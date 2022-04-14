Депутат бундестага: Мы должны предоставить Украине конкретную помощь

На этой неделе, 12 апреля, депутаты бундестага посетили Львов. В составе немецкой делегации были депутаты трех партий, входящих в правящую коалицию, председатель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann), глава комитета по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) и глава комитета по делам ЕС в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). Об итогах визита и реакции Германии на требования Украины DW поговорила с Антоном Хофрайтером.

DW: Господин Хофрайтер, что в Украине впечатлило вас больше всего? Что вы вынесли из этой поездки?

Антон Хофрайтер: Самое сильное впечатление произвели беседы с ранеными солдатами. Мы встретились в том числе с солдатом, который воевал в Мариуполе. Он считает, что там был использован отравляющий газ. Это его мнение. И это не верифицировано. Еще очень впечатлило, как украинские депутаты выступали за то, чтобы Германия взяла на себя больше ответственности в вопросе поставок оружия. И чтобы в вопросе эмбарго (на поставки энергоносителей из РФ. - Ред.) Германия больше не стояла на пути Европы.

- Эти три требования [Украины к Германии], в принципе, известны. Первое - поставки оружия, и, прежде всего, быстрые поставки тяжелого вооружения, второе - конкретная дата эмбарго на поставки угля и нефти из России для усиления давления, а также перспектива вступления в ЕС, тут [Украина] надеется на большую поддержку со стороны Германии. Какая из этих трех тем была главной на переговорах?

- Для (украинских) депутатов на первом плане стоял вопрос о поставках оружия, потому что это для них наиболее срочный вопрос. Затем очень важным был вопрос эмбарго на поставки энергоресурсов. Надо сказать, нас очень тепло приняли в Украине. Они понимают, что для Германии и других стран сложно ввести эмбарго на природный газ. Но они попросили нас тогда хотя бы ввести запрет на поставки угля и нефти, что тоже не так просто, но и не столь сложно осуществить. И попросили в ближайшее время его реализовать. А что касается перспективы вступления в ЕС, это просто важно. Нельзя забывать об одном, здесь демократия борется за выживание. На демократическое государство со всеми проблемами, которые в таких государствах бывают, напала диктатура, диктатура Путина. И они борются за демократию и за свободу.

- И в то же время создается впечатление, что эти требования словно отскакивают от канцлера ФРГ. Олаф Шольц (Olaf Scholz) по-прежнему официально не поддерживает поставку тяжелого вооружения в ближайшее время в Украину. Почему канцлер жмет на тормоз, несмотря на растущее давление внутри ФРГ и за рубежом?

- Я могу лишь строить догадки, почему канцлер жмет на тормоз. Я не вижу никаких разумных причин для этого. Но своими действиями канцлер Германии вредит не только Украине, но и имиджу Германии в Европе и во всем мире, причем весьма серьезно. А это чревато ущербом геополитическим, имиджевым, а в долгосрочной перспективе и экономическим. А главное, конечно, это то, что в Украине продолжают гибнуть люди. Ущерб растет. Поэтому я могу только призвать канцлера: прекратите, наконец, жать на тормоз и дайте зеленый свет.

- Что это значит конкретно - дать зеленый свет? Что конкретно должно произойти? Ведь поставки поддерживают даже министры от партии "зеленых", прежде всего, глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock), но и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck). Что конкретно должно произойти в ближайшие дни?

- В ближайшие дни в кабинете должно быть достигнуто согласие на возможность поставок тяжелых вооружений. И ведомство канцлера, сам канцлер должен дать информацию всем своим министерствам и министрам, которые за это отвечают, министру иностранных дел, министру экономики, особенно министру обороны. Я хочу, чтобы проблемы решались и чтобы было сделано то, что мы должны делать.

- Во вторник, 12 апреля, когда вы были в Украине, федеральный президент Штайнмайер не поехал в Киев. Он был готов поехать, но ему дали понять, что его визит нежелателен. Какой ущерб это нанесло германо-украинским отношениям?

- Я считаю ошибкой то, что господин Штайнмайер получил отказ в визите. Но нельзя забывать, что Украина находится в состоянии войны, Украина находится под большим давлением и отмечает, что ей не нужны символические проявления солидарности, а конкретные действия. И в этом направлении - направлении конкретных действий - что-то и должно наконец-то произойти.

- Что вы отвечаете тем людям, которые говорят, что если бундесвер поставит вооружения, с которыми украинцы не могут обращаться, то это им никаким образом не поможет.

- Это верно. Но Украина боится, что война продлится еще много месяцев. И что их воля обороняться не ослабнет, но их ресурсы истощатся. Что техника российского и старого советского производства уничтожается. И поэтому они уже сейчас хотят и очень просят поставок современного оружия. Потому что их солдаты, которые не находятся на фронте, могут уже сейчас ознакомиться с этим вооружением. Чтобы через несколько недель или месяцев… конечно, хочется надеяться, что такой необходимости не будет. Но они хотят рассчитывать на то, что они тогда будут в состоянии использовать это оружие.

