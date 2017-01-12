 Деревня имени Путина: как в сербском Путиново реагируют на войну против Украины. ″Европа в фокусе″ (16.06.2022) | Новости и аналитика о Германии, России, Европе, мире | DW | 16.06.2022

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ТЕМЫ ДНЯ

Деревня имени Путина: как в сербском Путиново реагируют на войну против Украины. "Европа в фокусе" (16.06.2022)

Одну деревню в Сербии переименовали ее в честь Путина. Изменились ли настроения жителей после войны против Украины?

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Темы выпуска:
0:07 Болгария: украинских беженцев выселяют с курортов на Черном море
5:40 Сербия: как деревня Путиново реагирует на российскую агрессию в Украине
11:11 Италия: почему грозит кризис с водой? 
15:45 Чехия: кто и зачем покупает бункеры у армии 
19:29 Турция: кочевники защищают образ жизни 
 

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