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Дженнифер Холлис

Пропустить раздел Дженнифер Холлис: другие публикации

Дженнифер Холлис: другие публикации

Житель одной из деревень на юге Ливана направляется в убежище, спасаясь от авиаударов Израиля, 24 сентября 2024 года

Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля

Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля

Для Израиля удары по "Хезболлах" - это обеспечение его безопасности. Аналитики указывают на три разных ключевых фактора.
Конфликты25 сентября 2024 г.
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