Смотрите также:

Война в Украине - 14.04.2022 12-летний Даник Рак из Чернигова держит на руках кошку посреди своего разрушенного дома. В результате обстрела мама мальчика Людмила Коваль была ранена. Пришлось ампутировать ногу. Также в фотохронике войны в Украине от 14 апреля - снимки из Бучи, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Ватикана и Венеции. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 14.04.2022 На флагмане ЧФ РФ "Москва" 13 апреля вспыхнул пожар. По версии российской стороны - в результате детонации боезапаса. Власти Украины заявили, что крейсер был поражен ракетами "Нептун". Этот спутниковый снимок стоянки в Севастополе сделан несколько дней назад. В начале войны крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный. Именно с ним связана ответная фраза "Русский военный корабль, иди *****!".

Война в Украине - 14.04.2022 Следователи Международного уголовного суда (МУС), расследующие возможные военные преступления в ходе войны, 13 апреля ознакомились с ситуацией на местах. Во время визита в Бучу главный прокурор МУС Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления".

Война в Украине - 14.04.2022 70-летняя Надежда Трубчанинова вместе с сыном Олегом в комнате своего другого сына - Вадима, убитого в Буче российскими солдатами.

Война в Украине - 14.04.2022 Хлеб на носилках для гроба во время похорон 55-летнего Андрея Вербового, служившего в территориальной обороне и убитого российскими солдатами в Буче.

Война в Украине - 14.04.2022 Дети в Буче показывают гильзы от патронов, 13 апреля. Уже через несколько дней после освобождения этого города под Киевом в начале месяца Украинская служба по чрезвычайным ситуациям приступила здесь к разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Война в Украине - 14.04.2022 Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии - Анджей Дуда (на фото), Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис 13 апреля посетили недавно освобожденные Бучу, Бородянку и Дмитровку в Киевской области. Затем встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил лидерство четырех стран во всесторонней поддержке Украины в противостоянии вооруженной агрессии России.

Война в Украине - 14.04.2022 Жительница Чернигова посреди улицы в сильно пострадавшем от обстрелов районе города. По данным местных властей, в Чернигове погибли более 700 жителей. Еще около сорока человек считаются пропавшими без вести.

Война в Украине - 14.04.2022 "31 марта. Наши пришли". Подвал в школе поселка Ягодное в Черниговской области уже стал одним из символов страданий мирных жителей во время войны в Украине. Российские военные 25 дней держали здесь людей. По некоторым данным - около 130 человек, по другим - более 300. Имена тех, кто умер здесь в невыносимых условиях или был убит, выжившие записывали на этой стене.

Война в Украине - 14.04.2022 Харьков продолжает подвергаться обстрелам. Кухня в одном из пострадавших многоэтажных домов. По данным местных властей, за сутки 13 апреля в городе погибли четыре человека, десять человек получили ранения.

Война в Украине - 14.04.2022 В Харькове после обстрела. Сил для взятия этого города российским войскам не хватит, но они будут обстреливать его, чтобы запугать мирных жителей. Об этом предупредил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе на YouTube с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Война в Украине - 14.04.2022 Украинские военные осматривают поврежденный российский танк Т-72 в Донецкой области. По данным Генштаба Украины на 13 апреля, с начала боевых действий в Украине уничтожены около 740 российских танков, а также 158 военных самолетов РФ.

Война в Украине - 14.04.2022 Пророссийские сепаратисты в Мариуполе загружают боеприпасы в БМП.

Война в Украине - 14.04.2022 Женщина перед разрушенным домом в Мариуполе.

Война в Украине - 14.04.2022 Свежие могилы погибших жителей Мариуполя в парке около домов.

Война в Украине - 14.04.2022 Сыновья прощаются с отцом через окно около центра для беженцев, организованного добровольными помощниками в городе Запорожье.

Война в Украине - 14.04.2022 Беженцы из разных регионов Украины во Львове записывают от руки свои истории. Дмитрий Шостак из Кривого Рога: "Начали бомбить ракетами, разбомбили дом, жить негде. Ощущение: полное одиночество. Ехал поездом до Львова в забитом людьми вагоне… Пусть Феникс сказочный из пепла мог возродиться, он еще не стар. Чтоб вера в правду ширилась и крепла, как искра, возрожденная в пожар".

Война в Украине - 14.04.2022 Папа римский Франциск держит в руках детские рисунки во время генеральной аудиенции в Ватикане в среду, 13 апреля.

Война в Украине - 14.04.2022 Каждый день в разных городах и странах мира продолжают проходить акции в поддержку Украины, против войны, против убийств мирных жителей… Эта фотография сделана в Милане, где почтили память людей, погибших на вокзале в Краматорске.

Война в Украине - 14.04.2022 Еще одна фотография из Италии, где в Венеции показали такую инсталляцию с фотографией ребенка-беженца. По данным ЮНИСЕФ на конец марта, 60 процентов украинских детей были вынуждены покинуть свои дома после начала войны. Два миллиона нашли убежище в других странах. Еще 2,5 миллиона стали внутренними переселенцами. Автор: Николай Пермяков

