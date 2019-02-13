День святого Валентина: 7 идей для тех, кто устал от банальных подарков

1. Провести день как герои любимого романтического фильма или сериала

Netflix and chill - достаточно стандартный вариант празднования Дня влюбленных. Куда интереснее воплотить в жизнь то, что происходит на экране. Выучить вместе танец или песню из "Грязных танцев", попасть во дворец, где снимали фильмы про императрицу Сисси, переодеться в наряды главных героев "Красотки", - выбор огромен.

2. Путешествие-сюрприз

В день праздника можно порадовать своего любимого человека приятной новостью: вы отправляетесь вместе отдыхать. Вашей половинке ничего делать не нужно - ведь вы заранее все запланировали, забронировали и оплатили. Совершенно не обязательно лететь на Мальдивы или в Дубаи и тратить на поездку много денег. Неожиданная поездка в соседний город может стать одной из самых запоминающихся в вашей совместной жизни.

3. Романтический квест

Если возможности отправиться в путешествие нет, можно устроить незабываемый День влюбленных в своем городе. Квест - это тоже сюрприз для любимого человека. Чтобы успешно провести такую игру, вам необходимо тщательно составить маршрут, придумать задания на каждое место и подготовить финал квеста. Пунктами маршрута могут быть ваши любимые места в городе или те, которые имеют для вас особое значение. Однако февральский холод иногда отбивает желание проводить много времени на улице. В этом случае вы можете организовать квест прямо у себя дома, спрятав загадки и сюрпризы в разных комнатах.

4. Челленджи для двоих

Отличный способ разнообразить свои отношения - посоревноваться в чем-то несерьезном и веселом. Например, кто лучше нарисует портрет второй половинки вслепую или победит в игре "Засмеялся - проиграл", где проигрывает тот, кто первым посмеялся над смешным видео. Еще одно непростое задание - составить себе образ из одежды любимого человека. Можно устроить опрос среди друзей или подписчиков в соцсетях, чтобы определить, чей образ получился лучше.

5. Воссоздать первое свидание

В ваших отношениях больше нет неловкости, поэтому такое свидание будет отличным способом весело и с ностальгией провести свое время. Начните с места, где вы познакомились или поужинали вместе в первый раз и завершите вечер там, где впервые поцеловались или признались друг другу в своих чувствах. Повторение первого свидания - шанс снова удивить друг друга и влюбиться заново.

6. Устроить день иностранных языков

Вы оба знаете иностранный язык? Можно весь день разговаривать на нем и признаваться друг другу в любви, используя все возможные иностранные слова и выражения. Или вы давно хотели выучить язык? Тогда темой вашего первого занятия станет любовь и отношения. Если вы оба из разных стран, то в День святого Валентина можно поучить языки друг друга или пройти тест на знание языка и культуры своего партнера или партнерши.

7. Организовать вечеринку для одиноких друзей

Любовь - это не только страсть и романтика. 14 февраля можно чествовать любовь к близким и друзьям. Устроив большую вечеринку, вы сможете поддержать тех людей из своего окружения, которые тяжело переносят одиночество. Возможно, именно на этой вечеринке ваш друг или подруга встретят настоящую любовь!

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