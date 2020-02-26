Десятки журналистов не пустили на слушание дела "Сети" в Петербурге

26 февраля Московский окружной военный суд вернулся к петербургской части дела анархистского сообщества "Сеть". Следствие считает, что "Сеть" - это террористическое сообщество анархистского толка, участники которого планировали вооруженный госпереворот. Петербургских фигурантов дела "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе. Областной суд Пензы 10 февраля уже приговорил фигурантов из этого города к реальным срокам лишения свободы - от 6 до 18 лет.

На открытое заседание суда в Петербурге удалось попасть только родственникам подсудимых и журналистам, которые аккредитовались для видеосъемки судебного процесса. Около 60 человек, включая сотрудников СМИ и активистов, не пустили даже в здание суда.

Недопуск в суд журналистов и активистов спровоцировал потасовки

Последнее заседание по петербургской части дела "Сети" прошло в июне 2019 года. На нем суд решил отправить так называемый "свод" (иначе - устав) "Сети" на экспертизу. В среду, 26 февраля, корреспонденты многих СМИ, а также десятки активистов не смогли попасть в здание 224-го гарнизонного военного суда. На этой площадке выездные заседания по петербургской части дела "Сети" проводит Московский окружной военный суд. На входе в здание суда стояли приставы, которые преградили проход офисным столом и препятствовали проходу граждан.

По словам приставов, зал не рассчитан на большое количество людей. Судя по трансляции из зала заседаний, которую ведет издание Sota Vision, там поместились менее 20 человек. Накануне заседания десятки активистов и журналистов, договорившись в Facebook, составили обращение к руководству Московского окружного военного суда. Они, в частности, попросили о переносе слушаний, например, в куда более вместительный основной зал 1-го западного военного окружного суда. Обращение пока остается без ответа.

Из-за того, что приставы заблокировали вход в суд, попасть туда не могли не только те, кого интересовало дело "Сети", но и другие посетители. Участники других процессов пытались пробиться через толпу, но их из принципа не пропускали не попавшие в зал люди, которые пришли поддержать подсудимых по делу "Сети".

"Если нас не пускают, то и вам придется постоять", - говорили активисты. Атмосфера несколько раз накалялась, а участники споров переходили к взаимным оскорблениям. Тем не менее приставы в потасовки не вмешивались, а полиция наблюдала за происходящим со стороны.

Адвокат заявил отвод судьям, который был отклонен

Как сообщил в своих аккаунтах в соцсетях адвокат подсудимого Виктора Филинкова Виталий Черкасов, он указал судьям на недопуск десятков журналистов. Председательствующий судья Роман Муранов возразил, что все остальные не поместятся в зале, где слушается дело.

В начале заседания адвокат Черкасов заявил ходатайство об отводе всех троих судей, назвав их косвенно заинтересованными в исходе уголовного дела. "Стороной защиты установлено 58 фактов искажений либо подмены показаний подсудимых и свидетелей при допросе", - отмечалось в ходатайстве. Судьи решили, что оснований для их отвода нет, но приобщили ходатайство к делу.

Напомним, что после паузы в несколько месяцев суд должен был вернуться к процессу по делу петербургских фигурантов дела "Сети" во вторник, 25 февраля. Заседание перенесли на среду из-за того, что московские судьи опоздали на заседание на четыре часа. Подсудимых Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе. Бояршинову также инкриминируют незаконное хранение взрывчатых веществ. В отличие от Филинкова, Бояршинов признал вину и пошел на сделку со следствием.

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