 Десятки тысяч домов во Франции остались без электричества из-за урагана | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2019

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Европа

Десятки тысяч домов во Франции остались без электричества из-за урагана

Из-за урагана "Амели" отменены ряд поездов и закрыты некоторые трассы. Как минимум один человек пропал без вести. Почти 2 тысячи человек работают над восстановлением электроснабжения.

Peugeot под упавшими деревьями в городе Тарб

Упавшие деревья во французском городе Тарб

Ураган "Амели", пронесшийся над Францией в воскресенье, 3 ноября, привел к массовым отключениям электроэнергии. В частности, оказались затронуты регионы Земли Луары, Новая Аквитания, Овернь - Рона-Альпы и Окситания, заявили представители компании-поставщика Enedis.

Контекст

Торнадо, землетрясения, цунами, - человечеству то и дело приходится переживать стихийные бедствия. Выставка в Дортмунде рассказывает, как действовать в опасной ситуации. (19.05.2017)

Разрушенные дома, плачущие дети. Кадры о стихийных бедствиях всегда сопровождаются призывами помочь пострадавшим. И немцы охотно жертвуют. Но меньше, чем голландцы или американцы. (15.11.2013)

В общей сложности электроснабжение отсутствует в 55 тыс. домов по состоянию на 17.00 по местному времени (19.00 мск). Около 1700 сотрудников Enedis и компаний-партнеров работают над устранением проблемы.

По информации местных СМИ, в различных регионах страны несколько человек пострадали от последствий непогоды - в частности, от упавших деревьев. Кроме того, как минимум одна женщина числится пропавшей без вести в результате оползня, пишет ежедневное издание Nice-Matin.

Ураган привел к отмене ряда поездов и временному закрытию трасс в нескольких регионах Франции. Порывы ветра достигали скорости в 160 км/ч.

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    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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