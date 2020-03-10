Дети не станут "достоянием страны" в конституции

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил во вторник, 10 марта, что предложенная Владимиром Путиным формулировка о детях как о "важнейшем достоянии Российской Федерации" будет изменена в проекте поправок в Конституцию РФ.

"Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации" тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в конституцию", - подчеркнул Крашенинников. По его словам, возможно, в конституции детей назовут "важнейшим приоритетом государственной политики России", что "в полной мере соответствует ценностным ориентирам нашего общества".

Ранее звучали опасения, что формулировка о детях как о "достоянии страны" позволит государству изымать их из семей.

Президентская инициатива об изменении Конституции РФ

Президент Владимир Путин предложил изменить основной закон России в ходе послания Федеральному собранию в середине января. Среди прочего, он заявил, что госслужащие должны связать себя с Россией "без всяких полутонов и допущений". Всего через несколько дней президентский проект поправок был внесен в Госдуму. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внес ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ, которое проходит во вторник.

Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. По сведениям "Левада-центра", только четверть россиян готовы проголосовать за внесение нововведений в Основной закон, а каждый десятый намерен проголосовать против. Между тем оппозиционная партия "Яблоко" намерена оспорить распоряжение Путина об общероссийском голосовании по поправкам в конституцию в Верховном суде РФ.

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