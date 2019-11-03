Десятки тысяч домов во Франции остались без электричества из-за урагана

Ураган "Амели", пронесшийся над Францией в воскресенье, 3 ноября, привел к массовым отключениям электроэнергии. В частности, оказались затронуты регионы Земли Луары, Новая Аквитания, Овернь - Рона-Альпы и Окситания, заявили представители компании-поставщика Enedis.

В общей сложности электроснабжение отсутствует в 55 тыс. домов по состоянию на 17.00 по местному времени (19.00 мск). Около 1700 сотрудников Enedis и компаний-партнеров работают над устранением проблемы.

По информации местных СМИ, в различных регионах страны несколько человек пострадали от последствий непогоды - в частности, от упавших деревьев. Кроме того, как минимум одна женщина числится пропавшей без вести в результате оползня, пишет ежедневное издание Nice-Matin.

Ураган привел к отмене ряда поездов и временному закрытию трасс в нескольких регионах Франции. Порывы ветра достигали скорости в 160 км/ч.

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