 Десятки участников протеста в Петербурге арестованы на срок до 10 суток | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2018

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Россия

Десятки участников протеста в Петербурге арестованы на срок до 10 суток

Почти 50 петербуржских активистов получили аресты на несколько суток за участие в акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Другим назначены штрафы. Десятки дел ожидают рассмотрения.

Задержания на акции протеста в Санкт-Петербурге 9 сентября 2018 года

Задержания на акции протеста в Санкт-Петербурге 9 сентября 2018 года

Суды Санкт-Петербурга вынесли решения по делам 134 участников акции протеста против повышения пенсионного возраста, прошедшей 9 сентября. Часть задержанных во время митинга оштрафована на суммы от 5 до 20 тысяч рублей, другие арестованы на сроки от трех до десяти суток, передает вечером понедельника, 10 сентября, агентство "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Контекст

9 сентября прошли организованные Навальным протестные акции против повышения пенсионного возраста. Почему за ним вновь последовали подростки - дежурные участники его митингов? DW спросила у социологов. (08.09.2018)

Около 400 участников акции протеста против повышения пенсионного возраста задержаны в Санкт-Петербурге. DW о том, как демонстрантам не дали дойти до Дворцовой площади. (09.09.2018)

По данным агентства ТАСС, аресты получили 47 петербуржских активистов. Всего в 14 районных судов города поступили материалы 241 дела, часть из них еще ожидают рассмотрения. Кроме того, по информации уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, после акции протеста в отношении родителей несовершеннолетних составлены 73 протокола за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В протестном митинге 9 сентября в Петербурге приняли участие несколько тысяч человек. Как рассказали DW в Группе помощи задержанным, в тот день около 400 демонстрантов были задержаны и доставлены в отделения полиции города.

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Как в Москве проходили протесты против пенсионной реформы

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

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