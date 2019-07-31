Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Джаред Кушнер

Джаред Кушнер - американский предприниматель, владелец девелоперской компании и газеты The New York Observer, зять и советник президента США Дональда Трампа.

Джаред Кушнер (Jared Kushner) родился 10 января 1981 года в семье американского девелопера Чарльза Кушнера. Супруг Иванки Трамп, дочери 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. 20 января 2017 года он был назначен старшим советником президента США. Считается, что Кушнер с 2015 года был менеджером предвыборной кампании, главным советником и доверенным лицом Трампа.

Джаред Кушнер - один из фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы президента Соединенных Штатов. В частности, по мнению следствия, Джаред Кушнер мог быть одним из тех, кто подтолкнул к поиску контактов с российскими дипломатами бывшего президентского советника по безопасности главного фигуранта расследования - Майкла Флинна.

FILE - In this June 23, 2011 file photo, a worker is seen at a construction site in Maale Adumim. A leading rights group is accusing Israeli banks of contributing to the expansion of Jewish West Bank settlements by providing loans and mortgages for construction there. In the report, released Wednesday, Sept. 13, 2017, Human Rights Watch called on Israeli banks to extricate themselves from the settlements or face possible action from shareholders. (AP Photo/Sebastian Scheiner, File) |

Израиль одобрил строительство домов на Западном берегу реки Иордан 31.07.2019

Израиль одобрил возведение 700 домов для палестинцев и 6000 - для еврейских поселенцев. Решение последовало незадолго до встречи в Иерусалиме израильского премьера с советником Трампа.
25.06.2019 White House senior adviser Jared Kushner gives a speech at the opening of the Peace to Prosperity conference in Manama, Bahrain, June 25, 2019 in this still image taken from a video. Reuters TV via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES.

Зять Трампа представил план США по развитию палестинских территорий 26.06.2019

План США предполагает инвестиции в 50 миллиардов долларов в палестинские территории в течение 10 лет, а также проекты в Египте, Иордании и Ливане. Пока неизвестно, кто его будет финансировать.
FILE - This Oct. 30, 2014, file photo shows the Deutsche Bank headquarters in Frankfurt, Germany. Experts on government ethics are warning President-elect Donald Trump that he?ll never shake suspicions of a clash between his private interests and the public good if he doesn?t sell off his vast holdings, which include roughly 500 companies in more than a dozen countries. They say just the appearance of conflicts is likely to tie up the new administration in investigations, lawsuits and squabbles. One of Trump?s biggest lenders is Deutsche Bank, a German giant in settlement negotiations with the Department of Justice on its role in the mortgage blowup that triggered the 2008 financial crisis. (AP Photo/Michael Probst, File) |

Сенаторы требуют расследовать связи Трампа и Deutsche Bank 06.06.2019

Федеральная резервная система США приняла заявление сенаторов о связях Трампа и его зятя Джареда Кушнера с Deutsche Bank и намерена отреагировать на него.

Bildergalerie Freddie Mercury wird 70 ARCHIV 2012 **** Seepromenade in Montreux am Genfer See, Schweiz, Europa | Verwendung weltweit © picture-alliance/chromorange

Зять Трампа примет участие в заседании элитного Бильдербергского клуба 31.05.2019

Влиятельные политики, бизнесмены и банкиры из США, Европы и Азии с 30 мая по 2 июня проводят в швейцарском Монтрё закрытую конференцию.
20.03.2018 ARCHIV - 20.03.2018, USA, Washington: US-Präsident Donald Trump (r) empfängt den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus. (zu dpa Trump und der Prinz von Riad: Fall Chaschukdschi eine Belastungsprobe am 09.10.2018) Foto: ---/SPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Администрацию Трампа заподозрили в торговле ядерными технологиями 20.02.2019

Конгресс США начал расследование планов Белого дома по строительству в Саудовской Аравии множества атомных станций. Это могло дать саудитам возможность создать свою атомную бомбу.

Ключевые фигуранты расследования о связях Трампа с Кремлем (18.12.2018) 18.12.2018

Кто из членов предвыборной команды Дональда Трампа уже обвинен в связи с делом о возможном вмешательстве Кремля в президентские выборы в США.

Тень Путина на выборах в США: что означает "русский след" для Трампа - DW Новости (18.12.2018) 18.12.2018

В США, можно сказать, - сезон приговоров бывшим советникам и помощникам президента Трампа. Все - в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию два года назад. Первым из приговоренных был экс-юрист президента Майкл Коэн. Теперь настала очередь Майкла Флинна. О ключевых фигурантах дела о "российских связях" - в этом выспуске DW Новостей.
01.11.2017 FILE - In this Nov. 1, 2017, file photo, White House senior adviser Jared Kushner listens as President Donald Trump speaks during a cabinet meeting at the White House in Washington. A member of Trump's transition team says Kushner is the very senior transition official referenced in court papers filed in the Michael Flynn case. (AP Photo/Evan Vucci, File)

