Депутат от Литвы о возвращения России в ПАСЕ: Нельзя продавать принципы

Каковы шансы на возвращении в ПАСЕ делегации России и почему Киеву не стоит в любом случае пересматривать сотрудничество с ассамблеей, объяснил DW депутат от Литвы Эгидиус Варейкис.
В четверг, 24 мая, в Париже пройдет заседание постоянного комитета ПАСЕ, в который входит руководство ассамблеи. Комитет должен одобрить повестку дня июньской сессии ПАСЕ. Ожидается, что в нее будет внесена резолюция, которая после четырехлетнего противостояния откроет российской делегации двери в ПАСЕ.
Дело в том, что на прошлой неделе министры иностранных дел стран-членов Совета Европы (СЕ) во время заседания Комитета министров СЕ (КМСЕ) в Хельсинки приняли решение, в котором говорится о том, что все государства имеют равные права на участие во всех уставных органах СЕ. Это решение может привести к безусловному снятию санкций с делегации России в ПАСЕ, принятых в апреле 2015 года в связи с аннексией Крыма.
О настроениях среди депутатов ассамблеи по этому вопросу и о твердости принципов Совета Европы DW расспросила члена литовской делегации, докладчика ПАСЕ по гуманитарным последствиям конфликта на Украине Эгидиуса Варейкиса.
DW: Как вы оцениваете решение Комитета министров СЕ, открывающее российской делегации путь к безусловному возвращению в ПАСЕ?
Эгидиус Варейкис: Хочу заметить, что не все министры во время заседания КМСЕ поддержали это решение. И мы, литовские парламентарии, считаем, что голосовать против этого решения было правильным. В прошлом году парламент Литвы принял резолюцию, рекомендующую членам нашей национальной делегации в ПАСЕ не голосовать за решения, которые облегчают процедуру (допуска к участию в работе ПАСЕ. - Ред.) странам, нарушающим принципы Совета Европы.
Поэтому на июньской сессии ПАСЕ мне лично будет легко голосовать. Я имею мандат нашего парламента не поддерживать резолюции ассамблеи, вводящие любые механизмы, которые позволят России принять полноценное участие в работе сессии без выполнения ею предыдущих требований ПАСЕ.
- А какие настроения относительно возвращения России в ПАСЕ наблюдаются среди членов других национальных делегаций?
- У стран, которые выступают за то, чтобы позволить российской делегации участвовать в сессии, есть сильный аргумент. Он такой: нам нужны деньги (Россия с июля 2018 года не платит свой внос в Совет Европы, долг достиг 60 млн евро. - Ред.). Потому что, как оказывается, можно продавать принципы за деньги. Некоторые говорят, что в резолюции, которая откроет двери России в ПАСЕ, мы еще раз укажем, что ассамблея не признает самопровозглашенных республик в Донбассе, а также не признает Крым частью России.
Некоторые напоминают, что даже после оккупации Советским Союзом балтийских стран в 1940 году Запад, хотя и не признавал этой оккупации, однако продолжал торговлю с СССР. Другие уверяют, что нам нужна Россия в Европе, потому что без России в ПАСЕ будет больше проблем, чем решений, и мы должны искать компромисс, потому что нам нужна единая и неделимая Европа. Они говорят, что мы будем каждый раз напоминать России, что она ненадежный партнер, но все же она будет оставаться партнером. Кроме того, в ПАСЕ не все депутаты интересуются проблематикой Украины.
- 24 мая в Париже пройдет заседание постоянного комитета ПАСЕ. На нем будут приняты промежуточные решения, которые формализуют решения КМСЕ о возможности возвращения России всех прав в ассамблее?
- Да, возможно, такие решения там будут приняты. Дело в том, что на самом деле Россию никто из ПАСЕ не выгонял. Она сама не направляла свою делегацию на сессии ассамблеи в течение нескольких последних лет (в знак протеста против лишения делегации права голоса в ПАСЕ. - Ред.).
И поскольку она официально не представила свою делегацию в начале этого года, то формально, согласно уставу, она может вернуться в ПАСЕ только в январе 2020 года.
Но, насколько я понимаю, будут предприняты попытки изменить регламент ПАСЕ таким образом, чтобы позволить представителям Российской Федерации приехать на сессию уже в июне. Как видим, когда нужны политические решения, устав и его нормы отходят на второй план. Дипломаты могут быть настолько умны, что способны обойти свои собственные законы.
- После решения КМСЕ власти Украины заявили о том, что Киев может пересмотреть свои отношения с ПАСЕ, если делегации Госдумы РФ вернут все права, не настаивая на выполнении Москвой требований резолюций по Украине. Как вы относитесь к этой позиции?
- Не думаю, что Украине стоит спешить с заявлениями о приостановлении сотрудничества с ПАСЕ или о чем-то подобном. Она должна участвовать в сессиях, мобилизовать все дипломатические усилия. Одни балтийские страны Украину не спасут. Украинская дипломатия должна активно работать с теми странами, которые не являются горячими сторонниками процессов, происходящих сейчас в ПАСЕ.
Здесь есть возможность дипломатических усилий и, возможно, они не будут слишком успешными уже сегодня, однако в дальнейшем сработают. Поэтому я не считаю, что Украине нужно бойкотировать заседания или выйти из Совета Европы. Надо оставаться и работать.
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