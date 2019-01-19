 Депутат Госдумы предложил списать с россиян долги по ЖКХ | Новости из Германии о России | DW | 19.01.2019

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Россия

Депутат Госдумы предложил списать с россиян долги по ЖКХ

Долги, возникшие более трех лет назад, нельзя списать даже через суд, заявил представитель КПРФ Алексей Куринный. Ранее суд в Чечне обязал газовую компанию списать жителям долг из-за угрозы протестов.

Здание Госдумы РФ в Москве

Здание Госдумы РФ в Москве

Депутат Госдумы России от фракции КПРФ Алексей Куринный предложил списать со всех россиян невозвратные долги за услуги ЖКХ. В ситуации с долгами, возникшими более трех лет назад "это надо делать по всей стране", заявил политик в эфире радиостанции "Говорит Москва" в субботу, 19 января. По словам парламентария, подобные долги "нельзя взыскать даже в судебном порядке", поскольку " ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет".

В Чувашии, Башкирии и Смоленске просят списать долги за газ

16 января суд в Грозном обязал ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность" жителей Чечни за газ. Требования ответчика об оплате "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", говорится в сообщении чеченской прокуратуры.

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18 января депутаты Госсовета Чувашской республики, Смоленской областной думы и парламента Республики Башкортостан, обратились в местные прокуратуры с просьбой о проверке возможного списания долгов населения за газ. В частности, в Чувашии долг населения за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Чебоксары" в третьем квартале 2018 года составил около трех миллиардов рублей, "что также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ", указал в своем обращении депутат Константин Степанов.

"Аналогичные основания, на наш взгляд, имеются и в Смоленской области", - говорится в обращении троих депутатов Смоленской областной думы к прокурору области. "В основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой", подчеркивают парламентарии.

В свою очередь, депутат башкирского парламента Дмитрий Чувилин в подобном запросе в адрес регионального прокурора отметил, что "жители Республики Башкортостан ничем не хуже жителей других регионов".

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Сообщение чеченской прокуратуры

Фотография запроса депутата Чувашии

Скан запроса депутатов Смоленской областной думы

Фотография запроса башкирского депутата в соцсети "В контакте"

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