 Деятели культуры Германии потребовали отставки главы МВД Зеехофера | Новости из Германии о Германии | DW | 21.09.2018

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Германия

Деятели культуры Германии потребовали отставки главы МВД Зеехофера

Письмо с призывом отправить Зеехофера в отставку подписали 376 деятелей культуры. Министр, по их словам, "взял в заложники 18,6 миллиона человек с иммигрантскими корнями и объявил их источником проблем".

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) должен покинуть свой пост, заявляют в своем письме деятели культуры Германии . На вечер пятницы, 21 сентября, его подписали 376 актеров, режиссеров, журналистов, ученых, художников и музыкантов, в том числе руководитель Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик (Dieter Kosslick), режиссер Эберхард Келер (Eberhard Köhler), писательница Терезия Мора (Terezia Mora) и другие.

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Письмо называется "Достоинство, ответственность, демократия". Подписанты обвиняют Зеехофера в том, что он "саботирует работоспособность федерального правительства и наносит ущерб репутации страны на международной арене".

Высказывание Зеехофера о "матери всех проблем" как оскорбление мигрантов

Они напоминают о том, что Зеехофер ранее назвал миграцию "матерью всех проблем" и заявляют, что тем самым он "взял в заложники 18,6 миллиона человек с иммигрантскими корнями и объявил их источником проблем". Это заявление о миграции Зеехофер сделал через несколько дней после беспорядков с участием праворадикалов в Хемнице.

Деятели культуры в своем письме обвинили его в сокрытии действий правых активистов, а также раскритиковали его за то, что он поддерживает экс-главу Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen). Зеехофер, согласно их заявлению, ведет себя "провокационно, отстало и недостойно по отношению к людям", тем самым раскалывая страну.

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    Автор: Александра Елкина


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