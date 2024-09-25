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Дженнифер Холлис
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Дженнифер Холлис: другие публикации
Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля
Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля
Для Израиля удары по "Хезболлах" - это обеспечение его безопасности. Аналитики указывают на три разных ключевых фактора.
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25.09.2024
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