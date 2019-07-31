Депутаты бундестага призывают к честным выборам в Мосгордуму

Депутаты бундестага из германо-российской парламентской группы призывают власти России гарантировать свободные и честные выборы в Мосгордуму, которые намечены на 8 сентября. Об этом сообщает информагентство dpa в субботу, 3 августа, со ссылкой на находящееся в его распоряжении письмо пяти зампредседателя группы, которое адресовано, в числе прочих, председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Все кандидаты, выполнившие необходимые условия, должны иметь право на участие в выборах, отмечают парламентарии. Они выразили сомнение в том, что причина недопуска к выборам в Мосгордуму независимых оппозиционных кандидатов "в каждом отдельном случае выдержала бы проверку" на легитимность.

"Резкое ограничение" права на свободу собраний в РФ

Немецкие парламентарии также обеспокоены "резким ограничением" права на проведение акций в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов. Необходимо принять все требуемые меры для того, чтобы в России "повсеместно и без ограничений соблюдались демократические права граждан", говорится в обращении.

Под документом поставили подписи социал-демократка Дорис Барнетт (Doris Barnett), консерватор из ХДС Инго Гедехенс (Ingo Gädechens), член Левой партии Грегор Гизи (Gregor Gysi), либерал Михаэль Георг Линк (Michael Georg Link) и политик из партии "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin). Председатель германо-российской группы бундестага, член правопопулистской "Альтернативы для Германии" Робби Шлунд (Robby Schlund) не ответил на предложение подписаться под обращением, сообщили агентству dpa в команде Триттина.

Более 1300 задержанных на акции 27 июля

В начале июля избиркомы муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы. Это вызвало массовые акции протеста, одна из которых прошла 27 июля и не была согласована с властями. По данным полиции, в митинге приняли участие 3500 человек, более 1000 из которых были задержаны. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает о 1373 задержанных, в их числе - незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Многие задержанные оштрафованы или отправлены под административный арест по обвинению в нарушении порядка проведения митинга.

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