NYT: Зять Трампа Джаред Кушнер годами недоплачивал налоги 13.10.2018

Кушнер объяснял неуплату налогов тем, что его компания несла убытки. Однако документы, которые оказались в распоряжении журналистов, доказывают, что убытки были "лишь на бумаге".
A sign on a bridge leading to the US Embassy compound ahead the official opening in Jerusalem, Sunday, May 13, 2018. Monday's opening of the U.S. Embassy in contested Jerusalem, cheered by Israelis as a historic validation, is seen by Palestinians as an in-your-face affirmation of pro-Israel bias by President Donald Trump and a new blow to frail statehood dreams. (AP Photo/Ariel Schalit) |

На открытие посольства в Иерусалим прибыла делегация США 13.05.2018

Министр финансов США Стивен Мнучин, дочь Трампа Иванка, ее муж Джаред Кушнер прибыли в Иерусалим. Они примут участие в открытии посольства США. Ранее оно находилось в Тель-Авиве.
07.12.2017******U.S. President Donald Trump passes his adviser and son-in-law Jared Kushner during a Hanukkah Reception at the White House in Washington, U.S., December 7, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

Спецпрокурор Мюллер расследует коммерческие связи зятя Трампа 20.02.2018

Зять президента США, возможно, общался с иностранными инвесторами после победы Трампа. Во время переходного периода в США Кушнер был главным переговорщиком с представителями других стран.
18.10.2016******GRAND JUNCTION, CO - OCTOBER 18: Republican presidential candidate Donald Trump (L) jokes with retired Gen. Michael Flynn as they speak at a rally at Grand Junction Regional Airport on October 18, 2016 in Grand Junction Colorado. Trump is on his way to Las Vegas for the third and final presidential debate against Democratic rival Hillary Clinton. (Photo by George Frey/Getty Images)

Приведет ли признание Флинна в связях с Россией к импичменту Трампа? 02.12.2017

Признания экс-советника президента США в даче ложных показаний имеют важное значение для следствия. Чем именно это может обернуться для Майкла Флинна и Дональда Трампа - в материале DW.
23.05.2017*****US president's senior advisor Jared Kushner is seen during a welcome ceremony at the presidential palace in the West Bank city of Bethlehem on May 23, 2017. / AFP PHOTO / Thomas COEX (Photo credit should read THOMAS COEX/AFP/Getty Images)

К контактам с Москвой Флинна мог принудить зять Трампа 01.12.2017

Зять Трампа Джаред Кушнер мог заставить Майкла Флинна искать контактов с РФ. Возможно, в дело вовлечены и другие высокопоставленные чиновники.
FILE - In this Friday, Aug. 11, 2017 file photo, White House senior adviser Jared Kushner listens as President Donald Trump answer questions regarding the ongoing situation in North Korea, at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J. The Palestinians are hoping for some clear answers from the U.S. when White House envoy Jared Kushner returns to the region this week. Kushner, who is Trump's son-in-law, is expected to meet with Israeli and Palestinian officials on Thursday, Aug. 24, 2017, as he tries to restart talks. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File) |

Зятя Трампа допросил спецпрокурор по России 30.11.2017

Телеканал CNN сообщил о сотрудничестве Джареда Кушнера с командой Роберта Мюллера. Следователей прежде всего интересуют сведения о Майке Флинне.
July 24, 2017*** Jared Kushner, President Trump's son-in-law and senior advisor, speaks to the media outside the White House after Kushner met with the Senate Intelligence Committee on his contacts with Russian officials during the general election, in Washington, D.C. on July 24, 2017. Kushner said he did not collude with Russians, nor do he know of anyone in the campaign who did. Photo by Kevin Dietsch/UPI. Photo via Newscom picture alliance |

Зять Трампа Кушнер не передал Сенату запрошенную информацию о связях с РФ 16.11.2017

Комитет Сената США ждет от зятя и советника Трампа предоставления его корреспонденции с экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном, порталом Wikileaks и представителями РФ.
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 17: Ivanka Trump walks with her husband, White House Senior Advisor Jared Kushner, toward Marine One while departing with her father President Donald Trump on February 17, 2017 in Washington, DC. President Trump is traveling to South Carolina to visit the Boeing plant. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

Белый дом расследует использование советниками Трампа личной почты в служебных целях 29.09.2017

В разное время служебную переписку с личных почтовых ящиков вели не менее пяти советников Трампа, в том числе его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.
FILE - In this Friday, Aug. 11, 2017 file photo, White House senior adviser Jared Kushner listens as President Donald Trump answer questions regarding the ongoing situation in North Korea, at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J. The Palestinians are hoping for some clear answers from the U.S. when White House envoy Jared Kushner returns to the region this week. Kushner, who is Trump's son-in-law, is expected to meet with Israeli and Palestinian officials on Thursday, Aug. 24, 2017, as he tries to restart talks. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File) |

Зять Трампа использовал личную почту в служебных целях 25.09.2017

Джаред Кушнер со своего личного электронного адреса обменивался посланиями с высокопоставленными сотрудниками аппарата Белого дома, пишет Politico.
Показать еще