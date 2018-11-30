Джоан Роулинг перешла на русский язык во время перепалки в Twitter

Английская писательница Джоан Роулинг написала твит на русском языке в ходе перепалки с бизнесменом Арроном Бэнксом в субботу, 1 декабря. Она написала в ответ Бэнксу следующее: "Ага, зато этот человек скромный аж некуда - деньги вкладывает не в писательские кабинеты, а в дорогие ланчи с подозрительно богатыми россиянами".

Словесная стычка автора книг о "Гарри Поттере" с Бэнксом, которого называют одним из крупнейших доноров кампании по "Брекзиту" началась с другого твита Роулинг: "Клянусь Богом, я стараюсь как можно меньше говорить о "Брекзите", но, черт возьми, каждый раз как я выхожу из своей писательской комнаты и смотрю новости, происходит еще какая-то глупость. Смысл демократии в том, чтобы люди могли поменять свое мнение, когда обстоятельства изменились".

В ответ Бэнкс высмеял твит Роулинг и написал: "Писательская комната! Можно ли быть более претенциозной". После этого сообщения Роулинг перешла на русский.

Бэнкс продолжил перепалку, посмеявшись над русским языком Роулинг: "Вы использовали волшебную палочку или гугл-переводчик при написании этого из своей милой писательской комнаты? Мой русский сын-полукровка говорит, что это бессмыслица". СМИ отмечают, что Бэнкс женат на русской.

Русская запись Роулинг вызвала удивление у русскоязычных пользователей Twitter, среди прочих на нее обратил внимание политик Алексей Навальный. Пользователи предложили писательнице самой переводить книги о "Гарри Поттере".

Бэнкса подозревают в фальсификации финансирования "Брекзита"

В настоящий момент в отношении Бэнкса ведется расследование, его подозревают в том, что он не был реальным источником финансирования кампании за выход Великобритании из состава ЕС. По данным СМИ, бизнесмен неоднократно общался с россиянами, например, российским послом Александром Яковенко и высланным по подозрению в шпионаже Александром Удодом.

Неделю назад Великобритания и ЕС подписали официальное соглашение о "Брекзите", его должен одобрить британский парламент. Ожидается, что в 2019 году начнется официальная процедура выхода Великобритании из ЕС. Активисты крупного движения People's Vote требуют провести повторный референдум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что этого не будет, поскольку это могло бы подорвать основы британской демократии.

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