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Дженнифер Холляйс

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Дженнифер Холляйс: избранные публикации

Бои в Алеппо, 1 декабря 2024 года

Возобновление боевых действий в Сирии: самое важное

Атака исламистов "Хайят Тахрир аш-Шам" на войска президента Асада может открыть новую главу в гражданской войне в Сирии.
Конфликты3 декабря 2024 г.
Последствия авиаудара Израиля по объектам "Хезболлах" в Бейруте, 3 октября 2024 года

Конфликт Израиля и Ирана: насколько велик риск эскалации?

Может ли Израиль после ракетной атаки Ирана нанести удар по его ядерным объектам и удастся ли избежать эскалации?
Конфликты8 октября 2024 г.
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Дженнифер Холляйс: другие публикации

Яхья Синвар с поднятой рукой в окружении боевиков ХАМАС

Яхья Синвар уничтожен. Это повлияет на войну в секторе Газа?

Яхья Синвар уничтожен. Это повлияет на войну в секторе Газа?

Ликвидация израильтянами лидера ХАМАС Яхьи Синвара, считают аналитики, вряд ли положит конец войне в секторе Газа.
Конфликты18 октября 2024 г.
Разрушения в пригороде Бейрута в результате авиадуаров Израиля по объектам "Хезболлах" в Ливане

Конфликт Израиля и "Хезболлах": почему долго молчал Иран

Конфликт Израиля и "Хезболлах": почему долго молчал Иран

Самый мощный союзник "Хезболлах" - Иран долго никак не реагировал на атаки Израиля. С чем это связано?
Конфликты1 октября 2024 г.
Житель одной из деревень на юге Ливана направляется в убежище, спасаясь от авиаударов Израиля, 24 сентября 2024 года

Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля

Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля

Для Израиля удары по "Хезболлах" - это обеспечение его безопасности. Аналитики указывают на три разных ключевых фактора.
Конфликты25 сентября 2024 г.
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