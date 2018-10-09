Депутат ПАСЕ: Мы не пытаемся облегчить РФ возвращение в ассамблею

Намерена ли ПАСЕ вернуться к вопросу об изменениях санкционного механизма, и сможет ли РФ возобновить свою деятельность в ассамблее в следующем году, рассказал DW Штефан Шеннах.
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 9 октября была снята с голосования резолюция об изменениях в процедуре инициирования санкций против национальных делегаций. Если бы этот документ был принят, то российская делегация могла бы возобновить полноправное членство в ПАСЕ. С 2016 года РФ не принимает участия в сессиях ПАСЕ в знак протеста против санкций, введенных ассамблеей после аннексии Крыма РФ. Какова дальнейшая судьба резонансной резолюции и почему в регламентном комитете ПАСЕ настаивают, что ее содержание не имеет никакого отношения к России, - в интервью DW рассказал член этого комитета, австрийский депутат Штефан Шеннах (Stefan Schennach).
DW: Господин Шеннах, собирается ли ПАСЕ вернуться к рассмотрению резолюции об изменениях процедуры оспаривания полномочий национальных делегаций, которую депутаты решили вернуть в комитет на доработку?
Штефан Шеннах: Вчера и наш комитет, и депутаты ассамблеи приняли такое решение, чтобы вся кропотливая работа над резолюцией не оказалась напрасной. Чтобы спасти документ, мы решили внести дополнительные поправки и опять вынести его на рассмотрение комитета.
- Какие именно поправки будут внесены в документ?
- Комитет уже принял много поправок. Мы будем работать над оригинальной версией во время наших встреч с учетом этих поправок. Тогда ПАСЕ сможет вернуться вновь к рассмотрению этого вопроса на своей январской сессии.
- Что означает такое развитие событий для российской делегации?
- Опять этот вопрос! Повторю снова: резолюция не имеет никакого отношения к России. Российские власти могут прислать в ПАСЕ заявку на полномочия своей делегации в январе, потому что имеют на это независимое право. Если они этого не сделают, то делегация не сможет принимать участия в сессиях ПАСЕ до 2020 года. Если же делегация прибудет, и ассамблея выразит намерение вновь оспорить права российских депутатов, то эта процедура будет проходить по нынешним правилам регламента. Но, подчеркиваю, это было неправильно с самого начала смешивать в дискуссии необходимость изменить наши правила и российскую тему.
- В ситуации, которая сложилась сейчас в ассамблее, именно такой дискуссии было сложно избежать.
- Да, но мы меняем правила не для того, чтобы они выглядели как приглашение для российской делегации. Я всегда говорил российским коллегам, что бойкот сессий ПАСЕ был их ошибкой.
- Но вы лично поддерживаете изменения в механизме инициирования санкций?
- Я, как и большинство членов регламентного комитета, их поддержал. По нашему мнению, в будущем в регламенте в сфере оспаривания полномочий национальных делегаций должно появиться правило о поддержке этого решения двумя третями голосов присутствующих. Такое изменение я считаю правильным.
- В апреле 2014 года вы были автором доклада и резолюции о полномочиях российской делегации, в которой предложили лишить Россию голоса в ПАСЕ. Через четыре года после тех событий считаете ли вы предложенные вами меры правильными?
- В 2014 году никто не мог предугадать, как дальше будут развиваться события. Ассамблея приняла резолюцию о лишении некоторых прав российской делегации в ПАСЕ сразу же после оккупации Крыма. Мы понимали, что должны немедленно что-то сделать, ведь в истории СЕ никогда не случалось, чтобы одна страна, входящая в ассамблею, захватила часть территории другой страны, которая также является членом ПАСЕ. Это было неприемлемо.
Но в 2015 году я был автором и второго доклада о полномочиях России в 2015 году. Я тогда предложил вернуть право голоса российской делегации на шесть месяцев, чтобы Российская Федерация выполнила хотя бы некоторые требования ассамблеи. Но ПАСЕ это предложение не поддержала. Возможно, если бы депутаты тогда проголосовали "за", мы бы не оказались в ситуации, в которой находимся сейчас.
- То есть в 2014 году вы считали, что санкции - заслуженное наказание за действия России по отношению к Украине, но сейчас вы придерживаетесь мнения, что механизм введения санкций нужно усложнить, облегчая тем самым возвращение России всех прав, несмотря на то, что она не выполнила ни одного требования ПАСЕ?
- Да, Россия не сделала ничего. И это проблема. Российская делегация не может ожидать, что мы, как в ресторане, накроем стол и пригласим ее к ужину. Все же в долгосрочной перспективе, я думаю, российская делегация должна вернуться, но Россия должна показать хоть какой-то прогресс, продемонстрировать, что она заинтересована в том, чтобы быть реальным членом ПАСЕ. Продвигая резолюцию об изменениях регламента, мы не пытаемся облегчить российской делегации пути возвращения. Мы делаем правильные корректировки в механизме функционирования нашей структуры. Россия в свою очередь должна решить, принадлежит ли она к европейской семье или нет. Но при этом в Москве должны понимать, что членство в европейской семье так просто не дается.
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