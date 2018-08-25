Десятки жертв в результате аварии туристического автобуса на Мадейре

В результате ДТП на португальском острове Мадейра в среду, 17 апреля, по официально неподтвержденным данным, погибли несколько десятков человек. По данным МИД ФРГ, среди жертв есть граждане Германии. "Сотрудники посольства ФРГ в Лиссабоне поддерживают связь с местными властями", - сообщила представитель МИД вечером в среду на запрос агентства dpa.

По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду примерно в 18.30 по местному времени (20.30 мск) в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал. Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза португальскому телеканалу RTP3, погибли 28 человек – 11 мужчин и 17 женщин. По его данным, жертвы были немецкими туристами.

Как сообщило португальское агентство Lusa, не менее 22 человек получили травмы. Они были доставлены в окрестные больницы.

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