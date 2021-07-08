Десятки журналистов в Беларуси подверглись обыскам

Сотрудники силовых органов Беларуси в пятницу, 9 июля,вновь пришли с обысками к местным журналистам.Так, милиция обыскала квартиры сотрудников гомельского портала "Сильные новости": главного редактора Анны Якштас, редактора Ирины Вольской, руководителя рекламного отдела Евгении Крещук, создателя портала Павла Кузнецова. То же произошло с журналистами "Сильных новостей" Натальей Сусловой, Юрием Глушаковым, Екатериной Тельман, Алексеем Шкуровым. У большинства из них изъяли технику, хотя сотрудников издания не задерживали.

В тот же день силовики обыскали редакции издания "Информ-Прогулка" в Лунинце и "Ганцевичский час" в Ганцевичах, а также квартиры отдельных журналистов. Обыскам подверглись брестские журналисты Максим Хлебец и Олег Супрунюк, администратор портала "Виртуальный Брест" Андрей Кухарчик, корреспондент портала Onliner в Минске Анастасия Занько, редактор Павел Дайлида из Иванцевичей и журналистка Татьяна Смоткина из Глубокого. Хлебец и Супрунюк стали свидетелями по делу о терроризме, обыски у Занько прошли в рамках дела о массовых беспорядках.

Днем ранее обыски прошли в редакциях изданий "Медиа-Полесье", Intex-Press, "Брестская газета" и "Наша Нива". В Брестской области их проводили в рамках уголовного дела о терроризме, пишет интернет-портал Zerkalo.io. А главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович, а также сотрудники издания Андрей Скурко, Андрей Дынько и Ольга Ракович проходят по делу о массовых беспорядках, они задержаны на трое суток. Издание сообщает, что Мартиновича при задержании избили и он получил травму головы.

Вечером 8 июля КГБ Беларуси объявил о "зачистке" страны от неких "радикалов". Под подозрением силовиков оказались участники ряда чатов и каналов в Telegram. В течение 8 и 9 июля в редакциях и у журналистов в Беларуси провели не менее 23 обысков, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

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