 Деятели культуры требуют закрыть дело ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2018

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Россия

Деятели культуры требуют закрыть дело "Нового величия"

В петиции на платформе Change.org правозащитники и деятели искусства обращаются к руководству России с требованием прекратить политически мотивированное дело "Нового величия".

Анна Павликова в суде

Анна Павликова в суде

Около трех тысяч человек подписали к утру субботы, 1 сентября, петицию на платформе Change.org  с требованием прекратить дело о создании экстремистского сообщества "Новое величие". Среди подписавшихся - Владимир Познер, Лев Пономарев, Светлана Ганнушкина, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Андрей Пионтковский, Людмила Улицкая, Геннадий Гудков, другие правозащитники и деятели культуры.

"Мы обращаемся к политическому руководству страны с требованием прекратить это политически мотивированное дело, наглядно демонстрирующее разложение государственных институтов", - говорится в петиции.

Контекст

Фигурант дела "Нового величия" написал из СИЗО письмо с просьбой о помощи. Он считает, что стал жертвой провокатора спецслужб. Что известно о заявителе по этому делу? (20.08.2018)

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, освободив Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО и отправив их под домашний арест. (16.08.2018)

30 августа 18-летняя фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова выступила с просьбой к следователям о прекращении ее уголовного преследования и привлечении к ответственности провокатора Руслана Д. Ее поддержала адвокат Ольга Карлова, которая ходатайствовала об освобождении всех обвиняемых по делу из-за "отсутствия в деянии состава преступления". Кроме того, в Следственный комитет России было направлено третье заявление от матери Павликовой Юлии, потребовавшей привлечь к уголовной ответственности провокатора.

Три провокатора на десять "заговорщиков"

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года. Тогда в Москве задержали восьмерых мужчин и двух девушек. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Шестерых, включая Анну Павликову, поместили в СИЗО, четверых - под домашний арест.

Позже выяснилось, что в группу были внедрены трое сотрудников силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величие" хотели захватить власть в России после государственного переворота.

В августе защите  удалось добиться перевода под домашний арест  еще двух фигурантов дела - Анны Павликовой и Марии Дубовик.

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    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

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Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

Ссылки в интернете

Петиция на платформе Change.org

Петиция на платформе Change.org

Аудио- и видеофайлы по теме

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"  

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