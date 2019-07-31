Джаред Кушнер - американский предприниматель, владелец девелоперской компании и газеты The New York Observer, зять и советник президента США Дональда Трампа.

Джаред Кушнер (Jared Kushner) родился 10 января 1981 года в семье американского девелопера Чарльза Кушнера. Супруг Иванки Трамп, дочери 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. 20 января 2017 года он был назначен старшим советником президента США. Считается, что Кушнер с 2015 года был менеджером предвыборной кампании, главным советником и доверенным лицом Трампа.

Джаред Кушнер - один из фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы президента Соединенных Штатов. В частности, по мнению следствия, Джаред Кушнер мог быть одним из тех, кто подтолкнул к поиску контактов с российскими дипломатами бывшего президентского советника по безопасности главного фигуранта расследования - Майкла Флинна.