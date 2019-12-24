 Деревянные зверушки и рождественские игрушки из Рудных гор (фото) | Кадр дня | DW | 25.12.2019

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Кадр за кадром

Деревянные зверушки и рождественские игрушки из Рудных гор (фото)

Таких деревянных зверей и другие фигурки делают ремесленники в Рудных горах уже двести лет.

Зайфен

Зайфен • Таких деревянных зверей уже на протяжении двухсот лет делают в небольших мастерских в одном из уголков немецких Рудных гор  - саксонском районе Зайфен. С ними можно играть круглый год, а во время рождественских праздников они украшают пирамиды или вертепы.

Зайфен

Делают эти игрушки - не только разных зверей, но и любые другие фигурки, - особенным традиционным способом, которым сейчас владеют лишь немногие ремесленники. Сначала на специальном токарном станке обрабатывают круглую заготовку из еловой древесины диаметром от 30 до 50 сантиметров - вытачивают профиль, то есть контур будущих игрушек. Получается своего рода деревянный обод, отсюда и немецкое название этого ремесла - Reifendrehen (от "Reifen" - обруч, обод, колесо и "drehen" - крутить). Затем обод разрезают на части и вручную завершают поделки из полученных заготовок.

Зайфен

Придумали эту технологию здесь в начале XIX века, когда в регионе получили распространение водяные мельницы. Использование заготовок, выточенных на станках, позволило выпускать игрушки большими партиями и по более низким ценам.

Рудные горы известны своими народными промыслами. Здесь, например, делают также знаменитых немецких щелкунчиков . Отметим также, что в 2019 году места, связанные с историей горного дела в регионе, получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Смотрите также:

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  • Аннаберг-Буххольц

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  • Бывший исправительно-трудовой лагерь Выкманов II

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    Эта фотография сделана недалеко от Яхимова - в месте, где в 1951 году был открыт исправительно-трудовой лагерь Выкманов II. Здесь на протяжении многих лет в нечеловеческих условиях содержались политические заключенные, обрабатывавшие урановую руду перед отправкой в СССР. О страданиях этих людей сейчас напоминает национальный мемориал - "Красная башня смерти".

  • Аннаберг-Буххольц

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    В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах теперь входит Молот Фронау (Frohnauer Hammer) в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.

  • Шайбенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Эти 30-метровые базальтовые столбы находятся недалеко от саксонского города Шайбенберг. Они входят в число важнейших геологических памятников природы в Германии. "Органные трубы", как их здесь называют, образовались миллионы лет назад из застывшей лавы и сейчас позволяют ученым лучше понять процессы формирования земной поверхности.

  • Мариенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Многие города, расположенные в этом регионе, были основаны после обнаружения здесь богатых рудных месторождений. Один из них - Мариенберг, заложенный в 1521 году. На этой фотографии хорошо виден симметричный план города - прямолинейные улицы, ведущие к центральной Рыночной площади в форме квадрата. Ренессансные архитектурные памятники в центре Мариенберга находятся под охраной.

  • Штольня Бюнау

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Около города Альтенберг находится одно из крупнейших в Европе месторождений олова, добывать которое в этих местах начали более шести веков назад. Туристы могут спуститься под землю, посетив музейную шахту Цвиттерфельд в районе Цинвальд (Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald). Здешняя главная Глубокая штольня Бюнау (Tiefer-Bünau-Stollen) имеет выходы на поверхность на немецкой и на чешской сторонах.

  • Лауэнштайн

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Некоторые местные жители несказанно разбогатели на горных промыслах. Среди них особое место занимала семья Бюнау, в честь которой названа штольня на предыдущей фотографии. Представители этого рода запечатлены на четырехэтажном алтаре - высечены в полный рост из камня. Алтарь находится в приходской церкви Лауэнштайна - одного из районов города Альтенберг.

  • Эренфридерсдорф

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Чтобы приводить в действие механизмы, на рудниках использовалась вода. Этот средневековый канал был проложен, предположительно, в XIV столетии к цинковой шахте в Эренфридерсдорфе. Протяженность - 5,5 километра, перепад высоты - 23,5 метра. Использовался до 1990 года для подачи воды на обогатительную фабрику. В начале 2000-х годов был отреставрирован. Вдоль канала проложен прогулочный маршрут.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


Контекст

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