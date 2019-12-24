Деревянные зверушки и рождественские игрушки из Рудных гор (фото)

Зайфен • Таких деревянных зверей уже на протяжении двухсот лет делают в небольших мастерских в одном из уголков немецких Рудных гор - саксонском районе Зайфен. С ними можно играть круглый год, а во время рождественских праздников они украшают пирамиды или вертепы.

Делают эти игрушки - не только разных зверей, но и любые другие фигурки, - особенным традиционным способом, которым сейчас владеют лишь немногие ремесленники. Сначала на специальном токарном станке обрабатывают круглую заготовку из еловой древесины диаметром от 30 до 50 сантиметров - вытачивают профиль, то есть контур будущих игрушек. Получается своего рода деревянный обод, отсюда и немецкое название этого ремесла - Reifendrehen (от "Reifen" - обруч, обод, колесо и "drehen" - крутить). Затем обод разрезают на части и вручную завершают поделки из полученных заготовок.

Придумали эту технологию здесь в начале XIX века, когда в регионе получили распространение водяные мельницы. Использование заготовок, выточенных на станках, позволило выпускать игрушки большими партиями и по более низким ценам.

Рудные горы известны своими народными промыслами. Здесь, например, делают также знаменитых немецких щелкунчиков . Отметим также, что в 2019 году места, связанные с историей горного дела в регионе, получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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