 Дерипаска жалуется на многомиллиардные убытки из-за санкций США | Новости из Германии о России | DW | 29.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Дерипаска жалуется на многомиллиардные убытки из-за санкций США

Олег Дерипаска, его компании, инвесторы, поставщики и клиенты потеряли из-за штрафных мер США более 15 млрд евро, заявил российский олигарх.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Российский олигарх Олег Дерипаска понес многомиллиардные убытки из-за внесения его и контролируемых им компаний в черный список США. Ущерб от этих санкций превысил 15 млрд долларов (13,4 млрд евро), сообщил Дерипаска во вторник, 28 мая.

Эти убытки понесли "инвесторы, поставщики и клиенты En+, "Русала" и Группы ГАЗ, указывается в заявлении, опубликованном на сайте Олега Дерипаски. Санкции "разрушили жизнь человека, его бизнес и подвергли риску сотни тысяч людей, включая рабочих и инвесторов в России и за ее пределами", подчеркивается далее.

Контекст

До четырех миллионов фунтов стерлингов - такую премию якобы получил лорд Грегори Баркер за то, что помог снять санкции США с компаний Олега Дерипаски. Кто он? (03.05.2019)

О влиянии западных санкций на экономику России и стратегию развития российских корпораций шла речь на конференции рейтингового агентства S&P Global Ratings в Москве. Детали - у DW. (13.11.2018)

Дерипаска утверждает, что введение санкций было основано на отчете, изобилующем ложными утверждениями и фактическими неточностями. "Это больше, чем профессиональная некомпетентность, это похоже на грубое нарушение обязанностей на государственной службе и вызывает серьезные вопросы о честности и истинных намерениях расследований Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США", - отмечается далее. В частности, указал Дерипаска, неверными являются претензии, что он действовал в качестве высокопоставленного российского чиновника и работает в российском энергосекторе.

Санкции ввели и затем отменили

Министерство финансов США ввело 6 апреля 2018 года ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Олега Дерипаски, в их числе были владелец частной бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Санкции были наложены также на 14 российских компаний.

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Снижение доли бизнесмена в указанных компаниях означает, что "большинство членов советов директоров En+ и "Русала" будут независимыми", указал Минфин США. В их число входят "представители США и Европы, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или любым другим лицом, находящимся в санкционном списке Вашингтона", подчеркнуло ведомство. При этом сам Дерипаска остался в санкционном списке.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:42

Как Трамп и Дерипаска пропустили Давос

Контекст

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Галерея DW о том, какие американские и европейские санкции и за что были введены в отношении России за последние четыре года. (27.08.2018)  

Ссылки в интернете

Статья на сайте Олега Дерипаски

Аудио- и видеофайлы по теме

Сказ про рейтинг Путина. Волшебные конфеты со вкусом денег. Песня о Рыбке – "Заповедник", выпуск 60  

Борьба с отмыванием денег: что грозит в Великобритании олигархам из России?  

Как Трамп и Дерипаска пропустили Давос  

Также по теме

Oleg Deripaska

Олег Дерипаска оспаривает в суде правомерность санкций США 16.03.2019

Дерипаска обратился в федеральный суд США в Вашингтоне с требованием отменить действующие против него санкции Минфина. Себя он считает "жертвой политической борьбы".

St. Petersburg International Economic Forum Matthias Warnig

Немецкий глава совета директоров "Русала" ушел в отставку из-за санкций 26.12.2018

Маттиас Варниг работал в "Русале" с 2012 года. Он также входит в число руководителей "Роснефти" и "Северного потока-2".

Oleg Deripaska

В Конгрессе США призывают сохранить санкции против компаний Дерипаски 05.01.2019

Министерство финансов США ранее объявило о снятии санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски. Теперь в Конгресс внесена резолюция об их сохранении.

Реклама

Самые читаемые

"Богатую россиянку" на встрече со Штрахе сыграла боснийская студентка  

Несносная реновация: москвичи протестуют, власти запугивают  

Комментарий: Меркель и Путин перед вызовом Трампа и Си  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно