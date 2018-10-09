Депутат ПАСЕ: Мы не пытаемся облегчить РФ возвращение в ассамблею

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 9 октября была снята с голосования резолюция об изменениях в процедуре инициирования санкций против национальных делегаций. Если бы этот документ был принят, то российская делегация могла бы возобновить полноправное членство в ПАСЕ. С 2016 года РФ не принимает участия в сессиях ПАСЕ в знак протеста против санкций, введенных ассамблеей после аннексии Крыма РФ. Какова дальнейшая судьба резонансной резолюции и почему в регламентном комитете ПАСЕ настаивают, что ее содержание не имеет никакого отношения к России, - в интервью DW рассказал член этого комитета, австрийский депутат Штефан Шеннах (Stefan Schennach).

DW: Господин Шеннах, собирается ли ПАСЕ вернуться к рассмотрению резолюции об изменениях процедуры оспаривания полномочий национальных делегаций, которую депутаты решили вернуть в комитет на доработку?

Штефан Шеннах: Вчера и наш комитет, и депутаты ассамблеи приняли такое решение, чтобы вся кропотливая работа над резолюцией не оказалась напрасной. Чтобы спасти документ, мы решили внести дополнительные поправки и опять вынести его на рассмотрение комитета.

- Какие именно поправки будут внесены в документ?

Штефан Шеннах

- Комитет уже принял много поправок. Мы будем работать над оригинальной версией во время наших встреч с учетом этих поправок. Тогда ПАСЕ сможет вернуться вновь к рассмотрению этого вопроса на своей январской сессии.

- Что означает такое развитие событий для российской делегации?

- Опять этот вопрос! Повторю снова: резолюция не имеет никакого отношения к России. Российские власти могут прислать в ПАСЕ заявку на полномочия своей делегации в январе, потому что имеют на это независимое право. Если они этого не сделают, то делегация не сможет принимать участия в сессиях ПАСЕ до 2020 года. Если же делегация прибудет, и ассамблея выразит намерение вновь оспорить права российских депутатов, то эта процедура будет проходить по нынешним правилам регламента. Но, подчеркиваю, это было неправильно с самого начала смешивать в дискуссии необходимость изменить наши правила и российскую тему.

- В ситуации, которая сложилась сейчас в ассамблее, именно такой дискуссии было сложно избежать.

- Да, но мы меняем правила не для того, чтобы они выглядели как приглашение для российской делегации. Я всегда говорил российским коллегам, что бойкот сессий ПАСЕ был их ошибкой.

- Но вы лично поддерживаете изменения в механизме инициирования санкций?

- Я, как и большинство членов регламентного комитета, их поддержал. По нашему мнению, в будущем в регламенте в сфере оспаривания полномочий национальных делегаций должно появиться правило о поддержке этого решения двумя третями голосов присутствующих. Такое изменение я считаю правильным.

- В апреле 2014 года вы были автором доклада и резолюции о полномочиях российской делегации, в которой предложили лишить Россию голоса в ПАСЕ. Через четыре года после тех событий считаете ли вы предложенные вами меры правильными?

- В 2014 году никто не мог предугадать, как дальше будут развиваться события. Ассамблея приняла резолюцию о лишении некоторых прав российской делегации в ПАСЕ сразу же после оккупации Крыма. Мы понимали, что должны немедленно что-то сделать, ведь в истории СЕ никогда не случалось, чтобы одна страна, входящая в ассамблею, захватила часть территории другой страны, которая также является членом ПАСЕ. Это было неприемлемо.

Но в 2015 году я был автором и второго доклада о полномочиях России в 2015 году. Я тогда предложил вернуть право голоса российской делегации на шесть месяцев, чтобы Российская Федерация выполнила хотя бы некоторые требования ассамблеи. Но ПАСЕ это предложение не поддержала. Возможно, если бы депутаты тогда проголосовали "за", мы бы не оказались в ситуации, в которой находимся сейчас.

- То есть в 2014 году вы считали, что санкции - заслуженное наказание за действия России по отношению к Украине, но сейчас вы придерживаетесь мнения, что механизм введения санкций нужно усложнить, облегчая тем самым возвращение России всех прав, несмотря на то, что она не выполнила ни одного требования ПАСЕ?

- Да, Россия не сделала ничего. И это проблема. Российская делегация не может ожидать, что мы, как в ресторане, накроем стол и пригласим ее к ужину. Все же в долгосрочной перспективе, я думаю, российская делегация должна вернуться, но Россия должна показать хоть какой-то прогресс, продемонстрировать, что она заинтересована в том, чтобы быть реальным членом ПАСЕ. Продвигая резолюцию об изменениях регламента, мы не пытаемся облегчить российской делегации пути возвращения. Мы делаем правильные корректировки в механизме функционирования нашей структуры. Россия в свою очередь должна решить, принадлежит ли она к европейской семье или нет. Но при этом в Москве должны понимать, что членство в европейской семье так просто не дается.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Агенты ГРУ - уже без прикрытия Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

Российская политика в карикатурах Шпионы, боты, кибератаки и другое оружие Кремля Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США, включая предотвращенные атаки на серверы ОЗХО. Сергей Елкин о причинах активности российских хакеров.

Российская политика в карикатурах Космос наш - или Илона Маска? Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

Российская политика в карикатурах Олигархи и санкции: кому на Руси жить тяжело Санкции Запада больно ударили по российским олигархам. Одно хорошо: народ их в беде не бросит, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Путин и Россия: изоляция или самоизоляция? Отравление Скрипалей, поддержка режима Асада и сепаратистов в Донбассе, , санкции - это этапы изоляции или самоизоляции Путина и России? Карикатурист Сергей Елкин знает ответ.

Российская политика в карикатурах Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига: след ГРУ в деле Скрипалей Настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в покушении на Скрипалей, - Анатолий Чепига, он - полковник ГРУ, служил в Чечне, считают Bellingcat и The Insider. Сергей Елкин почему-то не удивлен.

Российская политика в карикатурах Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов.

Российская политика в карикатурах Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?

Российская политика в карикатурах Как становятся сотрудниками "фабрики троллей" В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.

Российская политика в карикатурах Отток капитала: доллар уходит из России Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

Российская политика в карикатурах "Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.

Российская политика в карикатурах Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

Российская политика в карикатурах Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

Российская политика в карикатурах Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Кому вредят российские контрсанкции? Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина. Автор: Сергей Елкин

