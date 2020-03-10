 Дети не станут ″достоянием страны″ в конституции | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2020

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Россия

Дети не станут "достоянием страны" в конституции

Ко второму чтению соответствующий комитет Госдумы подготовил поправки к путинским изменениям в конституции. В частности, будет заменен спорный пассаж о детях как о достоянии страны.

Дети в военно-патриотическом лагере в Крыму, 2017 год

Дети в военно-патриотическом лагере в Крыму

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил во вторник, 10 марта, что предложенная Владимиром Путиным формулировка о детях как о "важнейшем достоянии Российской Федерации" будет изменена в проекте поправок в Конституцию РФ.

"Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации" тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в конституцию", - подчеркнул Крашенинников. По его словам, возможно, в конституции детей назовут "важнейшим приоритетом государственной политики России", что "в полной мере соответствует ценностным ориентирам нашего общества".

Ранее звучали опасения, что формулировка о детях как о "достоянии страны" позволит государству изымать их из семей.

Президентская инициатива об изменении Конституции РФ

Президент Владимир Путин предложил изменить основной закон России в ходе послания Федеральному собранию в середине января. Среди прочего, он заявил, что госслужащие должны связать себя с Россией "без всяких полутонов и допущений". Всего через несколько дней президентский проект поправок был внесен в Госдуму. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внес ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ, которое проходит во вторник.

Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. По сведениям "Левада-центра", только четверть россиян готовы проголосовать за внесение нововведений в Основной закон, а каждый десятый намерен проголосовать против. Между тем оппозиционная партия "Яблоко" намерена  оспорить распоряжение Путина об общероссийском голосовании по поправкам в конституцию в Верховном суде РФ.

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Как Россия готовится к изменению Конституции

  • На растяжке надпись: Путина в отставку. Во главе колонны экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Позорное дело "Сети"

    Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    О порочной бесконечности

    Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В ожидании "Лебединого озера"

    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Контекст

Поправки к Конституции РФ: Путин в роли Моисея?

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Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

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