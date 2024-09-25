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Дженнифер Холляйс
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Дженнифер Холляйс: избранные публикации
Возобновление боевых действий в Сирии: самое важное
Атака исламистов "Хайят Тахрир аш-Шам" на войска президента Асада может открыть новую главу в гражданской войне в Сирии.
Конфликты
03.12.2024
3 декабря 2024 г.
Конфликт Израиля и Ирана: насколько велик риск эскалации?
Может ли Израиль после ракетной атаки Ирана нанести удар по его ядерным объектам и удастся ли избежать эскалации?
Конфликты
08.10.2024
8 октября 2024 г.
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Дженнифер Холляйс: другие публикации
Яхья Синвар уничтожен. Это повлияет на войну в секторе Газа?
Яхья Синвар уничтожен. Это повлияет на войну в секторе Газа?
Ликвидация израильтянами лидера ХАМАС Яхьи Синвара, считают аналитики, вряд ли положит конец войне в секторе Газа.
Конфликты
18.10.2024
18 октября 2024 г.
Конфликт Израиля и "Хезболлах": почему долго молчал Иран
Конфликт Израиля и "Хезболлах": почему долго молчал Иран
Самый мощный союзник "Хезболлах" - Иран долго никак не реагировал на атаки Израиля. С чем это связано?
Конфликты
01.10.2024
1 октября 2024 г.
Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля
Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля
Для Израиля удары по "Хезболлах" - это обеспечение его безопасности. Аналитики указывают на три разных ключевых фактора.
Конфликты
25.09.2024
25 сентября 2024 г.
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