 Депутаты Екатеринбурга в два раза повысили зарплату мэру | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2018

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Россия

Депутаты Екатеринбурга в два раза повысили зарплату мэру

Новый мэр Екатеринбурга и его заместители будут получать вдвое больше, чем их предшественники. Глава города также предлагает давать льготную ипотеку госслужащим.

Екатеринбург

Екатеринбург

Депутаты екатеринбургской думы поддержали предложение нового мэра города Александра Высокинского о том, чтобы увеличить ему зарплату со 150 до 300 тысяч рублей, его заместителям - до 200 тысяч рублей, также будут увеличены и зарплаты других чиновников. Такое решение депутаты приняли на внеплановом совещании в среду, 5 декабря, сообщает агентство Ura.ru.

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"Многие депутаты были польщены уже тем, что мэр решил с ними посоветоваться перед тем, как повысить себе зарплату. На местах звучала фраза, что ранее представители администрации делали это самостоятельно", - пишет агентство. На том же совещании мэр рассказал о планах давать льготную ипотеку муниципальным служащим, но после этого они должны будут работать на занимаемых должностях не менее 10 лет

Высокинский объяснил повышение зарплат тем, что они просто "подтягиваются до уровня зарплат в областном правительстве, до уровня зарплат в администрациях Тюмени и Челябинска" и пожаловался на ненормированный рабочий день. По его мнению, увеличение зарплат повысит эффективность работы чиновников и позволит сохранить в мэрии наиболее талантливые кадры.

Александр Высокинский стал мэром Екатеринбурга два месяца назад, ранее эту должность занимал Евгений Ройзман. Со своего поста Ройзман ушел в отставку из-за отмены прямых выборов мэров.

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    Автор: Сергей Елкин


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Как видит кампанию по выборам президента России и участие в ней кандидатов на главную должность страны карикатурист Сергей Елкин. (12.02.2018)  

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