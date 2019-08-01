 Депутат Константин Янкаускас получил 10 суток ареста | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2019

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Россия

Депутат Константин Янкаускас получил 10 суток ареста

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Константин Янкаускас арестован за организацию несогласованной акции протеста у Мосгоризбиркома 14 июля.

Константин Янкаускас

Политик Константин Янкаускас

Муниципальный депутат московского района Зюзино Константин Янкаускас, получивший отказ в регистрации на выборах в Московскую городскую думу, арестован на 10 суток. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter. Он также призвал своих сторонников прийти на очередную акцию протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы, которая состоится в Москве в  субботу, 10 августа.

Суд Зюзинского районного суда арестовал Янкаускаса за организацию акции протеста, начавшейся в Новопушкинском сквере и завершившейся у здания Мосгоризбиркома 14 июля. Речь идет о твите, который Янкаускас опубликовал перед началом акции. В нем указаны дата и время встречи протестующих.

Контекст

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Второй административный арест подряд

Депутат указывает на фальсификацию материалов дела, по которому он получил 10 суток ареста. По его словам, твит о встрече в Новопушкинском сквере был опубликован 14 июля, в то время как в материалах дела в качестве даты публикации значится 13 июля. "Документы как всегда сфальсифицированы. Сотрудник центра "Э", который этот твит обнаружил, в рапорте указывает, что я опубликовал его 13 июля, рапорт датирован этим же числом. Но на самом деле твит был написан 14 июля", - рассказал Янкаускас "Новой газете".

Это уже второй административный арест подряд, который получил Янкаускас в связи с протестами в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Его снова задержали 3 августа, сразу после выхода из спецприемника, где депутат провел 7 суток арестав связи с акцией 27 июля.

Масштабные акции протеста в Москвеначались после того, как окружные избирательные комиссии отказали в регистрации целому ряду независимых кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Мосгордуму. Отказы, помимо Янкаускаса, получили юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, директор ФБК Иван Жданов и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. 

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    Автор: Евгений Жуков


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