Деревня имени Путина: как в сербском Путиново реагируют на войну против Украины. "Европа в фокусе" (16.06.2022)

Темы выпуска:

0:07 Болгария: украинских беженцев выселяют с курортов на Черном море

5:40 Сербия: как деревня Путиново реагирует на российскую агрессию в Украине

11:11 Италия: почему грозит кризис с водой?

15:45 Чехия: кто и зачем покупает бункеры у армии

19:29 Турция: кочевники защищают образ жизни

