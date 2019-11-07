День рождения ребенка: как его отмечают в Германии

День рождения для детей - праздник, для родителей - стресс. Примерно так начинается каждая статья на эту тему, которая объединяет семьи по всему миру. Есть, однако, несколько вещей, которым можно поучиться у немцев, чтобы сделать этот праздник незабываемым для именинника.

Немецкий журналист Барбара Шнибель (Barbara Schniebel) сейчас живет в США и ведет блог, посвященный организации детского дня рождения. "Чему можно поучиться у немцев?" - на этот вопрос мама троих детей отвечает без промедления: "Тому, что для них главное - это гости. Отмечать день рождения с любимыми друзьями, играть в классные игры, вместе есть угощения и просто дурачиться, - это важнее трехэтажного торта, лошадки напрокат, 200 воздушных шаров или 50 приглашенных. Удовольствие, которое можно получить вместе, - это то, что остается в памяти у взрослых и детей".

Сколько гостей приглашать

Знатоки советуют приглашать не более 15 человек. Это то количество, при котором можно еще не потерять контроль над ситуацией. Но у немецких родителей есть еще более простое правило: приглашать детей ровно столько, сколько исполняется лет имениннику. Три года? Значит - гостей будет трое. Родители, которые следуют этому правилу, верят, что так ребенок с самого раннего детства учится сам принимать решения при наличии заданных критериев (важно, чтобы малыш сам выбирал, кто придет к нему на день рождения) и уделять внимание своим гостям.

А как же взрослые? Это тоже очень важный аспект, на который стоит обратить внимание. В Германии многие приглашают только детей. Отдельного праздника для взрослых с накрытым столом здесь не любят устраивать. Родители приводят и забирают детей. Им могут предложить выпить кофе, реже - шампанское за именинника. Но, как правило, все ограничивается поздравлениями в дверях. Немцы в этом очень последовательны: праздник - детский, поэтому родителей развлекать и угощать не надо.

День рождения: какой регламент?

Здесь дает о себе знать немецкая пунктуальность. Точное время указано в приглашении. Например, с трех до шести. Три часа - столько в среднем немцы отводят на празднование дня рождения детей дошкольного возраста. Поэтому лучше к немцам не опаздывать. Приглашения заранее рассылаются или передаются лично. Кто-то использует уже готовые для этого карточки, но чаще всего родители вместе с ребенком мастерят оригинальные приглашения с мотивом самого праздника. В приглашении содержится вся необходимая информация: время и место проведения праздника, а также контактный телефон для родителей, по которому нужно позвонить, чтобы проинформировать, придет ваш ребенок или нет.

Главный вопрос: как праздновать

Празднуют немцы, как и в любой другой стране, по-разному. Несказанно рады родители "летних детей": они почти всегда используют возможность провести день рождения на свежем воздухе. И здесь изобретательности и смекалке немецких родителей можно только позавидовать. Один из самых любимых форматов - игра "Поиск сокровищ" (Schatzsuche). Даже при наличии собственного сада они выходят далеко за его территорию: сокровище может быть спрятано в соседнем парке, лесу, винограднике, на детской площадке. Найти их детям помогают самодельные карты и подсказки заботливых взрослых. Главное - продумать сценарий заранее и спрятать клад в надежном месте. Об удобной обуви и одежде просят позаботиться еще в приглашении.

Еще в Германии очень любят хлеб, запеченный на палочке (Stockbrot). Тесто наматывают спиралью на палочки, а затем жарят на костре или гриле. Дети постарше могут делать это сами, - разумеется, под присмотром взролых. Малышам раздают уже готовое угощение.

"Но больше всего я люблю, как в Германии разворачивают подарки. Дети садятся в круг, каждый держит свой подарок. В середине - пустая бутылка. Именинник раскручивает ее и открывает подарок того ребенка, на которого укажет горлышко бутылки. После восторженных возгласов и слов благодарности бутылка раскручивается дальше. Так каждому гостю и его подарку уделяется внимание", - говорит Барбара.

Летом дни рождения часто проводят на свежем воздухе

Если говорить об общих трендах, то, пожалуй, чем старше дети, тем реже немцы отмечают дни рождения дома. День рождения проводят в музеях, батутных центрах, мастерских. Средняя стоимость организации такого праздника - 200 евро. Например: три часа в музее с программой обойдутся в 120 евро (максимальное число приглашенных - 12 человек). Это без напитков и торта.

Делаем все сами

Немцы подходят к празднованию дня рождения ребенка практично. Поэтому многое - от декораций до торта - они делают сами. Нередко вместо торта ограничиваются маффинами. Стоимость торта у кондитера на заказ начинается от 100 евро. Немецкая мама испечет и оформит его сама. Каждому гостю принято дарить маленький подарок под конец праздника (Mitgebsel) - сладости, небольшие игрушки, книжки, поделки.

"На детских днях рождения немцы очень любят что-то мастерить с детьми. Так они осваивают новые навыки. Например, окрашивание бумаги под мрамор. При этом немцы редко покупают специальные, уже готовые наборы для рукоделия. Они делают ставку на ресайклинг. В ход, например, часто идет валик, оставшийся от туалетной бумаги", - делится своими наблюдениями Барбара.

Конечно, чем старше дети, тем насыщеннее становится программа праздника. В крупных городах, таких как Мюнхен, Берлин, есть и специализированные фирмы, которые занимаются организацией дней рождений для детей. 2,5-часовая программа с декорированием помещения, одним аниматором (до шести приглашенных), подарками для гостей обойдется примерно в 600 евро. Но это далеко не повсеместное явление: большинство немцев предпочитают устраивать праздник для своего ребенка сами.

И напоследок

В небольших населенных пунктах есть такая традиция - разводить гостей по домам. Все дети, включая именинника, в сопровождении взрослого идут вместе по поселку. Осенью шествие часто дополняется фонариками. Так можно избежать ненужного хаоса, когда родители приходят забирать детей со дня рождения, уверена немецкий блогер.

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