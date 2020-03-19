"Держитесь и обживайтесь": рассказы застрявших за границей туристов из РФ

Проблемы с возвратом российских туристов начались сразу после закрытия границ в РФ 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Тогда российский МИД пообещал, что примет все необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа. Но пока вывезли далеко не всех: люди, которым не удалось вернуться домой, жалуются на отсутствие помощи, неразбериху и на скрытые механизмы в отборе кандидатов на рейсы по эвакуации. По данным МИД, сейчас заявку на вывоз на сайте "Госуслуги" оставили более 25 тысяч человек. Почти все они обработаны.

"Это похоже на интеграл": МИД объяснил схему возврата российских туристов

Первыми претендовать на рейсы по возвращению домой могут граждане, которые въехали за границу после 1 января 2020 года, и у которых есть обратные билеты на период с 16 марта до 31 мая. Для тех, у кого есть неиспользованный билет российской авиакомпании, вывоз будет бесплатный. Владельцы иностранных билетов должны будут заплатить 200 евро за перелет из Европы и 400 евро - за вылет из дальних стран.

Вернуться домой в Россию сумели не все. Тех, кому это удалось, встречали в аэропорту, соблюдая меры предосторожности

После рассмотрят заявки тех, кто въехал раньше, и тех, у кого есть вид на жительство или второе гражданство. "Алгоритм формирования бортов сложный", - сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова и сравнила его с "интегралом".

По ее словам, график вывоза формируется с учетом квот и возможностей того или иного города. Например, Москва сейчас может ежедневно принимать 500 человек, а региональные аэропорты - 200. В расчет берется и то, есть ли у граждан место для постоянного проживания в том регионе, куда отправляется рейс.

Почему рейсы из Нью-Йорка полупустые

28-летняя Ольга Тарасова, менеджер из Самары, подходит под все описываемые МИД условия, чтобы улететь домой в первую очередь. В Нью-Йорк она с мужем прибыла 17 марта, обратные билеты были на 3 апреля "Аэрофлотом". Но рейс перенесли на 7 апреля. Это время супруги переждали в отеле.

Опустевшие улицы Нью-Йорка

"В назначенный день нам прислали бронь с местами. Мчим в аэропорт JFK, подходим регистрироваться на рейс, и вдруг нам говорят, что нас нет в списках. Рядом с нами толпа людей - та же проблема. Многие уже сдали свой багаж, прошли досмотры, а после их развернули обратно. Ходили слухи, что вывозить будут сначала москвичей, а уже потом регионы. При этом всех, кому отказали в рейсе, сфотографировали и потом выпустили статью, что вот, мол, российские граждане готовятся к вылету на родину", - говорит Ольга. По ее словам, "в новостях сообщили, что из страны вылетел 61 человек". Но по факту на посадку она видела 16 пассажиров.

Сейчас у Ольги и ее мужа практически закончились деньги, поэтому они обратились за помощью к волонтерам. С отелем, по словам Ольги, им сейчас помогает общество "Русская молодежь в Америке" и церковь. Материальную помощь, обещанную МИД РФ, они пока не получили. "Сейчас у нас план - ждать новостей. К сожалению, сейчас мы бессильны сделать что-либо. Не будет волонтеров - на улице жить будем. РФ про нас решила просто забыть за наши же деньги", - говорит Ольга Тарасова.

"Мы не нашли себя в списках"

Тот факт, что людей сначала регистрировали на рейсы, а затем разворачивали в аэропорту, подтверждают еще несколько собеседников DW. Некоторым приходилось добираться до аэропорта из других городов, а затем искать себе жилье в Нью-Йорке.

Владимир Далданов вместе с девушкой не может вернуться домой из Таиланда

42-летняя Валерия (имя изменено), менеджер по подбору персонала, вместе со своими детьми прописана в Москве. А ее сестра прилетела по документам самопровозглашенной "ЛНР". Все они на территории США оказались раньше 1 января.

Сначала их зарегистрировали на рейс, но уже в аэропорту семья не нашла себя в списках. "Пока мы добирались, пришло новое распоряжение, что заехавших в США до 1 января сажать на борт не будут. Нам никто об этом не сообщил, и мы опять пробыли в аэропорту с детьми 2 часа. Такого безобразного отношения к своим гражданам, бюрократии и полного провала с организацией я не видела", - говорит Валерия.

На материальную помощь она подала, но денег не получила, и на них особо не надеется. "Сейчас нам есть, где жить. В этом плане мы не в таком бедственном положении, как некоторые другие граждане. Я думаю, в Россию решено впускать только по сильной необходимости. Меньше людей - меньше заразы приедет", - рассуждает Валерия.

Как жители РФ пытаются улететь из Азии

Разобраться в том, как попасть на заветный рейс до России, пытаются и в Таиланде. Здесь для всех желающих улететь домой создали чат в Telegram, в котором нужно бронировать места. Но как устроен отбор до конца не совсем ясно, говорит 26-летний Владимир Далданов из Санкт-Петербурга.

Андрей Сидельников

На Пхукет он прилетел в середине марта вместе со своей девушкой. "МИД и "Госуслуги" совместно бурно работают над созданием рейсов домой. Или показывают бурную деятельность, - рассказывает Владимир Далданов. - По факту ничего толком непонятно, когда и как нас вывезут. Сейчас составляют списки на завтрашний рейс, надеемся туда попасть. Нет никакой определенности, поэтому, конечно, копится недовольство. Хорошо, что хоть наши власти договорились с Таиландом на автоматическое продление визы". По его словам, он и его девушка уже получили по 20 тысяч рублей материальной помощи на карточку.

35-летний концертный менеджер Андрей Сидельников из Москвы улетел в январе с девушкой на Бали, чтобы перезимовать. Авиакомпания Qatar, которая должна была доставить его в аэропорт "Домодедово" вынуждена была отменить рейс - Россия разрешила принимать борты только в "Шереметьево". "На следующее утро начали выяснять по поводу эвакуационных рейсов и вообще по ситуации. Мы заполнили одну, потом вторую, потом третью форму на эвакуационные рейсы. И нам предложили просто ждать. Без сроков. Без какой-либо помощи. Консул сказал: "Держитесь и обживайтесь". Конечно же, за свой счет", - говорит Андрей.

По его словам, он заполнил уже три разных формы на "Госуслугах", но никакую материальную помощь ему не перечисляли. "У нас есть жилье, потому что мы у хозяев снимаем много лет подряд. Но на острове есть тенденция, что отели закрываются и людей выгоняют на улицу из отелей и арендованных домов", - добавил Андрей Сидельников.

Смотрите также:

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

