 Десятки человек погибли в результате оползня на юго-западе Индии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2020

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Мир

Десятки человек погибли в результате оползня на юго-западе Индии

По меньшей мере 43 человека стали жертвами оползня на чайной плантации в индийском штате Керала. Непрекращающиеся муссонные ливни в Индии затрудняют спасательные работы.

Наводнение, вызванное муссонными ливнями, в индийском штате Керала в августе 2019 года

Наводнение, вызванное муссонными ливнями, в индийском штате Керала в августе 2019 года

В результате крупного оползня, произошедшего на чайной плантации в индийском штате Керала и вызванного муссонными ливнями, погибли по меньшей мере 43 человека. Об этом сообщила местная полиция в воскресенье, 9 августа.

Оползень произошел в пятницу, 7 августа, в районе Идукки в 250 километрах от столицы штата, города Тхируванантапурам, но из-за непогоды проведение спасательных работ было затруднено. По данным полиции, 26 тел было найдено в ночь с пятницы на субботу. К воскресенью число жертв увеличилось до 43.

Сотни жертв наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии

По сообщениям местных СМИ, которые приводит агентство AFP, в районе катастрофы проживали около 78 человек. Многих до сих пор ищут. Штат Керала сильно пострадал от сильных наводнений, вызванных ливнями во время ежегодного сезона дождей, который приходится на период с июня по сентябрь. 

Осадки, выпадающие в Юго-Восточной Азии в сезон дождей, имеют важное значение для урожая и пополнения рек, но всегда приносят сильные разрушения и человеческие жертвы. За последние недели более 300 человек погибли в результате наводнений и оползней в восточной и северо-восточной Индии, а также в Бангладеш и Непале, передает AFP.

В пятницу, 7 августа, в результате наземной авиакатастрофы, произошедшей в штате Керала в условиях сильного дождя, погибли по меньшей мере 18 человек. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air India Express, выполнявший рейс из Дубая, потерпел аварию в аэропорту Кожикоде. По сообщениям индийских СМИ, машина выкатилась за пределы посадочной полосы и развалилась на две части.

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    Автор: Ирина Филатова


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