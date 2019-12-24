Деревянные зверушки и рождественские игрушки из Рудных гор (фото)

Зайфен • Таких деревянных зверей уже на протяжении двухсот лет делают в небольших мастерских в одном из уголков немецких Рудных гор - саксонском районе Зайфен. С ними можно играть круглый год, а во время рождественских праздников они украшают пирамиды или вертепы.
Делают эти игрушки - не только разных зверей, но и любые другие фигурки, - особенным традиционным способом, которым сейчас владеют лишь немногие ремесленники. Сначала на специальном токарном станке обрабатывают круглую заготовку из еловой древесины диаметром от 30 до 50 сантиметров - вытачивают профиль, то есть контур будущих игрушек. Получается своего рода деревянный обод, отсюда и немецкое название этого ремесла - Reifendrehen (от "Reifen" - обруч, обод, колесо и "drehen" - крутить). Затем обод разрезают на части и вручную завершают поделки из полученных заготовок.
Придумали эту технологию здесь в начале XIX века, когда в регионе получили распространение водяные мельницы. Использование заготовок, выточенных на станках, позволило выпускать игрушки большими партиями и по более низким ценам.
Рудные горы известны своими народными промыслами. Здесь, например, делают также знаменитых немецких щелкунчиков . Отметим также, что в 2019 году места, связанные с историей горного дела в регионе, получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
В июле 2019 года Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своем заседании в Баку одобрил совместную заявку Германии и Чехии о включении в этот список Горнодобывающего региона Рудные горы / Крушне-Гори (Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří).
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Эта фотография была сделана во время исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц. Перечисленные в заявке семнадцать саксонских и пять богемских исторических, культурных и природных памятников отражают 800-летнюю историю этого горнодобывающего региона. Представим некоторые из них, начав в Чехии.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Чешский город Яхимов (ранее - Йоахимсталь) славится памятниками ренессансной архитектуры, но в историю горнодобывающего дела вошел, благодаря чеканившимся здесь крупным серебряным монетам - первой попытке заменить золотые аналоги в Священной Римской империи. Иоахимсталеры начали чеканить в 1520 году. Позже стало использоваться сокращенное название - талер, от которого затем произошел "доллар".
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Эта фотография сделана недалеко от Яхимова - в месте, где в 1951 году был открыт исправительно-трудовой лагерь Выкманов II. Здесь на протяжении многих лет в нечеловеческих условиях содержались политические заключенные, обрабатывавшие урановую руду перед отправкой в СССР. О страданиях этих людей сейчас напоминает национальный мемориал - "Красная башня смерти".
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Горнодобывающий регион Рудные горы
В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах теперь входит Молот Фронау (Frohnauer Hammer) в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Эти 30-метровые базальтовые столбы находятся недалеко от саксонского города Шайбенберг. Они входят в число важнейших геологических памятников природы в Германии. "Органные трубы", как их здесь называют, образовались миллионы лет назад из застывшей лавы и сейчас позволяют ученым лучше понять процессы формирования земной поверхности.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Многие города, расположенные в этом регионе, были основаны после обнаружения здесь богатых рудных месторождений. Один из них - Мариенберг, заложенный в 1521 году. На этой фотографии хорошо виден симметричный план города - прямолинейные улицы, ведущие к центральной Рыночной площади в форме квадрата. Ренессансные архитектурные памятники в центре Мариенберга находятся под охраной.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Около города Альтенберг находится одно из крупнейших в Европе месторождений олова, добывать которое в этих местах начали более шести веков назад. Туристы могут спуститься под землю, посетив музейную шахту Цвиттерфельд в районе Цинвальд (Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald). Здешняя главная Глубокая штольня Бюнау (Tiefer-Bünau-Stollen) имеет выходы на поверхность на немецкой и на чешской сторонах.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Некоторые местные жители несказанно разбогатели на горных промыслах. Среди них особое место занимала семья Бюнау, в честь которой названа штольня на предыдущей фотографии. Представители этого рода запечатлены на четырехэтажном алтаре - высечены в полный рост из камня. Алтарь находится в приходской церкви Лауэнштайна - одного из районов города Альтенберг.
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Горнодобывающий регион Рудные горы
Чтобы приводить в действие механизмы, на рудниках использовалась вода. Этот средневековый канал был проложен, предположительно, в XIV столетии к цинковой шахте в Эренфридерсдорфе. Протяженность - 5,5 километра, перепад высоты - 23,5 метра. Использовался до 1990 года для подачи воды на обогатительную фабрику. В начале 2000-х годов был отреставрирован. Вдоль канала проложен прогулочный маршрут.
Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин