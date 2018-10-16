Десять человек погибли при взрыве в колледже в Керчи

В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли десять человек, еще десятки пострадали, сообщают городские СМИ в среду, 17 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что в колледже погибли 10 человек и около 50 пострадали.

Росгвардия сообщила, что было взорвано самодельное взрывное устройство и назвала произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ сообщает, что взрывное устройство, сработавшее в колледже, было начинено металлическими предметами и подтверждает версию теракта. По его информации, взрыв произошел в столовой, большинство погибших - подростки.

Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК, ФСБ и МВД, следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения. На место происшествия также прибыли силы МЧС, территория колледжа оцеплена. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт" по факту гибели людей в колледже в Керчи.

Очевидцы сообщают не толко о взрывах, но и о стрельбе в здании политехнического колледжа. Как передает городской портал "Керчь.Инфо", нападавших было четверо, трое из них задержаны.

Директор крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин сообщил, что в больницы Керчи после инцидента в колледже доставлены 25 человек с ранениями различной степени тяжести.

В городе на аннексированном Россией украинском полуострове Крым после взрыва в колледже закрыли все учебные заведения и детские сады, ограничено движение городского транспорта.

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