 Десятки погибших в результате нового землетрясения в Индонезии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2018

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Мир

Десятки погибших в результате нового землетрясения в Индонезии

39 человека погибли в результате подземных толчков на индонезийском острове Ломбок. Власти распространили предупреждение об опасности возникновения цунами.

Последствия землетрясения на острове Ломбок, 5 августа 2018 г.

Последствия землетрясения на острове Ломбок, 5 августа 2018 г.

Индонезийский остров Ломбок в воскресенье, 5 августа, испытал новое землетрясение - магнитудой 7. Это случилось через неделю после сильных подземных толчков, которые произошли на том же острове. Новое землетрясение, в результате которого погибло не менее 39 человек и десятки получили ранения, вызвало небольшое цунами высотой в 13 сантиметров. К вечеру воскресенья по местному времени индонезийские власти вновь распространили предупреждение об опасности возникновения цунами.

 

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Местные СМИ рассказывают о поврежденных зданиях на Ломбоке и на знаменитом курортном острове Бали, располагающемся примерно в 100 километрах к западу. Корреспондент австралийского вещателя ABC сообщил о повреждениях в аэропорту Бали.

Эпицентр нынешнего землетрясения находился в 18 километрах на северо-восток от Ломбока и на 15-километровой глубине. За ним последовал ряд повторных толчков. Спасательные службы призвали местное население и туристов держаться подальше от берегов. Помимо этого, толчки ощущались на острове Ява. Кадры, снятые очевидцами удара стихии, опубликовал канал Sky News.

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    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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