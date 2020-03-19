"Держитесь и обживайтесь": рассказы застрявших за границей туристов из РФ

Внезапные отмены брони, приоритет москвичам и полупустые борты. О чем еще рассказали DW туристы из России, которые из-за коронавируса не смогли вернуться домой и застряли за границей?
Проблемы с возвратом российских туристов начались сразу после закрытия границ в РФ 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Тогда российский МИД пообещал, что примет все необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа. Но пока вывезли далеко не всех: люди, которым не удалось вернуться домой, жалуются на отсутствие помощи, неразбериху и на скрытые механизмы в отборе кандидатов на рейсы по эвакуации. По данным МИД, сейчас заявку на вывоз на сайте "Госуслуги" оставили более 25 тысяч человек. Почти все они обработаны.
"Это похоже на интеграл": МИД объяснил схему возврата российских туристов
Первыми претендовать на рейсы по возвращению домой могут граждане, которые въехали за границу после 1 января 2020 года, и у которых есть обратные билеты на период с 16 марта до 31 мая. Для тех, у кого есть неиспользованный билет российской авиакомпании, вывоз будет бесплатный. Владельцы иностранных билетов должны будут заплатить 200 евро за перелет из Европы и 400 евро - за вылет из дальних стран.
Вернуться домой в Россию сумели не все. Тех, кому это удалось, встречали в аэропорту, соблюдая меры предосторожности
После рассмотрят заявки тех, кто въехал раньше, и тех, у кого есть вид на жительство или второе гражданство. "Алгоритм формирования бортов сложный", - сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова и сравнила его с "интегралом".
По ее словам, график вывоза формируется с учетом квот и возможностей того или иного города. Например, Москва сейчас может ежедневно принимать 500 человек, а региональные аэропорты - 200. В расчет берется и то, есть ли у граждан место для постоянного проживания в том регионе, куда отправляется рейс.
Почему рейсы из Нью-Йорка полупустые
28-летняя Ольга Тарасова, менеджер из Самары, подходит под все описываемые МИД условия, чтобы улететь домой в первую очередь. В Нью-Йорк она с мужем прибыла 17 марта, обратные билеты были на 3 апреля "Аэрофлотом". Но рейс перенесли на 7 апреля. Это время супруги переждали в отеле.
"В назначенный день нам прислали бронь с местами. Мчим в аэропорт JFK, подходим регистрироваться на рейс, и вдруг нам говорят, что нас нет в списках. Рядом с нами толпа людей - та же проблема. Многие уже сдали свой багаж, прошли досмотры, а после их развернули обратно. Ходили слухи, что вывозить будут сначала москвичей, а уже потом регионы. При этом всех, кому отказали в рейсе, сфотографировали и потом выпустили статью, что вот, мол, российские граждане готовятся к вылету на родину", - говорит Ольга. По ее словам, "в новостях сообщили, что из страны вылетел 61 человек". Но по факту на посадку она видела 16 пассажиров.
Сейчас у Ольги и ее мужа практически закончились деньги, поэтому они обратились за помощью к волонтерам. С отелем, по словам Ольги, им сейчас помогает общество "Русская молодежь в Америке" и церковь. Материальную помощь, обещанную МИД РФ, они пока не получили. "Сейчас у нас план - ждать новостей. К сожалению, сейчас мы бессильны сделать что-либо. Не будет волонтеров - на улице жить будем. РФ про нас решила просто забыть за наши же деньги", - говорит Ольга Тарасова.
"Мы не нашли себя в списках"
Тот факт, что людей сначала регистрировали на рейсы, а затем разворачивали в аэропорту, подтверждают еще несколько собеседников DW. Некоторым приходилось добираться до аэропорта из других городов, а затем искать себе жилье в Нью-Йорке.
42-летняя Валерия (имя изменено), менеджер по подбору персонала, вместе со своими детьми прописана в Москве. А ее сестра прилетела по документам самопровозглашенной "ЛНР". Все они на территории США оказались раньше 1 января.
Сначала их зарегистрировали на рейс, но уже в аэропорту семья не нашла себя в списках. "Пока мы добирались, пришло новое распоряжение, что заехавших в США до 1 января сажать на борт не будут. Нам никто об этом не сообщил, и мы опять пробыли в аэропорту с детьми 2 часа. Такого безобразного отношения к своим гражданам, бюрократии и полного провала с организацией я не видела", - говорит Валерия.
На материальную помощь она подала, но денег не получила, и на них особо не надеется. "Сейчас нам есть, где жить. В этом плане мы не в таком бедственном положении, как некоторые другие граждане. Я думаю, в Россию решено впускать только по сильной необходимости. Меньше людей - меньше заразы приедет", - рассуждает Валерия.
Как жители РФ пытаются улететь из Азии
Разобраться в том, как попасть на заветный рейс до России, пытаются и в Таиланде. Здесь для всех желающих улететь домой создали чат в Telegram, в котором нужно бронировать места. Но как устроен отбор до конца не совсем ясно, говорит 26-летний Владимир Далданов из Санкт-Петербурга.
На Пхукет он прилетел в середине марта вместе со своей девушкой. "МИД и "Госуслуги" совместно бурно работают над созданием рейсов домой. Или показывают бурную деятельность, - рассказывает Владимир Далданов. - По факту ничего толком непонятно, когда и как нас вывезут. Сейчас составляют списки на завтрашний рейс, надеемся туда попасть. Нет никакой определенности, поэтому, конечно, копится недовольство. Хорошо, что хоть наши власти договорились с Таиландом на автоматическое продление визы". По его словам, он и его девушка уже получили по 20 тысяч рублей материальной помощи на карточку.
35-летний концертный менеджер Андрей Сидельников из Москвы улетел в январе с девушкой на Бали, чтобы перезимовать. Авиакомпания Qatar, которая должна была доставить его в аэропорт "Домодедово" вынуждена была отменить рейс - Россия разрешила принимать борты только в "Шереметьево". "На следующее утро начали выяснять по поводу эвакуационных рейсов и вообще по ситуации. Мы заполнили одну, потом вторую, потом третью форму на эвакуационные рейсы. И нам предложили просто ждать. Без сроков. Без какой-либо помощи. Консул сказал: "Держитесь и обживайтесь". Конечно же, за свой счет", - говорит Андрей.
По его словам, он заполнил уже три разных формы на "Госуслугах", но никакую материальную помощь ему не перечисляли. "У нас есть жилье, потому что мы у хозяев снимаем много лет подряд. Но на острове есть тенденция, что отели закрываются и людей выгоняют на улицу из отелей и арендованных домов", - добавил Андрей Сидельников.
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