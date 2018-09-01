Деятели культуры требуют закрыть дело "Нового величия"

Около трех тысяч человек подписали к утру субботы, 1 сентября, петицию на платформе Change.org с требованием прекратить дело о создании экстремистского сообщества "Новое величие". Среди подписавшихся - Владимир Познер, Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Андрей Пионтковский, Людмила Улицкая, Геннадий Гудков, другие правозащитники и деятели культуры.
"Мы обращаемся к политическому руководству страны с требованием прекратить это политически мотивированное дело, наглядно демонстрирующее разложение государственных институтов", - говорится в петиции.
30 августа 18-летняя фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова выступила с просьбой к следователям о прекращении ее уголовного преследования и привлечении к ответственности провокатора Руслана Д. Ее поддержала адвокат Ольга Карлова, которая ходатайствовала об освобождении всех обвиняемых по делу из-за "отсутствия в деянии состава преступления". Кроме того, в Следственный комитет России было направлено третье заявление от матери Павликовой Юлии, потребовавшей привлечь к уголовной ответственности провокатора.
Три провокатора на десять "заговорщиков"
О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. Тогда в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Анну Павликову, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.
Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величие" хотели захватить власть в России после государственного переворота.
В августе защите удалось добиться перевода под домашний арест еще двух фигурантов дела - Анны Павликовой и Марии Дубовик.
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Автор: Евлалия Самедова, Москва