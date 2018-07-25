Дети из пробирки: как лечат от бесплодия в Германии

Примерно одна из десяти пар в Германии испытывает трудности с зачатием детей. Но многие из страдающих бесплодием все равно могут познать счастье отцовства и материнства - в результате искусственного оплодотворения. Возможным это стало благодаря британскому ученому-физиологу Роберту Эдвардсу. Именно он разработал технологию искусственного оплодотворения, за что был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Первый младенец из пробирки - девочка, которую нарекли Луизой, - появился на свет 25 июля 1978 года в Великобритании.

За прошедшие с тех пор четыре десятилетия в мире появилось свыше восьми миллионов малышей, родившихся благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Сегодня метод искусственного оплодотворения пользуется большой популярностью, находит широкое применение в самых разных странах и в сфере лечения бесплодия считается наиболее прогрессивным. В Германии оперативные вмешательства с целью искусственного оплодотворения осуществляются примерно 80 тысяч раз в год. В масштабах Европы она даже входит в тройку лидеров в области использования этой технологии, уступая лишь Испании и России. В ФРГ в данной сфере есть свои особенности. В чем же они заключаются?

ЭКО дешевле только для женатых

Процедура искусственного оплодотворения в Германии регулируется Законом о защите эмбрионов, принятым в 1990 году. В стране существует около 140 центров, специализирующихся на репродуктивной медицине. Цены на такие услуги не низкие. Например, стоимость одной процедуры ЭКО может доходить до 3 тысяч евро. Нередко больничные кассы оплачивают часть медицинских расходов - как правило, при трех первых попытках, а также при условии, что партнеры должны состоять в официальном браке, а возраст каждого должен быть не менее 25 лет. При этом женщина должна быть не старше 40, а мужчина - не старше 50 лет.

Луиза Браун, первый ребенок из пробирки

На начальном этапе бездетные пары проходят обследование, во время которого определяются причины бесплодия. В первую очередь, проводится изучение гормонального статуса женщины. При наличии отклонений примерно в десяти процентах случаев проблема быстро устраняется после проведения курса гормональной терапии. Если же в результате приема гормональных средств беременность все-таки не наступает, ставится вопрос об искусственном оплодотворении.

Впрочем, примерно в 30 процентах случаев причина отсутствия беременности кроется в низком содержании активных сперматозоидов у мужчины, что выявляется при анализе эякулята. При такой патологии также показано искусственное оплодотворение.

Искусственное оплодотворение: какие методы используют в Германии

В Германии одним из основных методов искусственного оплодотворения является инсеминация, когда в матку вводится заранее подготовленная и специально обработанная сперма высокой концентрации. При оплодотворении таким путем может быть использован либо донорский материал, либо обогащенный биоматериал мужа.

Еще более эффективный применяемый в Германии метод - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), представляющий собой оплодотворение яйцеклетки в специально созданных лабораторных условиях вне организма женщины. Эта технология пользуется наибольшей популярностью.

Третий по частоте использования метод - интрацитоплазматическая (внутриклеточная) инъекция сперматозоидов, когда в лабораторных условиях специально отобранный сперматозоид вводят внутрь яйцеклетки с помощью ультратонкого высокотехнологичного оборудования. В Германии практикуется и несколько других методов искусственного оплодотворения. Какой из них применить в конкретном случае, на основании глубокой диагностики решает исключительно высококвалифицированный врач - специалист в данной сфере.

Проблема с суррогатным материнством

Бывает, что лечение бесплодия методом искусственного оплодотворения не дает результатов. В таком случае некоторые пары обращаются к услугам суррогатных матерей. При применении такой вспомогательной репродуктивной технологии в зачатии и рождении ребенка участвуют как суррогатная мать, так и генетические родители. Генетический отец предоставляет сперму для оплодотворения, а генетическая мать - свою яйцеклетку. При бесплодии будущей приемной матери либо ее отсутствии (например, в случае, когда отцом желает стать проживающий один мужчина либо речь идет о двоих состоящих в однополом браке мужчинах) вынашивающая плод суррогатная мать может быть и генетической матерью.

Суррогатное материнство обеспечивается при использовании экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), когда из организма женщины извлекают яйцеклетку, искусственно оплодотворяют ее "в пробирке", полученный эмбрион несколько дней содержат в условиях инкубатора, а затем переносят его в полость матки для дальнейшего развития. После появления ребенка на свет генетические родители оформляются в качестве юридических родителей.

В Германии суррогатное материнство запрещено - из соображений этики, нравственности и морали. В соответствии с действующим здесь законом о защите эмбрионов, в ФРГ любые операционные вмешательства, связанные с подсадкой эмбриона, грозят врачам тюремным заключением сроком до трех лет. Так что для не способных к деторождению пар существует единственный вариант - усыновление. Поэтому некоторые бездетные, но мечтающие о собственном потомстве немецкие пары обращаются к услугам суррогатных матерей за границей - в странах, где вынашивать плод "на заказ" законодательно разрешено.

Официальных данных о том, сколько немцев идет на подобный шаг, не существует. Оно и понятно: чтобы оформить права на родившегося от суррогатной матери малыша и ввезти его на территорию Германии, новоиспеченным родителям приходится использовать различные ухищрения юридического порядка. Поскольку легально сделать это практически невозможно.

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