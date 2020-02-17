Деятели театра и анимационного кино осудили приговоры по делу "Сети"

Российские театральные критики, журналисты и театроведы выступили с протестом против приговоров, вынесенных по так называемому делу "Сети". Открытое письмо в поддержку осужденных опубликовано на сайте журнала "Театр" во вторник, 18 февраля, причем к критикам присоединяются актеры, режиссеры и прочие представители мира театра.

"Весь ход судебного разбирательства в отношении молодых людей, неоднократно заявлявших о пытках, фальсификациях и многочисленных нарушениях со стороны следственной группы, кажется нам чудовищным", - указывается в открытом письме. По словам его авторов, судебной системой не было предъявлено обществу ни одного внятного аргумента, который бы доказывал вину осужденных, а "огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного", расцениваются как средство запугивания людей, выражающих свою гражданскую позицию.

Театральные деятели требуют немедленного повторного расследования, а также возбуждения уголовного дела и наказания участвовавших в пытках, подтасовках документов и ложных обвинениях фигурантов дела "Сети". "Мы требуем свободы несправедливо осужденным!" - заключают авторы документа.

В тот же день в поддержку осужденных выступили представители российского анимационного кино - режиссеры, аниматоры, художники и другие. "Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе жизнь в правовом государстве и справедливый суд… Мы требуем справедливого расследования!" - говорится в обращении, опубликованном в группе "Открытое письмо аниматоров (мультипликаторов)" в Facebook.

К середине дня каждое из этих обращений подписали более 150 человек.

Российская общественность выражает солидарность с осужденными по делу "Сети"

Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили многие известные представители российской общественности, правозащитники, ученые, учителя, кинематографисты, арт-сообщество, психологи и книготорговцы. Несколько сотен человек участвовали 14 февраля в пикете у здания ФСБ в Москве в поддержку осужденных по делу "Сети". 16 февраля акция протеста также состоялась у здания российского посольства в Берлине.

10 февраля Приволжский военный суд приговорил семерых фигурантов дела о создании террористического сообщества под названием "Сеть" к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Суд признал их вину в организации сообщества с целью подготовки массовых волнений перед президентскими выборами 2018 года и чемпионатом мира по футболу в РФ. При этом обвиняемые заявляли, что сотрудники ФСБ добивались от них признательных показаний при помощи угроз изнасилования и пыток.

Процесс над еще двумя обвиняемыми - Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым - возобновится 25 февраля. Ранее суд приговорил к 3,5 лет колонии петербуржца Игоря Шишкина. Уголовное преследование еще одного фигуранта Егора Зорина, чья явка с повинной стала основанием для возбуждения дела, было прекращено.

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