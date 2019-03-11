День рождения ребенка: как его отмечают немцы

День рождения для детей - праздник, для родителей - стресс. Примерно так начинается каждая статья на эту тему, которая объединяет семьи по всему миру. Есть, однако, несколько вещей, которым можно поучиться у немцев, чтобы сделать этот праздник незабываемым для именинника.

Немецкий журналист Барбара Шнибель (Barbara Schniebel) сейчас живет в США и ведет блог, посвященный организации детского дня рождения. "Чему можно поучиться у немцев? - мама троих детей отвечает без промедления. - Отношению: главное - это гости. Отмечать день рождения с любимыми друзьями, играть в классные игры, вместе есть угощения и просто дурачиться, - это важнее трехэтажного торта, лошадки в аренду, 200 воздушных шаров или 50 приглашенных. Удовольствие, которое можно получить вместе, - это то, что остается в памяти у взрослых и детей".

Сколько гостей приглашать

Знатоки советуют приглашать не более 15 человек. Это то число, при котором можно еще не потерять контроль над ситуацией. Но у немецких родителей есть еще более простое правило: приглашать детей ровно столько, сколько исполняется лет имениннику. Три года? Значит - гостей будет трое. Родители, которые следуют этому правилу, верят, что так ребенок с самого раннего детства учится сам принимать решение при наличии заданных критериев (важно, чтобы малыш сам выбирал, кто придет к нему на день рождения) и уделять внимание своим гостям.

А как же взрослые? Это тоже очень важный аспект, на который стоит обратить внимание. В Германии многие приглашают только детей. Отдельного праздника для взрослых с накрытым столом здесь не любят устраивать. Родители приводят и забирают детей. Иногда им могут предложить выпить кофе, реже - шампанское за именинника. Но, как правило, все ограничивается поздравлениями в дверях. Немцы в этом очень последовательны: праздник - детский, поэтому родителей детей развлекать и угощать не надо.

День рождения: какой регламент?

Здесь дает о себе знать немецкая пунктуальность. Точное время указано в приглашении. Например, с трех до шести. Три часа - столько в среднем немцы отводят на празднование дня рождения детей дошкольного возраста. Поэтому лучше к немцам не опаздывать. Приглашения заранее рассылаются или передаются лично гостям. Кто-то использует уже готовые для этого карточки, но чаще всего родители вместе с ребенком мастерят оригинальные приглашения с мотивом самого праздника. В приглашении содержится вся необходимая информация: время и место проведения праздника, а также контактный телефон для родителей, по которому нужно позвонить, чтобы проинформировать, придет ваш ребенок или нет.

Главный вопрос - как праздновать

Празднуют немцы, как и в любой другой стране, по-разному. Несказанно рады родители "летних детей": они почти всегда используют возможность провести день рождения на свежем воздухе. И здесь изобретательности и смекалке немецких родителей можно позавидовать. Один из самых любимых форматов - игра "Поиск сокровищ" (Schatzsuche). Даже при наличии собственного сада они выходят далеко за его территорию: сокровище может быть спрятано в соседнем парке, лесу, винограднике, на детской площадке. Найти их детям помогают самодельные карты и подсказки заботливых взрослых. Главное - продумать сценарий заранее и спрятать клад в надежном месте. Об удобной обуви и одежде просят позаботиться еще в приглашении.

Еще в Германии очень любят хлеб, запеченный на палочке (Stockbrot). Тесто наматывают спиралью на палочки, а затем жарят на костре или гриле. Дети постарше могут делать это сами - разумеется, под присмотром взролых. Малышам раздают уже готовое угощение.

"Но больше всего я люблю, как в Германии разворачивают подарки. Дети садятся в круг, каждый держит свой подарок. В середине - пустая бутылка. Именинник раскручивает ее и открывает подарок того ребенка, на которого укажет горлышко бутылки. После восторженных возгласов и слов благодарности бутылка раскручивается дальше. Так каждому гостю и его подарку уделяется внимание", - говорит Барбара.

Летом дни рождения часто проводят на свежем воздухе

Если говорить об общих трендах, то, пожалуй, чем старше дети, тем реже немцы отмечают дни рождения дома. Поэтому день рождения проводят в музеях, батутных центрах, мастерских. Средняя стоимость организации такого праздника - 200 евро. Например: три часа в музее с программой обойдутся в 120 евро (максимальное число приглашенных - 12 человек). Это без напитков и торта.

Делаем все сами

Немцы подходят к празднованию дня рождения ребенка практично. Поэтому многое - от декораций до торта - они делают сами. Нередко вместо торта ограничиваются маффинами. Стоимость торта у кондитера на заказ начинается от 100 евро. Немецкая мама испечет и оформит его сама. Каждому гостю принято дарить маленький подарок под конец праздника (Mitgebsel) - сладости, небольшие игрушки, книжки, поделки.

"На детских днях рождения немцы очень любят что-то мастерить с детьми. Так они осваивают новые навыки. Например, окрашивание бумаги под мрамор. При этом немцы редко покупают специальные, уже готовые наборы для рукоделия. Они делают ставку на ресайклинг. В ход, например, часто идет валик, оставшийся от туалетной бумаги", - делится своими наблюдениями Барбара.

Конечно, чем старше дети, тем насыщеннее становится программа праздника. В крупных городах, таких как Мюнхен, Берлин, есть и специализированные фирмы, которые занимаются организацией дней рождений для детей. 2,5-часовая программа с декорированием помещения, одним аниматором (до шести приглашенных), подарками для гостей обойдется примерно в 600 евро. Но это далеко не повсеместное явление: большинство немцев предпочитают устраивать праздник для своего ребенка сами.

И напоследок

В небольших населенных пунктах есть такая традиция - разводить гостей по домам. Все дети, включая именинника, в сопровождении взрослого идут вместе по поселку. Осенью шествие часто дополняется фонариками. Так можно избежать ненужного хаоса, когда родители приходят забирать детей со дня рождения, уверена немецкий блогер.

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