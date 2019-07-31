 Депутаты бундестага призывают к честным выборам в Мосгордуму | Новости из Германии о Германии | DW | 03.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Депутаты бундестага призывают к честным выборам в Мосгордуму

Депутаты из германо-российской группы парламента ФРГ призвали власти РФ обеспечить справедливую проверку кандидатов в депутаты Мосгордумы и не нарушать право граждан на митинги.

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, 14 июля 2019 года

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, 14 июля 2019 года

Депутаты бундестага из германо-российской парламентской группы призывают власти России гарантировать свободные и честные выборы в Мосгордуму, которые намечены на 8 сентября. Об этом сообщает информагентство dpa в субботу, 3 августа, со ссылкой на находящееся в его распоряжении письмо пяти зампредседателя группы, которое адресовано, в числе прочих, председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Все кандидаты, выполнившие необходимые условия, должны иметь право на участие в выборах, отмечают парламентарии. Они выразили сомнение в том, что причина недопуска к выборам в Мосгордуму независимых оппозиционных кандидатов "в каждом отдельном случае выдержала бы проверку" на легитимность.

"Резкое ограничение" права на свободу собраний в РФ

Немецкие парламентарии также обеспокоены "резким ограничением" права на проведение акций в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов. Необходимо принять все требуемые меры для того, чтобы в России "повсеместно и без ограничений соблюдались демократические права граждан", говорится в обращении.

Контекст

Попытка российских властей провести выборы в Мосгордуму по привычному сценарию обернулась кризисом, который ставит под вопрос всю политическую систему в России, считает Фёдор Крашенинников. (30.07.2019)

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

Под документом поставили подписи социал-демократка Дорис Барнетт (Doris Barnett), консерватор из ХДС Инго Гедехенс (Ingo Gädechens), член Левой партии Грегор Гизи (Gregor Gysi), либерал Михаэль Георг Линк (Michael Georg Link) и политик из партии "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin). Председатель германо-российской группы бундестага, член правопопулистской "Альтернативы для Германии" Робби Шлунд (Robby Schlund) не ответил на предложение подписаться под обращением, сообщили агентству dpa в команде Триттина.

Более 1300 задержанных на акции 27 июля

В начале июля избиркомы муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы. Это вызвало массовые акции протеста, одна из которых прошла 27 июля и не была согласована с властями. По данным полиции, в митинге приняли участие 3500 человек, более 1000 из которых были задержаны. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает о 1373 задержанных, в их числе - незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Многие задержанные оштрафованы или отправлены под административный арест по обвинению в нарушении порядка проведения митинга.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 02:56

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

Также по теме

Russland Alexei Nawalny Archivbild

Берлин призвал РФ к прозрачному расследованию заболевания Навального 31.07.2019

Правительство Германии обеспокоено сообщениями об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального. В Берлине считают, что российская сторона должна провести прозрачное расследование.

Moskau | Protest Wahlen Stadtduma | Gudkow

Немецкие эксперты о выборах в Мосгордуму, протестах и примере Украины 26.07.2019

Ночные допросы, уголовное дело - в Москве обостряется противостояние вокруг выборов в Мосгордуму. Немецкие политологи связывают это с падением популярности власти и успехом Алексея Навального.

Russland Protest in Moskau

Комментарий: Чего боятся российские власти на выборах в Мосгордуму 25.07.2019

Растущая поддержка оппозиции, бьющейся за допуск к выборам в Мосгордуму, заставляет власти идти на жесткие шаги. Находя для них оригинальные обоснования. Александр Плющев - специально для DW.

Реклама

Самые читаемые

Москва готовится к новой акции протеста  

Rammstein: какого скандала ждать в Петербурге?  

В России горит лес: пожары лета 2019 года (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно