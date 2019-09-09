 Деревня солнечных часов (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.09.2019

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Культура и стиль жизни

Деревня солнечных часов (фотогалерея)

Германия - не самая солнечная страна? Тогда почему здесь так много солнечных часов?

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Время по пивным пробкам

    Вряд ли сегодня кто-то определяет время только по солнечным часам. Они скорее и грают роль декоративного украшения. Тем не менее, в Германии есть даже... "деревня солнечных часов". Это Биркенау в федеральной земле Гессен. Здесь солнечных часов - более двухсот. Вот одни из них, на изготовление которых ушло около 700 пробок от пивных бутылок.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Солнечные часы для монахов

    Старейшие солнечные часы в Биркенау, изготовленные еще в 1773 году, показывали в монастыре не часы и минуты, а время, определенное монахам для работы, молитв и отдыха. Вообще видов солнечных часов очень много: экваториальные, горизонтальные, вертикальные, конические, шаровые, цилиндрические, утренние, вечерние...

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    На здании ратуши

    Солнечные часы были еще в Древнем Египте. Изменение длины тени так называемого гномона (вертикального шеста или колонны) указывало время суток. В гессенском Биркенау традицию возродил в 1950 году местный архитектор-строитель Отто Зайле. Он установил солнечные часы на стене своего дома Соседям это понравилось. А эти солнечные часы украшают стену городской ратуши.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Сад солнечных часов

    В 1971 в Биркенау основали "Общество любителей солнечных часов". Был разбит сад, в котором установили и эти многопластинные вертикальные и экваториальные часы. Их представляют председатель общества Моника Любкер и часовых дел мастер Адольф Фрай.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Часы двухсторонние

    Еще в XIX веке церковные куранты в Европе сверяли с часами солнечными, которые были установлены на площадях и стенах домов. Один из образцов современных двухсторонних солнечных часов, изготовленных из оргстекла, установлен в Саду солнечных часов.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Час пятый

    О вечности изобретения, призванного считать время, говорит этот фрагмент солнечных часов (указывая, возможно, на час смерти), который теперь служит надробным камнем на местном кладбище.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Время по спутниковой тарелке

    Этот "гибрид" выполняет двойную функцию: и спутниковы телепрограммы ловит, и время показывает. Такие солнечные часы, кстати, не уникальны: их можно увидеть не только в Биркенау, но и в саксонском городке Криппен - еще одном месте, где живет много поклонников солнечных часов.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Палитра художника

    Более 60 солнечных часов можно увидеть на стенах домов в городке Криппен. Среди них - и эти, напоминающие о знаменитом немецком художнике Каспаре Давиде Фридрихе (Caspar David Friedrich), некогда побывавшем здесь.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Детский сад в Криппене

    Гномоном солнечных часов на стене детского сада в Криппене служит длинный нос лгунишки Пиноккио.

  • Солнечные часы - крепость из стали

    Солнечные часы в Германии

    Часы-крепость

    В одном из садов Криппена есть и такие солнечные часы - в виде неприступного стального замка.

    Автор: Инга Ваннер


  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Время по пивным пробкам

    Вряд ли сегодня кто-то определяет время только по солнечным часам. Они скорее и грают роль декоративного украшения. Тем не менее, в Германии есть даже... "деревня солнечных часов". Это Биркенау в федеральной земле Гессен. Здесь солнечных часов - более двухсот. Вот одни из них, на изготовление которых ушло около 700 пробок от пивных бутылок.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Солнечные часы для монахов

    Старейшие солнечные часы в Биркенау, изготовленные еще в 1773 году, показывали в монастыре не часы и минуты, а время, определенное монахам для работы, молитв и отдыха. Вообще видов солнечных часов очень много: экваториальные, горизонтальные, вертикальные, конические, шаровые, цилиндрические, утренние, вечерние...

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    На здании ратуши

    Солнечные часы были еще в Древнем Египте. Изменение длины тени так называемого гномона (вертикального шеста или колонны) указывало время суток. В гессенском Биркенау традицию возродил в 1950 году местный архитектор-строитель Отто Зайле. Он установил солнечные часы на стене своего дома Соседям это понравилось. А эти солнечные часы украшают стену городской ратуши.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Сад солнечных часов

    В 1971 в Биркенау основали "Общество любителей солнечных часов". Был разбит сад, в котором установили и эти многопластинные вертикальные и экваториальные часы. Их представляют председатель общества Моника Любкер и часовых дел мастер Адольф Фрай.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Часы двухсторонние

    Еще в XIX веке церковные куранты в Европе сверяли с часами солнечными, которые были установлены на площадях и стенах домов. Один из образцов современных двухсторонних солнечных часов, изготовленных из оргстекла, установлен в Саду солнечных часов.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Час пятый

    О вечности изобретения, призванного считать время, говорит этот фрагмент солнечных часов (указывая, возможно, на час смерти), который теперь служит надробным камнем на местном кладбище.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Время по спутниковой тарелке

    Этот "гибрид" выполняет двойную функцию: и спутниковы телепрограммы ловит, и время показывает. Такие солнечные часы, кстати, не уникальны: их можно увидеть не только в Биркенау, но и в саксонском городке Криппен - еще одном месте, где живет много поклонников солнечных часов.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Палитра художника

    Более 60 солнечных часов можно увидеть на стенах домов в городке Криппен. Среди них - и эти, напоминающие о знаменитом немецком художнике Каспаре Давиде Фридрихе (Caspar David Friedrich), некогда побывавшем здесь.

  • Солнечные часы

    Солнечные часы в Германии

    Детский сад в Криппене

    Гномоном солнечных часов на стене детского сада в Криппене служит длинный нос лгунишки Пиноккио.

  • Солнечные часы - крепость из стали

    Солнечные часы в Германии

    Часы-крепость

    В одном из садов Криппена есть и такие солнечные часы - в виде неприступного стального замка.

    Автор: Инга Ваннер


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  • Сотрудница оптового рыбного рынка в куртке-пуховике сортирует свежую рыбу.

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  • Школьники бегут из класса, поскольку занятия отменены из-за жары.

    Под палящим солнцем

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    Автор: Марина Штраус, Янина Семенова


 

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Ссылки в интернете

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