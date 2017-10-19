Депутат Госдумы отказался от ученой степени после материалов "Диссернета"

Депутат российской Госдумы от "Единой России" Евгений Москвичев отказался от ученой степени кандидата технических наук. Об этом сетевое сообщество "Диссернет", эксперты которого обнаружили в диссертации Москвичева плагиат, сообщило в пятницу, 15 марта.

В тот же день состоялось заседание президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Участники заседания поддержали заявление депутата об отказе от степени.

Степень кандидата технических наук Евгений Москвичев получил в 2012 году, защитив диссертацию на базе Московского государственного автомобильно-дорожного института. Он занимает должность председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству.

Минобрнауки отказалось лишить Мединского ученой степени

В 2016 году представители "Диссернета" потребовали лишить ученой степени доктора исторических наук министра культуры России Владимира Мединского. Эксперты сетевого сообщества назвали его диссертацию "попросту ненаучной, а местами и прямо абсурдной". Требование поддержал ряд российских академиков. В октябре 2017 года Ольга Васильева, занимавшая на тот момент пост главы Минобрнауки РФ, отказалась лишить министра ученой степени.

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