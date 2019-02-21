 Десятки тысяч каталонцев вышли на акцию протеста в поддержку лидеров сепаратистов | Новости из Германии о Европе | DW | 21.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Десятки тысяч каталонцев вышли на акцию протеста в поддержку лидеров сепаратистов

Массовые протесты в поддержку инициаторов референдума 2017 года привели к перебоям в работе транспорта в Каталонии. В столкновениях с полицией пострадали десятки человек.

Участники протестов на улицах Барселоны

В Барселоне в четверг, 21 февраля, вновь прошла массовая демонстрация против судебного процесса по делу двенадцати лидеров сепаратистов. Полиция сообщила о 40 тысячах демонстрантов, организаторы заявили о двухстах тысячах человек. При столкновениях манифестантов с правоохранительными органами пострадали более 30 человек.

Протестующие неоднократно перекрывали дороги в разных частях региона. По данных испанских СМИ, полиция задержала четырех человек. Протесты привели к сбоям в работе транспорта и многих учреждений. В частности, в Барселоне число единиц общественного транспорта на маршрутах наполовину сократилось. Большинству региональных поездов не удалось придерживаться расписания.

Контекст

В Мадриде объявлено об отставке правительства и назначены досрочные парламентские выборы. DW о причинах кризиса власти в стране и грядущих политических переменах. (15.02.2019)

Верховный суд Испании провел первое заседание суда по делу сепаратистов, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. DW о том, кто находится на скамье подсудимых, и как проходит громкий процесс. (18.12.2018)

По истечении срока двух ультиматумов, предъявленных Каталонии, правительство страны объявило о намерении задействовать 155-ю статью конституции. Что значит этот шаг, объясняет DW. (26.10.2017)

Выйти на акции протеста под девизом "Без прав нет свободы" призвала федерация профсоюзов CSC, поддерживаемая сепаратистскими партиями. В свою очередь, крупные каталонские профсоюзы не поддержали демонстрации. В протестах участвовали множество студентов, отмечают испанские СМИ.

Для обвиняемых требуют от 7 до 25 лет лишения свободы

Процесс по делу о мятеже с целью отделить Каталонию от Испании начался в декабре 2018 года. С тех пор девять из двенадцати обвиняемых находятся под стражей, участники протестов называют это несправедливостью. 12 февраля в Мадриде началось первое заседание суда над каталонскими сепаратистами с участием самих подсудимых - бывших политиков и общественных деятелей Каталонии, инициировавших референдум о независимости 1 октября 2017 года.

Прокуратура требует для обвиняемых от 7 до 25 лет лишения свободы. Верховному суду Испании предстоит заслушать их показания в течение трех месяцев.

Смотрите также:

  • Избирательный бюллетень

    Каталония на пути к независимости

    Спорный референдум

    1 октября, несмотря на запрет официального Мадрида, в Каталонии прошел референдум о независимости. По его итогам власти региона заявили, что за независимость проголосовали 90% участников при явке 42,3%. Вопрос звучал: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

  • Испанские полицейские

    Каталония на пути к независимости

    "Референдума не было"

    Еще до референдума Мадрид объявил, что плебисцит противоречит конституции. 1 октября полиция закрывала избирательные участки, изымала урны, бюллетени. Против протестующих применялись дубинки, резиновые пули. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки возложили на правительство Каталонии.

  • Карлес Пучдемон

    Каталония на пути к независимости

    Вдохновитель отделения Каталонии

    Идейный сторонник независимости региона - глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон. Ранее он заявлял, что каталонцы заслужили право на независимое государство в форме республики. А в начале сентября 2017 года местный парламент принял специальный закон, открывающий путь к независимости через референдум.

  • Инфографика - показатели ВВП Каталонии, Испании и Еврозоны

    Каталония на пути к независимости

    Каталония - "кормилица" Испании?

    Каталония находится на северо-востоке Испании. Это один из важнейших индустриальных и аграрных регионов. Тут проживает около 7 млн человек. Большая часть жителей Каталонии из тех, кто выступает за независимость, убеждены, что регион "кормит" страну. По их мнению, из 16 млрд евро налогов, которые Каталония платит в государственную казну, обратно в регион возвращается не так и много.

  • Региональный парламент Каталонии

    Каталония на пути к независимости

    Обострение отношений с Мадридом

    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 02:30

На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?  

Мадрид и Барселона разводятся - "Заповедник"  

Лидерам каталонских сепаратистов грозит тюрьма  

Также по теме

Spanien Katalonien Unabhängigkeitsbefürworter in Barcelona

Акции сторонников независимости Каталонии переросли в беспорядки 01.10.2018

Радикальные каталонские сепаратисты начали штурм регионального парламента в Барселоне. Всего в связи с годовщиной референдума на улицы города вышли около 180 тысяч человек.

Реклама

Самые читаемые

В ФРГ конфискованы дома и деньги на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной"  

Откуда деньги? Что Путин не договорил в послании Федеральному собранию  

Хорошо ли быть билингвом?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно