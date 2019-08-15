Депутат Конгресса США отвергла разрешение посетить Израиль

После того как израильское МВД разрешило стороннице движения BDS из Конгресса США посетить бабушку, она отказалась ехать в Израиль. Рашида Тлаиб назвала репрессивными условия, на которых ей разрешено посетить страну.
Несмотря на разрешение на въезд в Израиль, о котором член Конгресса США Рашида Тлаиб ходатайствовала, чтобы навестить 90-летнюю бабушку, она отказалась от первоначального намерения посетить Палестинскую автономию. "Я решила, что посещение моей бабушки на таких репрессивных условиях противоречит всему, во что я верю - борьбе с расизмом, угнетением и несправедливостью", - написала она в пятницу, 16 августа, в Twitter.
По словам американского депутата, ее бабушка не хочет, чтобы ее "заставили замолчать" и "обращались как с преступником". "Это разрушит что-то во мне", - заявила Тлаиб.
Накануне израильское МВД запретило Рашиде Тлаиб и второй мусульманке в Конгрессе США Ильхан Омар въезжать в страну, поскольку они поддерживают международную кампанию по бойкоту Израиля. После этого Тлаиб, родившаяся в Детройте в семье палестинских эмигрантов, подала ходатайство о посещении семьи. В письме на имя министра внутренних дел Арье Дери депутат от Демократической партии указала, что это, очевидно, последняя возможность навестить ее 90-летнюю бабушку, которая живет в Палестинской автономии, в деревне Бейт-ур-аль-Фаука западнее Рамаллаха. Тлаиб пообещала соблюдать все ограничения и не призывать во время поездки к бойкоту Израиля.
Глава МВД Израиля Арье Дери удовлетворил просьбу Рашиды Тлаиб, которая вошла в состав Палаты представителей Конгресса США в январе 2019 года, и выразил надежду, что она выполнит свои обещания и "действительно совершит поездку из гуманитарных соображений", указывается в сообщении израильского внутриполитического ведомства.
Рашида Тлаиб и Ильхан Омар известны как сторонницы антиизраильского движения BDS, призывающего к бойкоту Израиля, отказу от инвестиций и санкциям. Они являются первыми мусульманками в Конгрессе США. Ранее американский президент Дональд Трамп косвенно призвал Израиль не впускать их в страну.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: