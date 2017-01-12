Деревня имени Путина: как в сербском Путиново реагируют на войну против Украины. "Европа в фокусе" (16.06.2022)

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Одну деревню в Сербии переименовали ее в честь Путина. Изменились ли настроения жителей после войны против Украины?
Темы выпуска:
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