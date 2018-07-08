 Дерипаска отсудил миллион у Рыбки и Лесли | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2018

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Россия

Дерипаска отсудил миллион у Рыбки и Лесли

Суд согласился с аргументами Дерипаски, что, опубликовав ряд скандальных фотографий в соцсетях, Рыбка и Лесли нарушили неприкосновенность частной жизни.

Настя Рыбка в Таиланде

Настя Рыбка в Таиланде

Усть-Лабинский суд Краснодарского края в понедельник, 9 июля, частично удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) о защите неприкосновенности частной жизни. Помощник председателя суда Оксана Шарейко заявила, что в качестве компенсации за моральный ущерб Вашукевич и Кириллов обязаны выплатить Дерипаске по 500 тысяч рублей. Сам Дерипаска требовал по миллиону рублей. Кроме того, суд обязал ответчиков удалить материалы, касающиеся личной жизни бизнесмена, а также запретил их хранение и распространение в будущем.

Адвоката Лесли Илья Смирнов указал в интервью РБК, что иск в суд был направлен, прежде всего, в отношении СМИ, которые использовали изображение с аккаунта Насти Рыбки, в частности Алексея Навального. "Фото легли в видео его расследования, впоследствии ролик был им удален", - пояснил адвокат.

Скандал начался после опубликования Навальным откровений Рыбки

Скандал начался после того, как 8 февраля 2018 года Алексей Навальный выпустил фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от миллиардера Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для таких утверждений стали видео и фотографии человека, похожего на Приходько, и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка, сопровождавшая высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии. Дерипаска и Приходько отвергли обвинения, содержащиеся в расследовании.


Бизнесмен 28 февраля обжаловал в суде действия ответчиков, которые "в социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни". В рамках обеспечительных мер по решению Усть-Лабинского суда, Роскомнадзор ограничил доступ к ряду интернет-ресурсов, которые использовали спорные фото и видео.

Рыбке и Лесли грозит десять лет тайской тюрьмы

С 25 февраля Рыбка и Лесли сидят в тюрьме в Таиланде. Они были задержаны в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Первоначально их обвинили в организации нелегальной предпринимательской деятельности. Затем суд оправдал Рыбку и Лесли, но оба остались в заключении, теперь уже в качестве подозреваемых по делу о сутенерстве в составе организованной группы. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

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    Автор: Елена Барышева


 

Контекст

Комментарий: Дерипаска ловит маленькую рыбку, чтобы спасти большую

В нарастающем шуме "рыбкагейта" из-под удара потихоньку выводится вице-премьер Сергей Приходько. А ведь он - главный фигурант фильма Навального, хотя и появляется лишь в небольшом эпизоде, считает Александр Плющев. (13.02.2018)  

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Суд в Таиланде оправдал Рыбку и Лесли по делу о нелегальной работе

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Как выживает знаменитый Пикалево и грозят ли ему антироссийские санкции против Олега Дерипаски - в фоторепортаже DW. (01.06.2018)  

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