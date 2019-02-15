 Десятки тысяч людей вышли на траурные акции памяти жертв теракта в Индии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.02.2019

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Мир

Десятки тысяч людей вышли на траурные акции памяти жертв теракта в Индии

Террорист-самоубийца убил более 40 полицейских. "Жертвы наших мучеников не будут напрасны. Мы найдем террористов, совершивших это преступление", - заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

На месте теракта в штате Джамму и Кашмир

На месте теракта в штате Джамму и Кашмир

Десятки тысяч индийцев в субботу, 16 февраля, приняли участие в траурных акциях, прошедших по всей Индии после теракта в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли более 40 человек. "Жертвы наших мучеников не будут напрасны. Мы найдем террористов, совершивших это преступление", - заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Контекст

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Ликвидация бен Ладена на территории Пакистана вызвала бурную реакцию в регионе. В Индии эта новость укрепила подозрения относительно соседа. Президент Афганистана призвал НАТО сосредоточиться на Пакистане. (02.05.2011)

Взорвался рядом с колонной силовиков

Двумя днями ранее, 14 февраля, террорист-самоубийца подорвал начиненный 350 кг взрывчатки внедорожник рядом с колонной полицейских автобусов на автомагистрали в индийском штате Джамму и Кашмир. Взрыв полностью уничтожил два автобуса, по различным данным, на месте погибли от 40 до 44 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", выступающая за присоединение штата к Пакистану. Нынешний теракт стал самым кровавым нападением на силы безопасности Индии за 30 лет, прошедших после начала восстания сепаратистов и исламистов в штате Джамму и Кашмир.

Сразу после теракта США категорически потребовали от Пакистана отказаться от поддержки и предоставления убежища трансграничными террористическим группам. Исламабад отверг обвинения Нью-Дели и Вашингтона. 

Штат раздора

Борьба за обладание этим штатом ведется с момента обретения Индией и Пакистаном в 1947 году независимости от Великобритании. За эти годы Джамму и Кашмир стали причиной двух полноценных военных конфликт между двумя нынешними ядерными державами. 

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    Автор: Александра Елкина


Контекст

10 самых громких терактов в Европе

Лондон, Париж, Берлин, а теперь и Манчестер. Европейские города все чаще становятся мишенью радикальных исламистов. Самые резонансные теракты в Европе за последние годы - в фотогалерее DW. (23.05.2017)  

Ссылки в интернете

Statement from the Press Secretary on the Terrorist Attack in India

Аудио- и видеофайлы по теме

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Нападение на полицейское училище в Пакистане  

Теракт в аэропорту в Пакистане - нападение организовали исламские боевики  

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