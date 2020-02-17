 Деятели театра и анимационного кино осудили приговоры по делу ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Деятели театра и анимационного кино осудили приговоры по делу "Сети"

Театральные критики и театроведы, актеры и режиссеры, а также деятели российского анимационного кино присоединились к другим профессиональным сообществам, осуждая приговоры по делу "Сети".

Акция в Москве в поддержку осужденных по делу Сети

Акция в Москве в поддержку осужденных по делу "Сети"

Российские театральные критики, журналисты и театроведы выступили с протестом против приговоров, вынесенных по так называемому делу "Сети". Открытое письмо в поддержку осужденных опубликовано на сайте журнала "Театр" во вторник, 18 февраля, причем к критикам присоединяются актеры, режиссеры и прочие представители мира театра.

"Весь ход судебного разбирательства в отношении молодых людей, неоднократно заявлявших о пытках, фальсификациях и многочисленных нарушениях со стороны следственной группы, кажется нам чудовищным", - указывается в открытом письме. По словам его авторов, судебной системой не было предъявлено обществу ни одного внятного аргумента, который бы доказывал вину осужденных, а "огромные сроки лишения свободы, к которым приговорили тех, кто не совершил ничего противозаконного", расцениваются как средство запугивания людей, выражающих свою гражданскую позицию.

Театральные деятели требуют немедленного повторного расследования, а также возбуждения уголовного дела и наказания участвовавших в пытках, подтасовках документов и ложных обвинениях фигурантов дела "Сети". "Мы требуем свободы несправедливо осужденным!" - заключают авторы документа.

В тот же день в поддержку осужденных выступили представители российского анимационного кино - режиссеры, аниматоры, художники и другие. "Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе жизнь в правовом государстве и справедливый суд… Мы требуем справедливого расследования!" - говорится в обращении, опубликованном в группе "Открытое письмо аниматоров (мультипликаторов)" в Facebook.

К середине дня каждое из этих обращений подписали более 150 человек.

Российская общественность выражает солидарность с осужденными по делу "Сети"

Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили многие известные представители российской общественности, правозащитники, ученые, учителя, кинематографисты, арт-сообщество, психологи и книготорговцы. Несколько сотен человек участвовали 14 февраля в пикете у здания ФСБ в Москве в поддержку осужденных по делу "Сети". 16 февраля акция протеста также состоялась у здания российского посольства в Берлине.

Контекст

В Петербурге открылась выставка, посвященная процессу по делу "Сети", фигурантов которого обвиняют в подготовке терактов. Их родственники и адвокаты считают дело сфабрикованным. О выставке - DW. (13.01.2020)

10 февраля Приволжский военный суд приговорил семерых фигурантов дела о создании террористического сообщества под названием "Сеть" к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Суд признал их вину в организации сообщества с целью подготовки массовых волнений перед президентскими выборами 2018 года и чемпионатом мира по футболу в РФ. При этом обвиняемые заявляли, что сотрудники ФСБ добивались от них признательных показаний при помощи угроз изнасилования и пыток.

Процесс над еще двумя обвиняемыми - Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым - возобновится 25 февраля. Ранее суд приговорил к 3,5 лет колонии петербуржца Игоря Шишкина. Уголовное преследование еще одного фигуранта Егора Зорина, чья явка с повинной стала основанием для возбуждения дела, было прекращено.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:38

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Марш матерей, или Как в России борются против политических репрессий. Европа в фокусе (17.02.2020)  

Немцова.Интервью - Ирина Бирюкова о пытках в колониях - Tweet 1  

Также по теме

Russland Pensa | Gerichtsprozess zu Network Gruppe

Российское арт-сообщество поддержало осужденных по делу "Сети" 17.02.2020

Художники, искусствоведы и галеристы заявили, что глубоко потрясены уголовным процессом по делу "Сети" и осудили открывшуюся на нем практику пыток.

Russland Moskau | Solidarität mit Verurteilten im Netzwerk-Fall

В Москве пикетируют ФСБ в поддержку осужденных по делу "Сети" 14.02.2020

На Лубянской площади проходят одиночные пикеты в связи с вынесенным накануне приговором семерым обвиняемым по делу "Сети". Они вместе получили 86 лет колонии.

Russland Pensa | Gerichtsprozess zu Network Gruppe

Как бастовали книготорговцы в знак протеста против дела "Сети" 17.02.2020

Организаторы забастовки в знак протеста против приговоров участникам так называемого дела "Сети" рассказали DW, как придумали эту акцию и каким книжным магазинам запретили принимать в ней участие.

Реклама

Самые читаемые

Больше Европы, меньше России: зачем меняют герб Беларуси?  

400-летний скелет немецкого великана послужит современной науке (фото)  

Кто станет соперником Лукашенко на выборах президента Беларуси?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно