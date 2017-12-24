Дессау - это не только Баухаус (фото)

Дессау • В 2019 году в Германии широко отмечается 100-летие создания легендарной Высшей школы строительства и художественного конструирования - Баухаус (Bauhaus). Основные выставки и прочие мероприятия уже проходят и будут проходить в трех немецких городах - Веймаре, Дессау и Берлине, где Баухаус в разные годы работал.

Немецкий город Дессау, расположенный в федеральной земле Саксония-Анхальт, интересен не только для любителей современной архитектуры и дизайна. На фотографии - восстановленный из руин после Второй мировой войны ренессансный замок-резиденция, в котором сейчас находится Городской исторический музей.

Любители авиации могут посетить здешний Технический музей, посвященный инженеру и авиаконструктору Хуго Юнкерсу. В окрестностях находятся достопримечательности Садово-паркового королевства Дессау-Верлиц, включенного в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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Парковое королевство Дессау-Верлиц - памятник Всемирного наследия

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Путешествию - время Солнечные часы в немецком Ораниенбауме - одном из уголков Паркового королевства Дессау-Вёрлиц. С его главным Вёрлицким дворцом и парком мы уже познакомились в предыдущем репортаже рубрики "Окно в Германию". Сегодня помимо Ораниенбаума на очереди - Луизиум, Мозигкау, Георгиум и Гросскюнау. Все они находятся в 15-20 автомобильных минутах друг от друга и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Принцесса Оранская Ораниенбаум - редкий пример нидерландского барокко в Германии. Строительство дворца для супруги князя Иоганна Георга II фон Ангальт-Дессау - нидерландской принцессы Генриетты Катарины Нассау-Оранской начали в 1683 году. Княжество еще не оправилось от последствий Тридцатилетней войны. Этот брак означал не только улучшение политических связей, но и появление значительных финансовых возможностей.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Металлические апельсины Дворец, княжеский парк и сам город Ораниенбаум размечали и строили по общему геометрическому плану - они являются частями единого проекта. Главная площадь города находится на центральной оси, проходящей через парк. Она имеет точно выверенную квадратную форму, что встречается редко. В центре площади установлено металлическое дерево с позолоченными апельсинами.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Почетный двор Когда князь Иоганн Георг умер, летнюю резиденцию в Ораниенбауме расширили, превратив во дворец для постоянного проживания овдовевшей княгини Генриетты. Потом он опустел. Следующие правители бывали здесь редко, только во время охот. Ситуация изменилась после вступления в княжеские права ее правнука в 1758 году, рано осиротевшего и успевшего еще до совершеннолетия послужить в прусской армии.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Китайский домик Князь Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау, создатель Паркового королевства Дессау-Вёрлиц, не обошел вниманием этот исторический уголок своих владений. При нем в Ораниенбауме возвели китайский домик и пагоду, а в 1812 году заложили оранжерею - самую длинную по тем временам в Европе и до сих пор использующуюся для размещения коллекции цитрусовых деревьев.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Между стилями Первоначально барочный сад Ораниенбаума был преображен. Его превратили в английский пейзажный парк в китайском стиле. Позже этот экзотический сад не подвергался существенным изменениям, чего нельзя сказать о многих других таких садах в Европе. В связи с этим искусствоведы подчеркивают его особенную ценность, отмечая возможность проследить здесь переход от барокко к классицизму.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Реставряция и ремонт Дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме проходит поэтапную реставрацию. Проект долгосрочный и кропотливый. Летом 2012 года был завершен ремонт китайского домика, обошедшийся в 1,4 миллиона евро. Теперь он вновь постоянно открыт для посетителей - после более чем 70-летнего перерыва. Пагоду реставрировали еще в 90-е годы прошлого века. На очереди - фасады дворца.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Луизиум От прабабушкиного барокко - к классицизму и неоготике времен князя Франца. Примеры обоих стилей можно найти в Луизиуме - идиллической резиденции, которую он построил для своей супруги Луизы Бранденбург-Шведтской в 1774-1778 годах. Начнем с гостевого Змеиного домика в неоготическом стиле. Этот Schlangenhaus никогда не был террариумом, а название получил из-за водостоков в форме змеиных голов.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц ''Парк-отель'' Продолжая прогулку по парку, отметим, что Змеиный домик, возведенный в 1790 году, сейчас вновь используется по своему первоначальному назначению. После Второй мировой войны он долгое время находился в удручающем состоянии, но в 1996 году его отремонтировали, оборудовав гостевую квартиру. В зависимости от сезона и числа постояльцев день проживания здесь стоит от 75 до 200 евро.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Храм женских добродетелей Этот уютный жилой дом княгини с небольшими комнатами является типичным примером архитектуры одного из родоначальников немецкого классицизма Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа. Хозяйка была большим знатоком и ценительницей искусства. В оформлении прослеживается влияние помпейской стенной живописи. В парадном зале посетителей встречают символические изображения традиционных женских добродетелей.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Райское место Сказать, что Луизиум является прекрасным пейзажным парком посреди живописных эльбских ландшафтов - значит не сказать ничего. От здешней природы, действительно, захватывает дух. С защитного вала, окружающего парк, открывается вид на бесконечные луга и коневодческое подворье, построенное в неоготическом стиле в 1781 году.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц ''Зеленый лорд'' и его принципы "Прекрасное должно быть полезным, а полезное - прекрасным", - сказал как-то князь Франц. Конюшня посреди Кобыльего луга - не исключение. Один из ведущих представителей эпохи Просвещения в Германии, он заботился о воспитании не только эстетических чувств подданных, но и стремился внедрять здесь самые передовые методы ведения сельского хозяйства.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Мозигкау От резиденций княгинь проследуем ко дворцу одной из принцесс - Анны Вильгельмины. Она была любимой дочерью князя Леопольда I фон Ангальт-Дессау - того самого полководца, который ввел в прусской армии солдатскую муштру. Добрый и заботливый отец, в 1742-1743 годах он подарил Анне Вильгельмине два поместья в местечке Мозигкау.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Рококо Через десять лет здесь приступили к возведению для нее летнего дворца, ставшего памятником эпохи рококо - одним из немногих примеров этого стиля в Средней Германии. Резиденция изначально закладывалась лишь для хозяйки, без спален и комнат для возможного будущего супруга и его прислуги. Представителям противоположного пола, гостившим здесь, предназначались помещения в отдельных постройках.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Коллекция Принцесса очень хорошо умела управлять финансами и даже контролировала счета для своего брата, а некоторое время после ранения принца Морица полностью управляла его владениями. Убранство дворца прекрасно сохранилось, как и собранные Анной Вильгельминой картины, среди них - работы Рубенса, Брейгеля, ван Дейка, которые можно увидеть во время экскурсии.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Дворец благородных девиц Замуж Анна Вильгельмина так и не вышла. Судя по всему, она к этому не стремилась. Незадолго до смерти принцесса завещала устроить в своем дворце резиденцию для незамужних знатных дам - своего рода светскую обитель, что и было сделано в 1780 году. В этих целях владение в Мозигкау использовалось до 1945 года. Затем здесь почти сразу открыли музей.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Дессау и окрестности Ближе к вечеру осталось побывать в парках Георгиум и Гросскюнау, заложенных у своих дворцов братьями князя Франца в Дессау и его окрестностях. До Георгиума из центра города вообще можно дойти пешком. В парках находится много скульптур и других памятников в стиле классицизма - как прекрасно сохранившихся, так и терпеливо ожидающих реставрации.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц ''Трофейное искусство'' В бывшем дворце принца Георга, заложенном в 1780 году, находится Ангальтская картинная галерея с коллекциями старых немецких и голландских мастеров, а также собранием графики - работами Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего. В 1946 году произведения искусства из этого музея попали в Советский Союз, но позже большая их часть была возвращена в ГДР.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Руины и копии Беседка в форме ионического храма - один из архитектурных элементов, гармонично вписанных в ландшафт этого классического английского парка. Также среди достопримечательностей - копии других памятников и развалин античности и более поздних эпох. Среди них - руины римского портала и своеобразный потешный средневековый замок. Со стороны города Георгиум граничит с Мавзолейным парком…

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Герцогский мавзолей Хотя этот памятник к Парковому королевству Дессау-Вёрлиц уже не относится, пройти мимо него нельзя, причем не только из-за высокого купола. Его построили в 1894-1898 годах в стиле неоренессанса для захоронения членов правящей семьи тогдашнего герцогства Ангальт. В 1958 году власти ГДР тайно удалили их останки из склепов, перезахоронив в общей могиле на одном из кладбищ.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Гросскюнау Последний парк со статусом Всемирного наследия, который мы сегодня посетим, находится в нескольких километрах от центра Дессау на южном берегу озера Кюнау. Наследный принц Альберт Фридрих фон Ангальт-Дессау приступил к созданию парка вокруг свой резиденции Гросскюнау в 1805 году, используя давно сложившиеся сельские ландшафты. Согласно его планам, среди озера появились искусственные острова.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц У виноградника Этот домик в итальянском стиле построили в 1818-1820 годах на склоне виноградника, заложенного здесь по воле принца вместе с фруктовыми садами. От него к берегу озера в густом лесу проложена просека. "Замок на винограднике", как его называют, служит одним из архитектурных ориентиров в этом уголке Паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Боги и герои У входов в парк гостей до сих пор приветствуют Марс и Венера, Ариадна и Тесей. Гросскюнау стал последним этапом в создании Паркового королевства. К этому времени княжество Ангальт-Дессау получило статус герцогства. Уже скоро начнется новый эпохальный период в его истории...

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц Заповедная территория Герцогству Ангальт со столицей в Дессау предстоит стать одним из первых немецких промышленных центров индустриальной эпохи. Бурный рост начнется после прокладки железной дороги в Берлин и основания газовой компании. Затем в городских хрониках появится имя Хуго Юнкерса, а на окраинах - его заводы. По соседству построит свои новые здания Баухауз, но это уже другая история. Автор: Максим Нелюбин



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