопе де Агирре и графа Дракулу. Актера и режиссера связывала творческая дружба, частенько переходившая в личную ненависть.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Немецкий город, в котором Франкенштейн создал своего монстра

В баварском Ингольштадте отмечают 200-летие первой публикации романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей".  

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