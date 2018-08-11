 Десятки сирийцев погибли при взрыве арсенала в провинции Идлиб | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2018

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Мир

Десятки сирийцев погибли при взрыве арсенала в провинции Идлиб

Мощный взрыв на северо-западе Сирии разрушил два жилых дома, погибли, по предварительным данным, около 40 человек. В одном из разрушенных зданий располагался оружейный склад джихадистской группировки.

После взрыва в сирийской провинции Идлиб

После взрыва в сирийской провинции Идлиб, 12 августа 2018 года

В результате мощного взрыва на складе оружия сирийских повстанцев погибли не менее 39 человек, в том числе 12 детей. Спасатели опасаются, что многие жертвы среди гражданского населения еще остаются погребенными под развалинами двух жилых домов в городе Сармада, неподалеку от границы с Турцией, сообщил в воскресенье, 12 августа, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Контекст

ФРГ предоставит убежище волонтерам "Белых касок" и членам их семей, эвакуированным из Сирии. Организация была удостоена альтернативной Нобелевской премии мира, но на родине ее обвиняют в связях с террористами. (25.07.2018)

По информации сирийских активистов, воздушный удар в провинции Идлиб совершили российские военные. (08.06.2018)

Арсенал, который устроил торговец оружием джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", находился в одном из разрушенных домов, передает агентство dpa со ссылкой на представителя ополчения провинции Идлиб. По его данным, из-под развалин уже достали более 70 раненых, число погибших он оценил в полсотни.

Провинция Идлиб - один из последних регионов Сирии, находящихся под контролем повстанцев, преимущественно радикальной исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", созданной на базе сирийского филиала "Аль-Каиды". После занятия большинства повстанческих регионов на юге страны правительственные войска приступили кнаступлению в провинции Идлиб  на северо-западе Сирии.

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    Автор: Ольга Мищенко


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